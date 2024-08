WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/17. und 18. August 2024

Die wichtigsten Meldungen zu Unternehmen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Porsche will Mehrheitsbeteiligung an Varta-Tochter V4Drive übernehmen

Die Porsche AG plant die mehrheitliche Übernahme der Varta-Tochter V4Drive Battery GmbH, wie der Sportwagenhersteller mitteilte. In diesem Zusammenhang sei vorgesehen, dass Porsche über eine Kapitalerhöhung - größtenteils gegen Sacheinlage - eine Mehrheitsbeteiligung an der V4Drive Battery GmbH eingehen werde. In dieser Gesellschaft bündele Varta das Geschäft für großformatige Lithium-Ionen-Rundzellen, welche im Performance-Hybrid-Antrieb des Porsche 911 Carrera GTS zum Einsatz kämen.

Varta AG erzielt Einigung über Sanierungskonzept

Varta hat sich mit ihren Finanzgläubigern und strategischen Investoren auf die wesentlichen wirtschaftlichen Eckpunkte eines Sanierungskonzepts geeinigt. Geplant ist zunächst ein Schuldenschnitt, durch den die Finanzverbindlichkeiten von 485 Millionen Euro auf 200 Millionen Euro verringert würden, heißt es in der Mitteilung des Batterieherstellers. Als weitere Säule sehe das Konzept eine Herabsetzung des Grundkapitals auf null vor. Im Anschluss an den Kapitalschnitt würden Varta über eine Kapitalerhöhung 60 Millionen Euro an neuem Eigenkapital sowie weitere 60 Millionen Euro an neuen Mitteln über ein vorrangig besichertes Darlehen zur Verfügung gestellt. Die Kapitalerhöhung werde zunächst von einer von Mehrheitsaktionär Michael Tojner kontrollierten Gesellschaft ("MT InvestCo") sowie von einer Beteiligungsgesellschaft der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG ("Porsche") gezeichnet. Die neue Erstrangfinanzierung von 60 Millionen Euro stellten bestehende Finanzgeber zur Verfügung. Diese partizipierten künftig über eine virtuelle Beteiligung zu 36 Prozent am wirtschaftlichen Eigenkapital von Varta, die übrigen 64 Prozent teilten sich mit jeweils 32 Prozent MT InvestCo und Porsche.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 18, 2024 11:38 ET (15:38 GMT)