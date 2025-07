Nach KI-Boom: NVIDIA setzt auf Robotik als neues Wachstumsfeld

• NVIDIA-CEO sieht Robotik als neuen potenziellen Wachstumsmarkt• Erste große Anwendung: Chips und Software für selbstfahrende Autos• Unternehmen betrachtet sich nicht mehr nur als klassischen Chiphersteller

NVIDIA wächst rasant

NVIDIA profitiert weiter stark von dem Trendthema Künstliche Intelligenz, da seine GPUs für Anwendungen wie ChatGPT gefragt sind. Der Umsatz des Chipriesen stieg von 27 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2023 auf 130,5 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2024. Für das laufende Jahr erwarten Analysten laut CNBC fast 200 Milliarden US-Dollar Umsatz. Dabei dürfte NVIDIA allerdings von einem weiteren Bereich neben der Künstlichen Intelligenz profitieren: der Robotik.

Der Konzern hat vor etwas mehr als einem Jahr seine Berichterstattung umgestellt und die Bereiche Automotive und Robotik zusammengeführt. Im vergangenen Quartal erzielte diese Sparte 567 Millionen Dollar Umsatz, was zwar nur rund 1 Prozent des Gesamtgeschäfts ausmachte, allerdings stieg der Umsatz in diesem Bereich auf Jahressicht um 72 Prozent.

Robotik als potenzieller Wachstumsmarkt

NVIDIA-Chef Jensen Huang betont, dass die Robotik nach der Künstlichen Intelligenz das größte Zukunftsfeld für den Chiphersteller darstellt. Besonders selbstfahrende Autos sollen dabei als erste kommerzielle Anwendung eine wichtige Rolle spielen. "Wir haben viele Wachstumschancen in unserem Unternehmen, wobei KI und Robotik die beiden größten sind und eine Wachstumschance von mehreren Milliarden Dollar darstellen", sagte Huang laut CNBC am Mittwoch auf der jährlichen Aktionärsversammlung von NVIDIA.

NVIDIA mehr als nur ein Chiphersteller

Huang erklärte außerdem, dass NVIDIA nicht mehr nur als klassischer Chiphersteller betrachtet werden sollte. Stattdessen positioniere sich das Unternehmen eher als Anbieter einer "KI-Infrastruktur" oder "Computing-Plattform", der auch ergänzende Technologien, wie Software, Cloud-Services und Netzwerkchips anbietet.

Beispiele für die Robotik-Strategie seien die Drive-Plattform für autonome Fahrzeuge, die zum Beispiel von Mercedes-Benz genutzt wird, sowie neue KI-Modelle für humanoide Roboter mit dem Namen Cosmos.

Huang glaubt an eine Zukunft mit Milliarden von Robotern und Hunderten Millionen selbstfahrender Autos, die auf NVIDIA-Technologie basieren.

NVIDIA-Aktie im Fokus

Die NVIDIA-Aktie konnte in den letzten 12 Monaten an der US-Techbörse NASDAQ um rund 18,6 Prozent zulegen. Seit Jahressstart beläuft sich das Plus auf rund 19 Prozent. Vergangene Woche erst hat die NVIDIA-Aktie bei 160,98 US-Dollar eine neue Bestmarke erreicht. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,90 Billionen US-Dollar überholte NVIDIA damit erneut Microsoft mit einer Marktkapitalisierung von 3,69 Billionen US-Dollar als wertvollstes Unternehmen (Stand: 08.07.2025).

Redaktion finanzen.at