02.01.2026 06:04:38
WOCHENVORSCHAU: Termine bis 13. Januar 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 13. Januar 2026
FREITAG, DEN 2. JANUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 NLD: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25
09:00 CZS: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
09:00 POL: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25
09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25
09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25
09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 (2. Veröffentlichung)
09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 (2. Veröffentlichung)
10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 (2. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25
15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25
16:00 USA: Bauinvestitionen 11/25
SONSTIGE TERMINE
MONTAG, DEN 5. JANUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25
02:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 12/25
05:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 11/25
09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 12/25
09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25
10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 1/26
16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 12/25
SONSTIGE TERMINE
DIENSTAG, DEN 6. JANUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 GBR: Next, Q4-Umsatz
DEU: 100. Jahrestag Gründung der Deutsche Luft Hansa AG. Vorgängergesellschaft der heutigen Deutsche Lufthansa AG
TERMINE KONJUNKTUR
08:45 FRA: Verbraucherpreise 12/25
09:15 SPA: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25
09:45 ITA: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25
09:50 FRA: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung)
09:55 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung)
10:00 DEU: Verbraucherpreise Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen 12/25
10:00 EUR: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung)
10:30 GBR: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung)
14:00 DEU: Verbraucherpreise 12/25
15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung)
SONSTIGE TERMINE
MITTWOCH, DEN 7. JANUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Grenke, Neugeschäft 2025
TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung)
08:00 DEU: Destatis-Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), 11/25
08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 11/25
08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 12/25
09:30 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 12/25
09:55 DEU: Arbeitsmarktdaten 12/25
11:00 EUR: Verbraucherpreise 12/25
13:00 USA: MBA Hypothekenanträge
14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 12/25
16:00 USA: Industrie, Auftragseingang 10/25
16:00 USA: ISM Dienstleistungsindex 12/25
16:00 USA: Jolts, offene Stellen
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Hans-Böckler-Stiftung präsentiert Studie zum wirtschaftspolitischen Ausblick 2026
---------------------------------------------------------------------------------------
DONNERSTAG, DEN 8. JANUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 FRA: Sodexo, Q1-Umsatz
08:00 GBR: Tesco, Q3-Umsatz
08:00 GBR: Marks & Spencer, Q3-Umsatz
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Industrie, Auftragseingang 11/25
08:45 FRA: Handelsbilanz 11/25
10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang 11/25
11:00 EUR: Arbeitsmarktdaten 12/25
11:00 EUR: Erzeugerpreise 11/25
11:00 EUR: Industrievertrauen 12/25
11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 12/25 (2. Schätzung)
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
14:30 USA: Handelsbilanz 10/25
14:30 USA: Produktivität, Q3/25
16:00 USA: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 10/25
21:00 USA: Konsumentenkredite 11/25
SONSTIGE TERMINE
17:00 DEU: Bankendialog Bundesverband deutscher Banken zur Frage, wie digitales Banking sicher bleibt
DEU: Startup-Verband legt neue Zahlen zur Gründungen im Jahr 2024 vor
DEU: Voraussichtlich erste Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt zwischen Bahn und GDL
FREITAG, DEN 9. JANUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 GBR: Sainsbury, Q3-Umsatz
09:00 NOR: Yara, Capital Markets Day
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Baupreise für Wohngebäude 11/25
08:00 DEU: Dienstleistungsbereich, Umsatz 10/25
08:00 DEU: Handelsbilanz 11/25
08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 12/25
08:00 DEU: Industrieproduktion 11/25
08:45 FRA: Industrieproduktion 11/25
11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 11/25
14:30 USA: Arbeitsmarktdaten 12/25
14:30 USA: Baubeginne und Genehmigungen 10/25
16:00 USA: Universität Michigan Stimmungsindikator 01/26
SONSTIGE TERMINE
MONTAG, DEN 12. JANUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Q4-Umsatz
TERMINE KONJUNKTUR
SONSTIGE TERMINE
DIENSTAG, DEN 13. JANUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
05:00 CHE: Sika AG, Q4-Umsatz
07:00 DEU: Südzucker, Q3-Zahlen
12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q4-Zahlen
12:30 USA: Delta Air Lines, Q4-Zahlen
12:45 USA: JPMorgan Chase & Co, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: BoJ-Leistungsbilanz 11/25
14:15 USA: ADP Beschäftigung
14:30 USA: Verbraucherpreise 12/25
16:00 USA: Neubauverkäufe 10/25
SONSTIGE TERMINE
11:00 DEU: OLG: Verkündungstermin im Streit zwischen Aldi Süd und Tchibo
DEU: Landgericht will Entscheidung nach der Klage von Ritter Sport gegen Hersteller von quadratischem Haferriegel aus Mannheim verkünden
