02.01.2026 14:45:39
WOCHENVORSCHAU/5. bis 11. Januar (2. KW)
M O N T A G, 5. Januar 2026
*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex (PMI) Ratingdog nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember
10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Januar
*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Dezember
18:00 US/Robert Bosch GmbH, Consumer Electronics Show (CES) Press Conference
- RU,SE/Börsenfeiertag: Russland, Verkürzter Börsenhandel in Schweden
D I E N S T A G, 6. Januar 2026
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Dezember
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Dezember
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Dezember
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern,
Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) Dezember
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Dezember
11:30 DE/Auktion 2,00-prozentiger Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit
Dezember 2027 im Volumen von 6 Mrd EUR
*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Dezember
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Dezember
*** - US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede bei
Raleigh economic forecast event
- FI,RU,SE/Börsenfeiertag: Finnland, Russland, Schweden
M I T T W O C H, 7. Januar 2026
07:00 DE/Grenke AG, Neugeschäft 4Q
*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz November
08:00 DE/Erwerbstätigkeit November
*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Dezember
*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Dezember
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Dezember
11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036
im Volumen von 6 Mrd EUR
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Dezember
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy
Information Administration (EIA) Vorwoche
- RU/Börsenfeiertag
D O N N E R S T A G, 8. Januar 2026
*** 08:00 DE/Auftragseingang November
*** 08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe November
*** 08:30 CH/Verbraucherpreise Dezember
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage November
*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten November
*** 11:00 EU/Erzeugerpreise November
*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Dezember
11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Dezember
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 3Q
*** 14:30 US/Handelsbilanz Oktober
*** - DE/Traton SE, Pre-Close 4Q
*** - NL/ING Groep NV, Update zum Geschäftsverlauf 4Q 2025
- RU/Börsenfeiertag
F R E I T A G, 9. Januar 2026
*** 02:30 CN/Verbraucherpreise Dezember
*** 02:30 CN/Erzeugerpreise Dezember
*** 08:00 DE/Handelsbilanz November
*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe November
*** 08:00 DE/Lkw-Maut-Fahrleistungsindex Dezember
*** 08:00 DE/Dienstleistungsumsatz Oktober
*** 08:45 FR/Industrieproduktion November
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz November
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Dezember
*** 14:30 US/Baubeginne und Baugenehmigungen September
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Januar
- RU/Börsenfeiertag
