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29.07.2026 17:36:38
WOCHENVORSCHAU: Termine bis 12. August 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 12. August
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DONNERSTAG, DEN 30. JULI
TERMINE UNTERNEHMEN
02:00 KOR: Samsung Electronics, Q2-Zahlen (detailliert)
06:30 FRA: Societe Generale, Q2-Zahlen
07:00 DEU: Siltronic, Q2-Zahlen
07:00 DEU: Kion, Q2-Zahlen
07:00 DEU: Alzchem, Q2-Zahlen
07:00 DEU: Hella, Q2-Zahlen
07:00 DEU: Wacker Chemie, Q2-Zahlen
07:00 DEU: Nemetschek, Q2-Zahlen
07:00 DEU: Heidelberg Materials, Halbjahreszahlen (14.00 Analystencall)
07:00 DEU: Knorr Bremse, Q2-Zahlen
07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Halbjahreszahlen
07:00 BEL: UCB, Halbjahreszahlen
07:00 CHE: Inficon, Halbjahreszahlen
07:00 CHE: DSM-Firmenich, Halbjahreszahlen
07:00 ESP: BBVA, Halbjahreszahlen
07:00 FRA: Renault, Halbjahreszahlen
07:00 FRA: Capgemini, Halbjahreszahlen
07:00 FRA: Scor, Halbjahreszahlen
07:00 LUX: ArcelorMittal, Halbjahreszahlen
07:15 FRA: Air France-KLM, Q2-Zahlen
07:30 DEU: Symrise, Q2-Zahlen (10.00 h Pk, 14.00 Analystencall)
07:30 DEU: Drägerwerk, Q2-Zahlen (detailliert) (15.00 Analystencall)
07:30 DEU: BMW, Halbjahreszahlen (8.30 Pk, 10.15 Analystencall)
07:30 DEU: Adidas, Q2-Zahlen
07:30 DEU: Aixtron, Q2-Zahlen
07:30 DEU: Baader Bank, Halbjahreszahlen
07:30 AUT: Andritz, Q2-Zahlen
07:30 AUT: Erste Group Bank, Q2-Zahlen (11.00 Pressegespräch)
07:30 FRA: Vallourec, Halbjahreszahlen
07:30 FRA: Veolia Environnement, Halbjahreszahlen
07:30 FRA: Schneider Electric, Halbjahreszahlen
07:30 FRA: Sanofi, Q2-Zahlen
07:30 FRA: Accor, Halbjahreszahlen
07:30 FRA: Bouygues, Halbjahreszahlen
07:30 KOR: LG Electronics, Q2-Zahlen
07:30 NLD: ING Groep, Q2-Zahlen
08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q2-Zahlen
08:00 AUT: Verbund, Q2-Zahlen
08:00 DEU: Munich Re, Naturkatastrophenbericht 1. Halbjahr 2026
08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Shell, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Mondi, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Anglo American, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: BAE Systems, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Rolls-Royce, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Haleon, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Rentokil Initial, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Helios Towers, Q2-Zahlen
08:00 GBR: Willis Towers Watson, Q2-Zahlen
08:00 GBR: British American Tobacco, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: LSE, Halbjahreszahlen
08:00 IRL: CRH International Building Materials Group, Halbjahreszahlen
08:00 NLD: Stellantis, Halbjahreszahlen (14.00 Presse- und Analystencall)
10:00 DEU: Deutsche Bahn, Halbjahres-Pressekonferenz
10:00 DEU: ZF Friedrichshafen, Halbjahreszahlen (16.00 Analystencall)
12:30 USA: International Paper, Q2-Zahlen
12:30 USA: Cigna, Q2-Zahlen
12:30 USA: Hershey, Q2-Zahlen
12:45 ITA: Ferrari, Q2-Zahlen
13:00 USA: Mastercard, Q2-Zahlen
13:00 USA: Altria Group, Q2-Zahlen
13:00 USA: Bristol Myers Squibb, Q2-Zahlen
13:15 USA: Baxter International, Q2-Zahlen
13:30 USA: Southern Company, Q2-Zahlen
13:30 USA: Intercontinental Exchange, Q2-Zahlen
17:45 FRA: Atos, Halbjahreszahlen
18:00 FRA: Saint-Gobain, Halbjahreszahlen
18:00 ITA: Enel, Halbjahreszahlen
18:00 NLD: Euronext, Halbjahreszahlen
18:15 NLD: Universal Music Group, Q2-Zahlen
22:00 USA: Weyerhaeuser Co, Q2-Zahlen
22:00 USA: Edison International, Q2-Zahlen
22:05 USA: Stryker, Q2-Zahlen
22:05 USA: Amazon, Q2-Zahlen
22:30 USA: Apple, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Halbjahreszahlen
ITA: Prada, Halbjahreszahlen
ITA: De Longhi, Halbjahreszahlen
PRT: EDP, Halbjahreszahlen
USA: KKR & Co, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
07:30 FRA: Konsumausgaben 6/26
07:30 FRA: BIP Q2/26 (vorab)
08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 6/26
08:00 DNK: Arbeitslosenquote 6/26
08:30 HUN: Handelsbilanz 6/26
08:30 HUN: BIP Q2/26 (vorab)
09:00 CHE: KOF Frühindikator 7/26
09:00 AUT: BIP Q2/26 (vorab)
09:00 ESP: BIP Q2/26 (vorab)
09:00 ESP: Verbraucherpreise 7/26 (vorab)
09:30 NLD: BIP Q2/26 (vorab)
10:00 DEU: BIP Q2/26 (Schnellmeldung)
10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 7/26
10:00 ITA: BIP Q2/26 (vorab)
10:30 PRT: BIP Q2/26 (vorab)
11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 7/26
11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 7/26 (endgültig)
11:00 ITA: Arbeitslosenquote 6/26
11:00 EUR: BIP Q2/26 (vorab)
11:00 EUR: Arbeitslosenquote 6/26
11:30 BEL: Verbraucherpreise 7/26
12:00 IRL: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)
13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid
14:00 DEU: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)
14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 6/26
14:30 USA: Realeinkommen 6/26
14:30 USA: PCE-Preisindex 6/26
14:30 USA: BIP Q2/26 (vorab)
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
SONSTIGE TERMINE
08:45 DEU: Der Bundesgerichtshof (BGH) entscheidet, ob die Vergabe von Gütesiegeln an Ärzte zulässig ist oder nicht.
Geklagt hatte die Wettbewerbszentrale. Sie will erreichen, dass die mehrmals im Jahr erscheinende Zeitschrift "FOCUS GESUNDHEIT", die einmal jährlich unter dem Titel "Ärzteliste" herausgebracht wird, keine Siegel wie "Top Mediziner" oder "Focus Empfehlung" mehr vergeben darf.
16:15 DEU: Besuch der Salzgitter AG durch Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU). Reiche besichtigt die Baustelle eines neuen Stahlwerks. Das Unternehmen investiert 2,7 Milliarden Euro in den Standort und erhält dafür eine öffentliche Förderung für den Einsatz von Wasserstoff in Höhe von 1,3 Milliarden Euro.
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FREITAG, DEN 31. JULI
TERMINE UNTERNEHMEN
05:00 JPN: Sony, Q1-Zahlen
06:30 CHE: Holcim, Halbjahreszahlen
07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Fuchs, Q2-Zahlen (10.00 Pk, 12.00 Analystenkonferenz)
07:00 AUT: OMV, Q2-Zahlen
07:00 CHE: Clariant, Halbjahreszahlen
07:00 FRA: Axa, Halbjahreszahlen
07:00 FRA: Credit Agricole, Halbjahreszahlen
07:30 DEU: Hensoldt AG, Halbjahreszahlen
07:30 AUT: Raiffeisen International, Q2-Zahlen
07:30 BEL: Umicore, Halbjahreszahlen
07:30 FRA: Forvia, Halbjahreszahlen
07:45 FRA: Engie, Halbjahreszahlen
08:00 DEU: Puma, Q2-Zahlen (9.30 Pk, 15.00 Analystenkonferenz)
08:00 ESP: Amadeus IT, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Pearson Group, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: International Consolidated Air, Halbjahreszahlen
08:00 IRL: Bank of Ireland, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Natwest, Halbjahreszahlen
12:00 GBR: Linde, Q2-Zahlen
12:30 USA: ExxonMobil, Q2-Zahlen
12:45 USA: Chevron Corporation, Q2-Zahlen
13:00 USA: Colgate-Palmolive, Q2-Zahlen
13:00 USA: Moderna, Q2-Zahlen
13:45 USA: AbbVie, Q2-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: Eaton, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
JPN: BoJ, Zinsentscheid
01:30 JPN: Verbrauchervertrauen Tokio 7/26
01:30 JPN: Arbeitslosenquote 6/26
01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 6/26
01:50 JPN: Industrieproduktion 6/26 (vorläufig)
03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26
06:30 NLD: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)
07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 6/26
08:00 DEU: Erwerbstätigkeit Q2/26
08:00 NOR: Arbeitslosenquote 7/26
08:45 FRA: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)
08:45 FRA: Erzeugerpreise 6/26
09:00 AUT: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)
09:30 POL: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)
09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 7/26
10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 7/26
10:00 ITA: Economic Sentiment 7/26
11:00 EUR: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)
11:00 ITA: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)
14:30 USA: Beschäftigungskostenindex Q2/26
15:45 USA: MNI Chicago PMI 7/26
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 7/26 (endgültig)
DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland, Dresden
SONSTIGE TERMINE
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MONTAG, DEN 3. AUGUST
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 LUX: Stabilus, Q3-Zahlen
09:25 JPN: Nissan, Q1-Zahlen
13:00 USA: Marriott International, Q2-Zahlen
22:00 USA: Snap, Q2-Zahlen
22:05 USA: Palantir Technologies, Q2-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: Loews, Q2-Zahlen
USA: Tyson Foods, Q3-Zahlen
USA: Palantir, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung)
03:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26
08:30 CHE: Verbraucherpreise 7/26
09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung)
09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26
09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26
09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung)
09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung)
15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung)
16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 7/26
16:00 USA: Bauinvestitionen 6/26
SONSTIGE TERMINE
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DIENSTAG, DEN 4. AUGUST
TERMINE UNTERNEHMEN
05:00 GBR: HSBC Holdings, Halbjahreszahlen
06:00 DEU: Adtran Networks, Q2-Zahlen
06:25 JPN: Toyota, Q1-Zahlen
06:30 JPN: Mazda Motor, Q1-Zahlen
07:00 DEU: LEG Immobilien, Q2-Zahlen
07:00 DEU: Deutsche Lufthansa, Q2-Zahlen (10.00 Pk, 11.30 Analystencall)
07:00 DEU: Zalando, Q2-Zahlen
07:00 DEU: FMC, Q2-Zahlen
07:00 DEU: Hamborner Reit, Q2-Zahlen
07:00 DEU: Evonik, Q2-Zahlen (detailliert)
07:00 AUT: AT&S, Q1-Zahlen
07:00 AUT: AMS Osram, Q2-Zahlen
07:10 DEU: Elmos Semiconductor, Q2-Zahlen
07:30 DEU: Hugo Boss, Q2-Zahlen
07:30 DEU: Bayer, Q2-Zahlen (9.00 Pk, 14.00 Analystencall)
07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Halbjahreszahlen
07:30 DEU: Continental, Q2-Zahlen
08:00 GBR: Travis Perkins, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Smith & Nephew, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: BP, Halbjahreszahlen
09:00 DEU: Bayer, Q2-Zahlen
12:00 DEU: Biontech, Q2-Zahlen
12:00 USA: DuPont de Nemours, Q2-Zahlen
12:00 USA: Spotify, Q2-Zahlen
12:30 USA: Kimberly-Clark, Q2-Zahlen
12:30 USA: Merck & Co, Q2-Zahlen
12:30 USA: Caterpillar, Q2-Zahlen
12:45 USA: Pfizer, Q2-Zahlen
13:00 USA: McDonalds, Q2-Zahlen
13:30 USA: Cummins, Q2-Zahlen
22:00 USA: Amgen, Q2-Zahlen
22:00 USA: Pinterest, Q2-Zahlen
22:00 USA: Booking Holdings, Q2-Zahlen
22:05 USA: Mattel, Q2-Zahlen
22:15 USA: AMD, Q2-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
ITA: Buzzi Unicem, Halbjahreszahlen
USA: The Mosaic, Q2-Zahlen
USA: SpaceX, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 7/26
10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 6/26
14:30 USA: Handelsbilanz 6/26
16:00 USA: Auftragseingang Industrie 6/26
16:00 USA: JOLTS Offene Stellen 6/26
16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 6/26 (endgültig)
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Festakt Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) zum 75-jähriges Bestehen, Flensburg
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MITTWOCH, DEN 5. AUGUST
TERMINE UNTERNEHMEN
06:45 DEU: Basler, Q2-Zahlen (14.00 Analystencall)
06:45 DEU: Fresenius, Q2-Zahlen (10.00 Pk)
07:00 DEU: DHL Group, Q2-Zahlen (detailliert) (8.30 Pk)
07:00 DEU: Siemens Energy, Q3-Zahlen (8.30 Pk)
07:00 DEU: Vonovia Q2-Zahlen, Bochum
07:00 DEU: Klöckner & Co, Q2-Zahlen
07:00 DEU: Springer Nature AG & Co KGaA, Q2-Zahlen
07:00 DEU: Sandoz, Halbjahreszahlen
07:00 NLD: Heineken, Halbjahreszahlen
07:30 DEU: Schaeffler, Q2-Zahlen
07:30 DEU: Infineon, Q3-Zahlen (8.00 Pk)
07:30 AUT: Voestalpine, Q1-Zahlen
07:30 DNK: Novo Nordisk, Q2-Zahlen
07:30 NLD: Ahold Delhaize, Halbjahreszahlen
08:00 DEU: Beiersdorf, Halbjahreszahlen
08:00 CHE: Glencore, Halbjahreszahlen
08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Next, Q2-Zahlen
08:00 GBR: Legal + General Group, Halbjahreszahlen
08:00 JPN: Suzuki Motor, Q1-Zahlen
08:00 JPN: Honda Motor, Q1-Zahlen
08:00 NLD: Wolters Kluwer, Halbjahreszahlen
10:00 DEU: VDMA zum Auftragseingang Juni 2026 und 2. Quartal 2026
12:45 USA: Eli Lilly, Q2-Zahlen
12:45 USA: Walt Disney, Q3-Zahlen
13:00 USA: Kraft Heinz, Q2-Zahlen
13:00 USA: Uber Technologies, Q2-Zahlen
15:00 NLD: Akzo Nobel, außerordentliche Hauptversammlung
22:00 CHE: Transocean, Q2-Zahlen
22:00 NLD: Qiagen, Q2-Zahlen
22:00 USA: Expedia, Q2-Zahlen
22:00 USA: Ebay, Q2-Zahlen
22:00 USA: Sandisk, Jahreszahlen
22:15 USA: Allstate, Q2-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Neuzulassungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamts
DEU: KfW, Förder- und Geschäftszahlen 1. Halbjahr 2026
USA: BorgWarner, Q2-Zahlen
USA: Honeywell Aerospace, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (2. Veröffentlichung)
03:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26
08:45 FRA: Industrieproduktion 6/26
09:00 CZS: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)
09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26
09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26
09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (2. Veröffentlichung)
09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (2. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (2. Veröffentlichung)
14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 7/26
15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (2. Veröffentlichung)
16:00 USA: ISM Services Index 7/26
16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)
SONSTIGE TERMINE
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DONNERSTAG, DEN 6. AUGUST
TERMINE UNTERNEHMEN
06:45 CHE: Adecco, Q2-Zahlen
06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Halbjahreszahlen
07:00 DEU: Aareal Bank, Q2-Zahlen
07:00 DEU: Fraport, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Commerzbank, Q2-Zahlen (9.00 Analystencall, 10.30 Pk)
07:00 DEU: Aurubis, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q2-Zahlen (10.00 Pk)
07:00 DEU: PVA TePla, Q2-Zahlen
07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Ionos, Q2-Zahlen
07:00 DEU: Siemens, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Aumovio, Q2-Zahlen
07:00 DEU: Rational, Q2-Zahlen
07:00 DEU: Merck KGaA, Q2-Zahlen (9.30 Pk, 14.30 Analystencall)
07:00 DEU: Kontron, Q2-Zahlen (9.00 Analystencall)
07:00 BEL: KBC Group, Q2-Zahlen
07:00 CHE: Swiss Re, Halbjahreszahlen
07:00 LUX: SAF Holland, Q2-Zahlen
07:00 NOR: Nordic Semiconductor, Q2-Zahlen
07:00 ITA: Generali Group, Halbjahreszahlen
07:15 CHE: Swisscom, Q2-Zahlen
07:30 DEU: 1&1, Q2-Zahlen
07:30 DEU: Deutz, Q2-Zahlen
07:30 DEU: United Internet, Q2-Zahlen
07:30 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Q2-Zahlen
07:30 DEU: ProSiebenSat1, Halbjahreszahlen (8.30 Pk)
07:30 DEU: SGL, Halbjahreszahlen
07:30 DEU: Koenig & Bauer, Q2-zahlen
07:30 DEU: Scout24, Q2-Zahlen
07:30 DEU: Renk, Q2-Zahlen
07:30 DEU: Henkel, Q2-Zahlen
07:30 DEU: Suss Mircotec, Q2-Zahlen
07:30 DEU: Dürr AG, Q2-Zahlen (detailliert)
07:30 DEU: GFT, Q2-Zahlen
08:00 DEU: OHB, Q2-Zahlen
08:00 GBR: Diageo, Jahreszahlen und Strategie Update
08:00 GBR: Admiral, Halbjahreszahlen
08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Halbjahreszahlen
08:30 JPN: Nintendo, Q1-Zahlen
08:30 JPN: Softbank, Q1-zahlen
09:00 DEU: KSB, Halbjahreszahlen
13:00 USA: ConocoPhillips, Q2-Zahlen
14:00 DEU: Rheinmetall, Bericht zum 2. Quartal
14:00 USA: Fox Corp, Q4-Zahlen
22:00 USA: Lyft, Q2-Zahlen
22:00 USA: Airbnb, Q2-Zahlen
22:00 USA: American International Group, Q2-Zahlen
22:00 USA: ResMed, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 SWE: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)
08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 6/26
08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 6/26
08:30 HUN: Industrieproduktion 6/26
09:00 CHE: Arbeitslosenquote 7/26
09:00 ESP: Industrieproduktion 6/26
10:00 ITA: Industrieproduktion 6/26
11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 6/26
12:00 IRL: Arbeitslosenquote 7/26
14:30 US: BIP Q2/26 (1. Veröffentlichung)
14:30 USA: Produktivität ex Agrar Q2/26 (vorläufig)
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
16:00 USA: ISM Index Dienste 7/26
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Pk Halbjahreszahlen 2026 der deutschen Luftverkehrswirtschaft Verband BDL
10:30 DEU: Pk Vorstellung Nabu-Kreuzfahrtranking 2026
Mit dem Ranking nimmt der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) auch in diesem Jahr die Klima- und Umweltbilanz der Kreuzfahrtbranche unter die Lupe.
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FREITAG, DEN 7. AUGUST
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Allianz, Q2-Zahlen (10.30 Pk, 14.30 Analystencall)
07:00 DEU: Daimler Truck, Q2-Zahlen (detailliert) (8.00 Analysten- und Pressekonferenz)
07:00 DEU: Lanxess, Q2-Zahlen (13.00 Analystencall)
07:30 DEU: Munich Re, Q2-Zahlen (8.30 Pk)
08:00 DEU: Porsche Automobil Holding, Q2-Zahlen
09:00 DEU: EnBW, Halbjahreszahlen (10.00 Pk, 14.00 Analystencall)
10:00 DEU: Thyssenkrupp, Außerordentliche Hauptversammlung zur Verselbstständigung der Werkstoffsparte TK Accelis (online)
TERMINE KONJUNKTUR
CHN: Im- und Exporte 7/26
07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 6/26 (vorläufig)
07:30 FRA: ILO-Arbeitslosenquote Q2/26
08:00 DEU: Handelsbilanz 6/26
08:00 DEU: Industrieproduktion 6/26
08:00 NOR: Industrieproduktion 6/26
08:30 HUN: Verbraucherpreise 7/26
08:45 FRA: Leistungsbilanz 6/26
08:45 FRA: Handelsbilanz 6/26
09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 7/26
09:00 CHE: Seco Verbrauchervertrauen 7/26
11:00 GRC: Verbraucherpreise 7/26
14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 7/26
21:00 USA: Konsumentenkredite 6/26
SONSTIGE TERMINE
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SONNTAG, DEN 9. AUGUST
TERMINE KONJUNKTUR
03:30 CHN: Erzeugerpreise 7/26
03:30 CHN: Verbraucherpreise 7/26
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MONTAG, DEN 10. AUGUST
TERMINE UNTERNEHMEN
07:15 DEU: Hypoport, Q2-Zahlen
07:30 DEU: Gea Group, Q2-Zahlen
17:45 DEU: Patrizia, Q2-Zahlen
22:00 CHE: Alcon, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
ROU: Zentralbank, Zinsentscheid
01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 6/26
01:50 JPN: Handelsbilanz 6/26
08:00 NOR: Verbraucherpreise 7/26
08:00 DNK: Verbraucherpreise 7/26
08:00 ROU: Handelsbilanz 6/26
08:00 SWE: Industrieaufträge 6/26
08:00 AUS: Industrieproduktion 6/26
10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 8/26
11:00 GRC: Industrieproduktion 6/26
SONSTIGE TERMINE
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DIENSTAG, DEN 11. AUGUST
TERMINE UNTERNEHMEN
06:00 CHE: Tecan, Halbjahreszahlen
06:55 DEU: TAG Immobilien, Q2-Zahlen
07:00 DEU: Norma, Q2-Zahlen
07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q2-Umsatz
07:30 DEU: Salzgitter, Q2-Zahlen
07:30 DEU: Jungheinrich, Q2-Zahlen
07:30 DEU: Uniper, Q2-Zahlen
08:00 DEU: Cancom, Q2-Zahlen
08:00 GBR: InterContinental Hotels, Halbjahreszahlen
08:00 LUX: RTL, Halbjahreszahlen
TERMINE KONJUNKTUR
06:30 NLD: Verbrauchderpreise 7/26 (endgültig)
10:00 ITA: Handelsbilanz 6/26
14:15 USA: ADP Beschäftigung
16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 7/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Fortsetzung der Tarifverhandlungen im Groß- und Außenhandel, Hamburg
11:00 DEU: Konjunktur-Pk der IHK Halle-Dessau zum zweiten Quartal 2026 (hybrid), Halle (Saale)
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MITTWOCH, DEN 12. AUGUST
TERMINE UNTERNEHMEN
06:45 LUX: Grand City Properties, Q2-Zahlen
07:00 DEU: K+S, Q2-Zahlen
07:00 DEU: Eon, Q2-Zahlen
07:00 DEU: Schott Pharma AG & Co KGaA, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Bilfinger, Q2-Zahlen
07:00 DEU: TKMS, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Brenntag, Q2-Zahlen
07:00 AUT: Wienerberger, Q2-Zahlen
07:00 NLD: ABN Amro, Q2-Zahlen
07:25 DEU: Medios, Halbjahreszahlen
07:30 DEU: Hannover Rück, Q2-Zahlen
07:30 DEU: Douglas, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Bechtle, Q2-Zahlen
07:30 DEU: Indus Holding, Q2-Zahlen
07:30 DEU: Jenoptik, Q2-Zahlen
07:30 DNK: Vestas, Q2-Zahlen
08:00 DEU: Tui, Q3-Zahlen
18:00 DEU: Freenet, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 ROU: Verbraucherpreise 7/26
08:00 DEU: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)
10:00 ITA: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)
12:00 POR: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)
14:30 USA: Verbraucherpreise 7/26
14:30 USA: Realeinkommen 7/26
18:00 RUS: BIP Q2/26 (vorab)
18:00 RUS: Verbraucherpreise 7/26
SONSTIGE TERMINE
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Börse aktuell - Live TickerBilanzflut: US-Börsen letztlich stark -- ATX geht mit kräftigen Gewinnen in den Feierabend -- DAX schließt höher -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt legte am Donnerstag deutlich zu. Auch für den deutschen Leitindex ging es aufwärts. Die US-Börsen stiegen kräftig. Die Börsen in Fernost zeigten sich überwiegend fester.