31.07.2026 06:04:38

WOCHENVORSCHAU: Termine bis 13. August 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 13. August

^

---------------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 31. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

05:00 JPN: Sony, Q1-Zahlen

06:30 CHE: Holcim, Halbjahreszahlen

06:30 DEU: Hensoldt AG, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q3-Zahlen (7.30 Pk, 8.30 Analysencall)

07:00 DEU: Fuchs, Q2-Zahlen (detailliert) (10.00 Pk, 12.00 Analystencall)

07:00 AUT: OMV, Q2-Zahlen

07:00 CHE: Clariant, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: Axa, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: Credit Agricole, Halbjahreszahlen

07:30 AUT: Raiffeisen International, Q2-Zahlen

07:30 BEL: Umicore, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Forvia, Halbjahreszahlen

07:45 FRA: Engie, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Puma, Q2-Zahlen (9.30 Pk, 15.00 Analystenkonferenz)

08:00 ESP: Amadeus IT, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Pearson Group, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: International Consolidated Air, Halbjahreszahlen

08:00 IRL: Bank of Ireland, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Natwest, Halbjahreszahlen

12:00 GBR: Linde, Q2-Zahlen

12:30 USA: ExxonMobil, Q2-Zahlen

12:45 USA: Chevron Corporation, Q2-Zahlen

13:00 USA: Colgate-Palmolive, Q2-Zahlen

13:00 USA: Moderna, Q2-Zahlen

13:45 USA: AbbVie, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Eaton, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

JPN: BoJ, Zinsentscheid

01:30 JPN: Verbrauchervertrauen Tokio 7/26

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 6/26

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 6/26

01:50 JPN: Industrieproduktion 6/26 (vorläufig)

03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26

06:30 NLD: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)

07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 6/26

08:00 DEU: Erwerbstätigkeit Q2/26

08:00 NOR: Arbeitslosenquote 7/26

08:45 FRA: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 6/26

09:00 AUT: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)

09:30 POL: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 7/26

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 7/26

10:00 ITA: Economic Sentiment 7/26

11:00 EUR: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)

14:30 USA: Beschäftigungskostenindex Q2/26

15:45 USA: MNI Chicago PMI 7/26

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 7/26 (endgültig)

DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland, Dresden

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Mögliches Urteil im Streit zwischen der Verwertungsgesellschaft Gema und Suno, dem Anbieter eines auf KI beruhenden Musikgenerators

---------------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 3. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 LUX: Stabilus, Q3-Zahlen

09:25 JPN: Nissan, Q1-Zahlen

13:00 USA: Marriott International, Q2-Zahlen

22:00 USA: Snap, Q2-Zahlen

22:05 USA: Palantir Technologies, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Loews, Q2-Zahlen

USA: Tyson Foods, Q3-Zahlen

USA: Palantir, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung)

03:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26

08:30 CHE: Verbraucherpreise 7/26

09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung)

09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26

09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26

09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung)

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 7/26

16:00 USA: Bauinvestitionen 6/26

SONSTIGE TERMINE

--

---------------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 4. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

05:00 GBR: HSBC Holdings, Halbjahreszahlen

06:00 DEU: Adtran Networks, Q2-Zahlen

06:25 JPN: Toyota, Q1-Zahlen

06:30 JPN: Mazda Motor, Q1-Zahlen

07:00 DEU: LEG Immobilien, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Lufthansa, Q2-Zahlen (10.00 Pk, 11.30 Analystencall)

07:00 DEU: Zalando, Q2-Zahlen

07:00 DEU: FMC, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Hamborner Reit, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Evonik, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 AUT: AT&S, Q1-Zahlen

07:00 AUT: AMS Osram, Q2-Zahlen

07:10 DEU: Elmos Semiconductor, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Hugo Boss, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Bayer, Q2-Zahlen (9.00 Pk, 14.00 Analystencall)

07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Continental, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Travis Perkins, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Smith & Nephew, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: BP, Halbjahreszahlen

09:00 DEU: Bayer, Q2-Zahlen

12:00 DEU: Biontech, Q2-Zahlen

12:00 USA: DuPont de Nemours, Q2-Zahlen

12:00 USA: Spotify, Q2-Zahlen

12:30 USA: Kimberly-Clark, Q2-Zahlen

12:30 USA: Merck & Co, Q2-Zahlen

12:30 USA: Caterpillar, Q2-Zahlen

12:45 USA: Pfizer, Q2-Zahlen

13:00 USA: McDonalds, Q2-Zahlen

13:30 USA: Cummins, Q2-Zahlen

22:00 USA: Amgen, Q2-Zahlen

22:00 USA: Pinterest, Q2-Zahlen

22:00 USA: Booking Holdings, Q2-Zahlen

22:05 USA: Mattel, Q2-Zahlen

22:15 USA: AMD, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ITA: Buzzi Unicem, Halbjahreszahlen

USA: The Mosaic, Q2-Zahlen

USA: SpaceX, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 7/26

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 6/26

14:30 USA: Handelsbilanz 6/26

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 6/26

16:00 USA: JOLTS Offene Stellen 6/26

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 6/26 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Festakt Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) zum 75-jähriges Bestehen, Flensburg

---------------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 5. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 DEU: Basler, Q2-Zahlen (14.00 Analystencall)

06:45 DEU: Fresenius, Q2-Zahlen (10.00 Pk)

07:00 DEU: DHL Group, Q2-Zahlen (detailliert) (8.30 Pk)

07:00 DEU: Siemens Energy, Q3-Zahlen (8.30 Pk)

07:00 DEU: Vonovia Q2-Zahlen, Bochum

07:00 DEU: Klöckner & Co, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Springer Nature AG & Co KGaA, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Sandoz, Halbjahreszahlen

07:00 NLD: Heineken, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Schaeffler, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Infineon, Q3-Zahlen (8.00 Pk)

07:30 AUT: Voestalpine, Q1-Zahlen

07:30 DNK: Novo Nordisk, Q2-Zahlen

07:30 NLD: Ahold Delhaize, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Beiersdorf, Halbjahreszahlen

08:00 CHE: Glencore, Halbjahreszahlen

08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Next, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Legal + General Group, Halbjahreszahlen

08:00 JPN: Suzuki Motor, Q1-Zahlen

08:00 JPN: Honda Motor, Q1-Zahlen

08:00 NLD: Wolters Kluwer, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: VDMA zum Auftragseingang Juni 2026 und 2. Quartal 2026

12:45 USA: Eli Lilly, Q2-Zahlen

12:45 USA: Walt Disney, Q3-Zahlen

13:00 USA: Kraft Heinz, Q2-Zahlen

13:00 USA: Uber Technologies, Q2-Zahlen

15:00 NLD: Akzo Nobel, außerordentliche Hauptversammlung

22:00 CHE: Transocean, Q2-Zahlen

22:00 NLD: Qiagen, Q2-Zahlen

22:00 USA: Expedia, Q2-Zahlen

22:00 USA: Ebay, Q2-Zahlen

22:00 USA: Sandisk, Jahreszahlen

22:15 USA: Allstate, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Neuzulassungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamts

DEU: KfW, Förder- und Geschäftszahlen 1. Halbjahr 2026

USA: BorgWarner, Q2-Zahlen

USA: Honeywell Aerospace, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (2. Veröffentlichung)

03:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26

08:45 FRA: Industrieproduktion 6/26

09:00 CZS: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)

09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26

09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26

09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (2. Veröffentlichung)

14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 7/26

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Services Index 7/26

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

--

---------------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 6. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Adecco, Q2-Zahlen

06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Aareal Bank, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Fraport, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Commerzbank, Q2-Zahlen (9.00 Analystencall, 10.30 Pk)

07:00 DEU: Aurubis, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q2-Zahlen (10.00 Pk)

07:00 DEU: PVA TePla, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Ionos, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Siemens, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Aumovio, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Rational, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Merck KGaA, Q2-Zahlen (9.30 Pk, 14.30 Analystencall)

07:00 DEU: Kontron, Q2-Zahlen (9.00 Analystencall)

07:00 BEL: KBC Group, Q2-Zahlen

07:00 CHE: Swiss Re, Halbjahreszahlen

07:00 LUX: SAF Holland, Q2-Zahlen

07:00 NOR: Nordic Semiconductor, Q2-Zahlen

07:00 ITA: Generali Group, Halbjahreszahlen

07:15 CHE: Swisscom, Q2-Zahlen

07:30 DEU: 1&1, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Deutz, Q2-Zahlen

07:30 DEU: United Internet, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Q2-Zahlen

07:30 DEU: ProSiebenSat1, Halbjahreszahlen (8.30 Pk)

07:30 DEU: SGL, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Koenig & Bauer, Q2-zahlen

07:30 DEU: Scout24, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Renk, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Henkel, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Suss Mircotec, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Dürr AG, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: GFT, Q2-Zahlen

08:00 DEU: OHB, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Diageo, Jahreszahlen und Strategie Update

08:00 GBR: Admiral, Halbjahreszahlen

08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Halbjahreszahlen

08:30 JPN: Nintendo, Q1-Zahlen

08:30 JPN: Softbank, Q1-zahlen

09:00 DEU: KSB, Halbjahreszahlen

13:00 USA: ConocoPhillips, Q2-Zahlen

14:00 DEU: Rheinmetall, Bericht zum 2. Quartal

14:00 USA: Fox Corp, Q4-Zahlen

22:00 USA: Lyft, Q2-Zahlen

22:00 USA: Airbnb, Q2-Zahlen

22:00 USA: American International Group, Q2-Zahlen

22:00 USA: ResMed, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 SWE: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 6/26

08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 6/26

08:30 HUN: Industrieproduktion 6/26

09:00 CHE: Arbeitslosenquote 7/26

09:00 ESP: Industrieproduktion 6/26

10:00 ITA: Industrieproduktion 6/26

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 6/26

12:00 IRL: Arbeitslosenquote 7/26

14:30 US: BIP Q2/26 (1. Veröffentlichung)

14:30 USA: Produktivität ex Agrar Q2/26 (vorläufig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: ISM Index Dienste 7/26

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Pk Halbjahreszahlen 2026 der deutschen Luftverkehrswirtschaft Verband BDL

10:30 DEU: Pk Vorstellung Nabu-Kreuzfahrtranking 2026

Mit dem Ranking nimmt der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) auch in diesem Jahr die Klima- und Umweltbilanz der Kreuzfahrtbranche unter die Lupe.

---------------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 7. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Allianz, Q2-Zahlen (10.30 Pk, 14.30 Analystencall)

07:00 DEU: Daimler Truck, Q2-Zahlen (detailliert) (8.00 Analysten- und Pressekonferenz)

07:00 DEU: Lanxess, Q2-Zahlen (13.00 Analystencall)

07:30 DEU: Munich Re, Q2-Zahlen (8.30 Pk)

08:00 DEU: Porsche Automobil Holding, Q2-Zahlen

09:00 DEU: EnBW, Halbjahreszahlen (10.00 Pk, 14.00 Analystencall)

10:00 DEU: Thyssenkrupp, Außerordentliche Hauptversammlung zur Verselbstständigung der Werkstoffsparte TK Accelis (online)

TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Im- und Exporte 7/26

07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 6/26 (vorläufig)

07:30 FRA: ILO-Arbeitslosenquote Q2/26

08:00 DEU: Handelsbilanz 6/26

08:00 DEU: Industrieproduktion 6/26

08:00 NOR: Industrieproduktion 6/26

08:30 HUN: Verbraucherpreise 7/26

08:45 FRA: Leistungsbilanz 6/26

08:45 FRA: Handelsbilanz 6/26

09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 7/26

09:00 CHE: Seco Verbrauchervertrauen 7/26

11:00 GRC: Verbraucherpreise 7/26

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 7/26

21:00 USA: Konsumentenkredite 6/26

SONSTIGE TERMINE

--

---------------------------------------------------------------------------------------

SONNTAG, DEN 9. AUGUST

TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Erzeugerpreise 7/26

03:30 CHN: Verbraucherpreise 7/26

---------------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 10. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

07:15 DEU: Hypoport, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Gea Group, Q2-Zahlen

17:45 DEU: Patrizia, Q2-Zahlen

22:00 CHE: Alcon, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

ROU: Zentralbank, Zinsentscheid

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 6/26

01:50 JPN: Handelsbilanz 6/26

08:00 NOR: Verbraucherpreise 7/26

08:00 DNK: Verbraucherpreise 7/26

08:00 ROU: Handelsbilanz 6/26

08:00 SWE: Industrieaufträge 6/26

08:00 AUS: Industrieproduktion 6/26

10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 8/26

11:00 GRC: Industrieproduktion 6/26

SONSTIGE TERMINE

--

---------------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 11. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Tecan, Halbjahreszahlen

06:55 DEU: TAG Immobilien, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Norma, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q2-Umsatz

07:30 DEU: Salzgitter, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Jungheinrich, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Uniper, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Cancom, Q2-Zahlen

08:00 GBR: InterContinental Hotels, Halbjahreszahlen

08:00 LUX: RTL, Halbjahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbrauchderpreise 7/26 (endgültig)

10:00 ITA: Handelsbilanz 6/26

14:15 USA: ADP Beschäftigung

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 7/26

SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung der Tarifverhandlungen im Groß- und Außenhandel, Hamburg

11:00 DEU: Konjunktur-Pk der IHK Halle-Dessau zum zweiten Quartal 2026 (hybrid), Halle (Saale)

---------------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 12. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 LUX: Grand City Properties, Q2-Zahlen

07:00 DEU: K+S, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Eon, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Schott Pharma AG & Co KGaA, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Bilfinger, Q2-Zahlen

07:00 DEU: TKMS, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Brenntag, Q2-Zahlen

07:00 AUT: Wienerberger, Q2-Zahlen

07:00 NLD: ABN Amro, Q2-Zahlen

07:25 DEU: Medios, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Hannover Rück, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Douglas, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Bechtle, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Indus Holding, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Jenoptik, Q2-Zahlen

07:30 DNK: Vestas, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Tui, Q3-Zahlen

18:00 DEU: Freenet, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 ROU: Verbraucherpreise 7/26

08:00 DEU: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)

10:00 ITA: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)

12:00 POR: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)

14:30 USA: Verbraucherpreise 7/26

14:30 USA: Realeinkommen 7/26

18:00 RUS: BIP Q2/26 (vorab)

18:00 RUS: Verbraucherpreise 7/26

SONSTIGE TERMINE

--

---------------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 13. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Ströer, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Grenke, Q2-Zahlen

07:00 DEU: HelloFresh, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 7/26

07:00 DEU: RWE, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Init, Q2-Zahlen

07:00 DEU: SMA Solar, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Wacker Neuson, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q2-Zahlen

07:00 DEU: PNE, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Evotec, Q2-Zahlen

07:30 DEU: MLP, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Mutares, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Energiekontor, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Sixt SE, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Secunet Security Networks, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Ottobock SE & Co KGaA, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Friedrich Vorwerk, Q2-Zahlen

07:30 NLD: Adyen, Halbjahreszahlen

07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q2-Zahlen

08:00 DEU: MBB SE, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Jost Werke, Q2-Zahlen

08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Q2-Zahlen

18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Birkenstock, Q3-Zahlen

USA: Applied Materials, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 7/26

08:00 GBR: BIP Q2/26 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Privatkonsum Q2/26 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Staatsausgaben xQ2/26 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Im- und Exporte Q2/26 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Industrieproduktion 6/26

08:00 GBR: BIP 6/26

08:00 GBR: Handelsbilanz 6/26

08:00 SWE: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)

08:30 CHE: Erzeugerpreise 7/26

08:30 CHE: Importpreise 7/26

09:00 ESP: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)

09:30 POL: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)

10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

11:00 EUR: Industrieproduktion 6/26

12:00 IRL: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Erzeugerpreise 7/26

SONSTIGE TERMINE

--

---------------------------------------------------------------------------------------

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12:41 Juli 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
11:05 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 31
10:39 Gold, Öl & Co. in KW 31: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10:13 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10:05 KW 31: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im grünen Bereich -- ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen schließen höher - Erholungsrally in Südkorea
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt tendierten vor dem Wochenende seitwärts. An der Wall Street waren letztlich grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen