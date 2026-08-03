WOCHENVORSCHAU: Termine bis 14. August 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 14. August

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MONTAG, DEN 3. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 LUX: Stabilus, Q3-Zahlen (detailliert)

09:25 JPN: Nissan, Q1-Zahlen

13:00 USA: Marriott International, Q2-Zahlen

22:00 USA: Snap, Q2-Zahlen

22:05 USA: Palantir Technologies, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Loews, Q2-Zahlen

USA: Tyson Foods, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung)

03:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26

08:00 DEU: Einzelhandelsumatz 6/26 und 1. Halbjahr 2026

08:30 CHE: Verbraucherpreise 7/26

09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung)

09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26

09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26

09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung)

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 7/26

16:00 USA: Bauinvestitionen 6/26

SONSTIGE TERMINE

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DIENSTAG, DEN 4. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

05:00 GBR: HSBC Holdings, Halbjahreszahlen

06:00 DEU: Adtran Networks, Q2-Zahlen

06:25 JPN: Toyota, Q1-Zahlen

06:30 JPN: Mazda Motor, Q1-Zahlen

07:00 DEU: LEG Immobilien, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Lufthansa, Q2-Zahlen (10.00 Pk, 11.30 Analystencall)

07:00 DEU: Zalando, Q2-Zahlen

07:00 DEU: FMC, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Hamborner Reit, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Evonik, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 AUT: AT&S, Q1-Zahlen

07:00 AUT: AMS Osram, Q2-Zahlen (9.45 Pk)

07:10 DEU: Elmos Semiconductor, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Hugo Boss, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Bayer, Q2-Zahlen (9.00 Pk, 14.00 Analystencall)

07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Continental, Q2-Zahlen

07:30 SAU: Aramco, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Travis Perkins, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Smith & Nephew, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: BP, Halbjahreszahlen

09:00 DEU: Bayer, Q2-Zahlen

12:00 DEU: Biontech, Q2-Zahlen (14.00 Call)

12:00 USA: DuPont de Nemours, Q2-Zahlen

12:00 USA: Spotify, Q2-Zahlen

12:30 USA: Kimberly-Clark, Q2-Zahlen

12:30 USA: Merck & Co, Q2-Zahlen

12:30 USA: Caterpillar, Q2-Zahlen

12:45 USA: Pfizer, Q2-Zahlen

13:00 USA: McDonalds, Q2-Zahlen

13:30 USA: Cummins, Q2-Zahlen

22:00 USA: Amgen, Q2-Zahlen

22:00 USA: SpaceX, Q2-Zahlen

22:00 USA: Pinterest, Q2-Zahlen

22:00 USA: Booking Holdings, Q2-Zahlen

22:05 USA: Mattel, Q2-Zahlen

22:15 USA: AMD, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ITA: Buzzi Unicem, Halbjahreszahlen

USA: The Mosaic, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 7/26

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 6/26

14:30 USA: Handelsbilanz 6/26

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 6/26

16:00 USA: JOLTS Offene Stellen 6/26

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 6/26 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Festakt Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) zum 75-jähriges Bestehen, Flensburg

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MITTWOCH, DEN 5. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 DEU: Basler, Q2-Zahlen (14.00 Analystencall)

06:45 DEU: Fresenius, Q2-Zahlen (10.00 Pk)

07:00 DEU: DHL Group, Q2-Zahlen (detailliert) (8.30 Pk)

07:00 DEU: Siemens Energy, Q3-Zahlen (8.30 Pk)

07:00 DEU: Vonovia, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Klöckner & Co, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Springer Nature AG & Co KGaA, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Sandoz, Halbjahreszahlen

07:00 NLD: Heineken, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Schaeffler, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Infineon, Q3-Zahlen (8.00 Pk)

07:30 AUT: Voestalpine, Q1-Zahlen

07:30 DNK: Novo Nordisk, Q2-Zahlen

07:30 NLD: Ahold Delhaize, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Beiersdorf, Halbjahreszahlen

08:00 CHE: Glencore, Halbjahreszahlen

08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Next, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Legal + General Group, Halbjahreszahlen

08:00 JPN: Suzuki Motor, Q1-Zahlen

08:00 JPN: Honda Motor, Q1-Zahlen

08:00 NLD: Wolters Kluwer, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: VDMA zum Auftragseingang Juni 2026 und 2. Quartal 2026

12:45 USA: Eli Lilly, Q2-Zahlen

12:45 USA: Walt Disney, Q3-Zahlen

13:00 USA: Kraft Heinz, Q2-Zahlen

13:00 USA: Uber Technologies, Q2-Zahlen

15:00 NLD: Akzo Nobel, außerordentliche Hauptversammlung

22:00 CHE: Transocean, Q2-Zahlen

22:00 NLD: Qiagen, Q2-Zahlen

22:00 USA: Expedia, Q2-Zahlen

22:00 USA: Ebay, Q2-Zahlen

22:00 USA: Sandisk, Jahreszahlen

22:15 USA: Allstate, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Neuzulassungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamts

DEU: KfW, Förder- und Geschäftszahlen 1. Halbjahr 2026

USA: BorgWarner, Q2-Zahlen

USA: Honeywell Aerospace, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

03:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 7/26

08:45 FRA: Industrieproduktion 6/26

09:00 CZS: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)

09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 7/26

09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 7/26 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: S&P Global PMI Dienste 7/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 7/26 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 7/26 (2. Veröffentlichung)

14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 7/26

15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 7/26 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Services Index 7/26

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

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DONNERSTAG, DEN 6. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Adecco, Q2-Zahlen

06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Swiss Re, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Aareal Bank, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Fraport, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Commerzbank, Q2-Zahlen (9.00 Analystencall, 10.30 Pk)

07:00 DEU: Aurubis, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q2-Zahlen (10.00 Pk)

07:00 DEU: PVA TePla, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Ionos, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Siemens, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Aumovio, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Rational, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Merck KGaA, Q2-Zahlen (9.30 Pk, 14.30 Analystencall)

07:00 DEU: Kontron, Q2-Zahlen (9.00 Analystencall)

07:00 BEL: KBC Group, Q2-Zahlen

07:00 LUX: SAF Holland, Q2-Zahlen

07:00 NOR: Nordic Semiconductor, Q2-Zahlen

07:15 CHE: Swisscom, Q2-Zahlen

07:30 DEU: 1&1, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Deutz, Q2-Zahlen

07:30 DEU: United Internet, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Q2-Zahlen

07:30 DEU: ProSiebenSat1, Halbjahreszahlen (8.30 Pk)

07:30 DEU: SGL, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Koenig & Bauer, Q2-zahlen

07:30 DEU: Scout24, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Renk, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Henkel, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Suss Mircotec, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Dürr AG, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: GFT, Q2-Zahlen

07:50 DEU: Suss Microtec, Q2-Zahlen

08:00 DEU: OHB, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Diageo, Jahreszahlen und Strategie Update

08:00 GBR: Admiral, Halbjahreszahlen

08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Halbjahreszahlen

08:30 JPN: Nintendo, Q1-Zahlen

08:30 JPN: Softbank, Q1-zahlen

09:00 DEU: KSB, Halbjahreszahlen

13:00 USA: ConocoPhillips, Q2-Zahlen

14:00 DEU: Rheinmetall, Bericht zum 2. Quartal

14:00 USA: Fox Corp, Q4-Zahlen

17:40 ITA: Generali Group, Halbjahreszahlen

22:00 USA: Lyft, Q2-Zahlen

22:00 USA: Airbnb, Q2-Zahlen

22:00 USA: American International Group, Q2-Zahlen

22:00 USA: ResMed, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 SWE: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 6/26

08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 5/26

08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 6/26

08:30 HUN: Industrieproduktion 6/26

09:00 CHE: Arbeitslosenquote 7/26

09:00 ESP: Industrieproduktion 6/26

10:00 ITA: Industrieproduktion 6/26

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 6/26

12:00 IRL: Arbeitslosenquote 7/26

14:30 US: BIP Q2/26 (1. Veröffentlichung)

14:30 USA: Produktivität ex Agrar Q2/26 (vorläufig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: ISM Index Dienste 7/26

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Pk Halbjahreszahlen 2026 der deutschen Luftverkehrswirtschaft Verband BDL

10:30 DEU: Pk Vorstellung Nabu-Kreuzfahrtranking 2026

Mit dem Ranking nimmt der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) auch in diesem Jahr die Klima- und Umweltbilanz der Kreuzfahrtbranche unter die Lupe.

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FREITAG, DEN 7. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Allianz, Q2-Zahlen (10.30 Pk, 14.30 Analystencall)

07:00 DEU: Daimler Truck, Q2-Zahlen (detailliert) (8.00 Analysten- und Pressekonferenz)

07:00 DEU: Lanxess, Q2-Zahlen (13.00 Analystencall)

07:30 DEU: Munich Re, Q2-Zahlen (detailliert) (8.30 Pk)

08:00 DEU: Porsche Automobil Holding, Q2-Zahlen

09:00 DEU: EnBW, Halbjahreszahlen (10.00 Pk, 14.00 Analystencall)

10:00 DEU: Thyssenkrupp, Außerordentliche Hauptversammlung zur Verselbstständigung der Werkstoffsparte TK Accelis (online)

TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Im- und Exporte 7/26

07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 6/26 (vorläufig)

07:30 FRA: ILO-Arbeitslosenquote Q2/26

08:00 DEU: Handelsbilanz 6/26

08:00 DEU: Industrieproduktion 6/26

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 7/26

08:00 NOR: Industrieproduktion 6/26

08:30 HUN: Verbraucherpreise 7/26

08:45 FRA: Leistungsbilanz 6/26

08:45 FRA: Handelsbilanz 6/26

09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 7/26

09:00 CHE: Seco Verbrauchervertrauen 7/26

11:00 GRC: Verbraucherpreise 7/26

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 7/26

21:00 USA: Konsumentenkredite 6/26

SONSTIGE TERMINE

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SONNTAG, DEN 9. AUGUST

TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Erzeugerpreise 7/26

03:30 CHN: Verbraucherpreise 7/26

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MONTAG, DEN 10. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

07:15 DEU: Hypoport, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Gea Group, Q2-Zahlen (detailliert) (9.30 Pk)

18:00 DEU: Patrizia, Q2-Zahlen

22:00 CHE: Alcon, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

ROU: Zentralbank, Zinsentscheid

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 6/26

01:50 JPN: Handelsbilanz 6/26

08:00 NOR: Verbraucherpreise 7/26

08:00 DNK: Verbraucherpreise 7/26

08:00 ROU: Handelsbilanz 6/26

08:00 SWE: Industrieaufträge 6/26

08:00 AUS: Industrieproduktion 6/26

10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 8/26

11:00 GRC: Industrieproduktion 6/26

SONSTIGE TERMINE

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HINWEIS

SGP: Feiertag, Börse geschlossen

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DIENSTAG, DEN 11. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Tecan, Halbjahreszahlen

06:55 DEU: TAG Immobilien, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Atoss Software, Halbjahreszahlen

07:10 DEU: Norma, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q2-Umsatz

07:30 DEU: Salzgitter, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Jungheinrich, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Uniper, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Cancom, Q2-Zahlen

08:00 GBR: InterContinental Hotels, Halbjahreszahlen

08:00 LUX: RTL, Halbjahreszahlen

DEU: Adtran Networks, Halbjahresreport

DEU: Patrizia, Investoren- und Analystencall

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbrauchderpreise 7/26 (endgültig)

10:00 ITA: Handelsbilanz 6/26

14:15 USA: ADP Beschäftigung

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 7/26

SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung der Tarifverhandlungen im Groß- und Außenhandel, Hamburg

11:00 DEU: Konjunktur-Pk der IHK Halle-Dessau zum zweiten Quartal 2026 (hybrid), Halle (Saale)

HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen

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MITTWOCH, DEN 12. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 LUX: Grand City Properties, Q2-Zahlen

07:00 DEU: K+S, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Eon, Q2-Zahlen (10.00 Pk, 12.00 Analystencall)

07:00 DEU: Schott Pharma AG & Co KGaA, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Bilfinger, Q2-Zahlen (9.00 Pk)

07:00 DEU: TKMS, Q3-Zahlen (9.30 Pk)

07:00 DEU: Brenntag, Q2-Zahlen (detailliert) (14.00 Analystencall)

07:00 AUT: Wienerberger, Q2-Zahlen

07:00 NLD: ABN Amro, Q2-Zahlen

07:25 DEU: Medios, Halbjahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Hannover Rück, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Douglas, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Bechtle, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Indus Holding, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Jenoptik, Q2-Zahlen

07:30 DNK: Vestas, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Tui, Q3-Zahlen

08:30 TWN: Foxconn, Q2-Zahlen

18:00 DEU: Freenet, Q2-Zahlen

19:00 BGR: Shelly Group, Q2-Zahlen (detailliert)

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 ROU: Verbraucherpreise 7/26

08:00 DEU: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)

10:00 ITA: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)

12:00 POR: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)

14:30 USA: Verbraucherpreise 7/26

14:30 USA: Realeinkommen 7/26

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

18:00 RUS: BIP Q2/26 (vorab)

18:00 RUS: Verbraucherpreise 7/26

SONSTIGE TERMINE

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DONNERSTAG, DEN 13. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Ströer, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Grenke, Q2-Zahlen

07:00 DEU: HelloFresh, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 7/26

07:00 DEU: RWE, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Init, Q2-Zahlen

07:00 DEU: SMA Solar, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Wacker Neuson, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q2-Zahlen

07:00 DEU: PNE, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Evotec, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: MLP, Q2-Zahlen (detailliert) (10.00 Pk)

07:30 DEU: Mutares, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Energiekontor, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Vincorion, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Sixt SE, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Secunet Security Networks, Q2-Zahlen

07:30 DEU: HHLA, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Ottobock SE & Co KGaA, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Friedrich Vorwerk, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 NLD: Adyen, Halbjahreszahlen

07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q2-Zahlen

08:00 DEU: MBB SE, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Jost Werke, Q2-Zahlen

08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Q2-Zahlen

18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Birkenstock, Q3-Zahlen

USA: Applied Materials, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 7/26

08:00 GBR: BIP Q2/26 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Privatkonsum Q2/26 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Staatsausgaben xQ2/26 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Im- und Exporte Q2/26 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Industrieproduktion 6/26

08:00 GBR: BIP 6/26

08:00 GBR: Handelsbilanz 6/26

08:00 SWE: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)

08:30 CHE: Erzeugerpreise 7/26

08:30 CHE: Importpreise 7/26

09:00 ESP: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)

09:30 POL: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)

10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

11:00 EUR: Industrieproduktion 6/26

12:00 IRL: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Erzeugerpreise 7/26

SONSTIGE TERMINE

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FREITAG, DEN 14. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: SFC Energy, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Nagarro, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Talanx, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Aviva, Halbjahreszahlen

18:00 DEU: Flatexdegiro, Halbjahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 FIN: Verbraucherpreise 7/26

08:00 DEU: Großhandelspreise 7/26

08:00 ROU: BIP Q2/26 (vorläufig)

08:45 FRA: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)

09:30 POL: BIP Q2/26 (vorläufig)

11:00 EUR: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Handelsbilanz 6/26

11:00 EUR: Beschäftigung Q2/26 (vorläufig)

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 7/26

15:00 RUS: Leistungsbilanz Q2/26 (vorläufig)

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 8/26 (vorläufig)

16:00 USA: Lagerbestände 6/26

SONSTIGE TERMINE

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