01.12.2025 17:34:38
WOCHENVORSCHAU: Termine bis 15. Dezember 2025
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 15. Dezember 2025
DIENSTAG, DEN 2. DEZEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
09:00 DEU: Bilfinger, Capital Markets Day
10:00 DEU: VDMA veröffentlicht Auftragseingang Oktober 2025
USA: Kfz-Absatz 11/25
TERMINE KONJUNKTUR
FRA: OECD Wirtschaftsausblick
06:30 NLD: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)
08:30 HUN: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 11/25
09:00 AUT: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)
10:00 ITA: Arbeitslosenquote 10/25
11:00 EUR: Arbeitslosenquote 10/25
11:00 EUR: Verbraucherpreise 11/25 (vorab)
12:00 ITA: Erzeugerpreise 10/25
SONSTIGE TERMINE
09:30 DEU: Pressegespräch Société Générale: Kapitalmarktausblick 2026
09:30 LUX: EuGH urteilt zur gerichtlichen Zuständigkeit bei Klagen gegen Apple wegen mutmaßlichem Missbrauch des App-Stores
10:00 DEU: Online-Pk BKK Dachverband zu BKK Gesundheitsreport 2025 «Vielfalt und gesunde Arbeit»
10:30 DEU: Bundessozialgericht entscheidet, ob die Höhe des ALG II 2022 nach Preissteigerungen verfassungsgemäß war
1:30 DEU: Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) gibt Startschuss für alle baureifen Straßenprojekte
CHN: Deutsche Handelskammer in China stellt Geschäftsklimaumfrage vor
EUR: PK Nato-Generalsekretär Mark Rutte zum Außenministertreffen am 3. Dezember
EUR: Treffen der EU-Gesundheitsminister
MITTWOCH, DEN 3. DEZEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:30 ESP: Inditex, 9Monatszahlen
07:30 DEU: Hugo Boss, Strategie-Update
10:00 DEU: KWS Saat, Hauptversammlung
10:30 DEU: Oberlandesgericht Hamm verhandelt Sammelklage gegen Vodafone GmbH, Hamm
12:00 DEU: Reiseveranstalter Tui präsentiert das Sommerprogramm 2026, Berlin
14:00 CHE: Glencore, Capital Markets Day
22:05 USA: Salesforce, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: Snowflake, Q3-Zahlen
USA: Macy's, Q3-Zahlen
DEU: Kraftfahrt-Bundesamt veröffentlicht Statistiken zu Auto-Neuzulassungen 11/25
TERMINE KONJUNKTUR
POL: Zentralbank, Zinsentscheid
01:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung)
02:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 11/25
08:30 CHE: Verbraucherpreise 11/25
09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 11/25
09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 11/25
09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung)
09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung)
10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Erzeugerpreise 10/25
14:14 USA: ADP Beschäftigung 11/25
14:30 USA: Im- und Exportpreise 9/25
15:45 USA: S&P Global Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung)
16:00 USA: ISM Services 11/25
16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
17:00 RUS: Arbeitslosenquote 10/25
SONSTIGE TERMINE
11:00 DEU: Online-Pk Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW): «Der Markt für Schönheits- und Haushaltspflegemittel im Jahr 2025», Frankfurt/M.
11:00 DEU: Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschland (VÖB) Kapitalmarktprognose
11:00 DEU: VDIK-Jahrespressekonferenz (online) mit Imelda Labbé und Jan-Hendrik Hülsmann
BEL: Nato-Außenministertreffen, Brüssel
DONNERSTAG, DEN 4. DEZEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Aurubis, Jahreszahlen (10.00 Uhr Pk)
13:30 SWE: Electrolux, Capital Markets Day
22:05 USA: Hewlett Packard Enterprise, Q4-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
EUR: EBA-Bankenstresstest, Ergebnisse
GBR: Rio Tinto, Capital Markets Day
USA: Comcast, Investor Day
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 SWE: Verbraucherpreise 11/25 (vorab)
09:00 CZS: Verbraucherpreise 11/25 (vorab)
09:00 CHE: Arbeitslosenquote 11/25
11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 10/25
11:00 GRC: Arbeitslosenquote Q3/25
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: Handelsbilanz 10/25
SONSTIGE TERMINE
10:30 DEU: Energietag des Weltenergierat Deutschland e.V. «Everything in Transition - Wohin steuert die globale Energiepolitik?», Berlin
11:00 DEU: Jahrespressekonferenz Alnatura 2025 zur wirtschaftlichen Entwicklung sowie zu aktuellen Themen und Plänen für das laufende Geschäftsjahr, Darmstadt
AUT: Jährliches Außenministertreffen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europe (OSZE), Wien
BEL: Treffen der EU-Verkehrsminister, Brüssel
FREITAG, DEN 5. DEZEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
11:00 CHE: Swiss Re, Investor Day
17:30 USA: Microsoft, Hauptversammlung
GBR: Associated British Foods, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 10/25 (vorläufig)
08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 10/25
08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 9/25
08:00 NOR: Industrieproduktion 10/25
08:00 ROU: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
08:30 HUN: Industrieproduktion 10/25
08:45 FRA: Industrieproduktion 10/25
09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 11/25
09:00 ESP: Industrieproduktion 10/25
10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 10/25
11:00 EUR: BIP Q3/25 (3. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Staatsausgaben Q3/25
11:00 EUR: Haushaltskonsum Q3/25
11:00 EUR: Beschäftigung Q3/25 (endgültig)
11:00 GRC: BIP Q3/25
16:00 USA: Private Einkommen und Ausgaben 9/25
16:00 USA: Auftragseingang Industrie 10/25
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 12/25 (vorab)
21:00 USA: Konsumentenkredite 10/25
EUR: S&P Rating Deutschland
MONTAG, DEN 8. DEZEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 LUX: Stabilus, Jahreszahlen (10.30 Uhr Call)
07:00 DEU: TKMS, Jahreszahlen (9.30 Uhr Bilanz-Pk)
GBR: Smith & Nephew, Capital Markets Day
TERMINE KONJUNKTUR
CHN: Handelsbilanz 11/25
CHN: Im- und Exporte 11/25
00:50 JPN: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 10/25
00:50 JPN: Handelsbilanz 10/25
08:00 DEU: Industrieproduktion 10/25
10:30 DEU: Sentix Investorvertrauen 12/25
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Digitale Konferenz «IT-Aufsicht im Finanzsektor» der Finanzaufsicht Bafin, Frankfurt am Main
10:00 DEU: Online-Debatte zum Thema «Offshore-Wind-Agenda der Küstenländer - was 2026 gelingen muss» - geplant mit den Umweltministern der Nordländer, Hamburg
13:30 DEU: Das OLG verkündet seine Entscheidung im Prozess gegen Astrazeneca um Schmerzensgeld nach Corona-Impfung, Bamberg
BEL: Treffen der EU-Minister zu Binnenmarkt und zur Industrie, Brüssel
BEL: Treffen der Innen- und Justizminister der EU, Brüssel
DIENSTAG, DEN 9. DEZEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Thyssenkrupp, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Uhr Bilanz-Pk, Essen)
08:00 GBR: British American Tobacco, Jahresumsatz
10:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA, Jahres-Pk, Frankfurt/M.
17:00 USA: Boeing, Auslieferungen 11/25
18:30 GBR: Anglo American, außerordentliche Hauptversammlung
22:30 USA: GE Vernova, Investor Day
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: Home Depot (Investor Day)
TERMINE KONJUNKTUR
06:30 NLD: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
08:00 DEU: Handelsbilanz 10/25
08:00 DEU: Arbeitskosentenindex Q3/25
08:30 HUN: Verbraucherpreise 11/25
11:00 GRC: Verbraucherpreise 11/25
15:45 CDN: Zentralbank, Zinsentscheid
SONSTIGE TERMINE
DEU: Cyber Defence Conference 2025, Bonn
14:30 DEU: Tag der Metall- und Elektro-Industrie «Soziale Marktwirtschaft - Von der Krise zur Reform» u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz, SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf und FDP-Bundesvorsitzenden Christian Dürr, Berlin
18:30 DEU: Bankendialog «Künstliche Intelligenz im Finanzsektor - zwischen Regulierung und Realität» Bundesverband deutscher Banken e.V., Frankfurt/M.
MITTWOCH, DEN 10. DEZEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 DEU: Tui, Jahreszahlen (detailliert)
08:30 SWE: Husqvarna, Capital Markets Day
10:30 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Jahres-Pk, Frankfurt/M.
13:00 NLD: Aegon, Capital Markets Day
14:00 DEU: Deutsche Börse, Capital Markets Day mit Vorstellung der Weiterentwicklung der Strategie
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: Adobe, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: Erzeugerpreise 11/25
02:30 CHN: Erzeugerpreise 11/25
02:30 CHN: Verbraucherpreise 1/25
07:00 FIN: Industrieproduktion 10/25
08:00 NOR: Verbraucherpreise 11/25
09:00 CZS: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
09:00 AUT: Industrieproduktion 10/25
10:00 ITA: Industrieproduktion 10/25
11:00 GRC: Industrieproduktion 10/25
14:30 USA: Beschäftigungskostenindex Q3/25
16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)
17:00 RUS: Verbraucherpreise 11/25
20:00 USA: Fed Zinsentscheid
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: BGH prüft Klausel in Riester-Rentenverträgen, Karlsruhe
10:00 DEU: Bundesfinanzhof verkündet Entscheidungen über neues Grundsteuer-Gesetz, München
18:00 DEU: Pressegespräch des familiengeführten Versicherungskonzerns ARAG, Düsseldorf
Der Vorstand der ARAG SE will einen ersten Einblick in das laufende Geschäftsjahr geben und über wesentliche Entwicklungen im Konzern informieren.
BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Vorschläge zum Verbrenner-Aus vor, Brüssel
BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Paket für eine umweltfreundliche Industrie vor, Brüssel
BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission präsentiert Vorschlag für neue Vorschriften für Europas Stromnetze, Brüssel
CHN: EU-Handelskammer in China veröffentlicht Bericht zu Lieferketten, Peking
DONNERSTAG, DEN 11. DEZEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 11/24
07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q1-Zahlen
08:00 DEU: Munich Re, Vorstellung Strategie für die nächsten Jahre
09:00 DEU: Schott Pharma, Pk zum Geschäftsjahr 2025, Mainz
10:00 DEU: MVV Energie AG, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.
15:00 DEU: Digitales BASF Research Press Briefing zu den neuesten Entwicklungen und Forschungsaktivitäten des Unternehmens, Ludwigshafen
15:00 GBR: Smith & Nephew, Capital Markets Day
15:00 USA: Weyerhaeuser, Investor Day
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
FRA: BNP Paribas, Capital Markets Day
FRA: Schneider Electric, Capital Markets Day
CHE: Givaudan, Pre-Close Jahres-Roundtable
INT: Broadcom, Q4-Zahlen
USA: Ciena Corporation, Q4-Zahlen
USA: Costco Wholesale, Q1-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 SWE: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
09:30 CHE: Zentralbank, Zinsentscheid
10:00 ITA: Arbeitslosenquote Q3/25
10:30 DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Winter-Konjunkturprognose
11:00 DEU: RWI Konjunkturprognose
12:00 IRL: Verbraucherpreise 11/25
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: Erzeugerpreise 11/25
SONSTIGE TERMINE
12:00 DEU: Pressegespräch Berenberg: Ausblick auf Wirtschaft, Politik und Finanzmärkte in den USA, Europa und Deutschland für das erste Halbjahr 2026 mit Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding
BEL: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel
FREITAG, DEN 12. DEZEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
--
TERMINE KONJUNKTUR
05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 10/25
05:30 JPN: Industrieproduktion 10/25 (endgültig)
08:00 GBR: BIP 10/25
08:00 GBR: Industrieproduktion 10/25
08:00 GBR: Handelsbilanz 10/25
08:00 ROU: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
08:00 DEU: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
08:45 FRA: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
09:00 ESP: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
12:00 PRT: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
14:00 RUS: Handelsbilanz 10/25
17:00 RUS: BIP Q3/25 (1. Schätzung)
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: BGH verhandelt über Pflicht der Wohnungseigentümer zum Bau von Sondereigentum bei steckengebliebenem Bau
09:00 DEU: Online-Diskussionsveranstaltung Agentur für Erneuerbare Energien e. V. «Bundesländerkonferenz Föderale Energiewende 2025»
BEL: Treffen der EU-Finanzminister
MONTAG, DEN 15. DEZEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
--
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: Tankan Bericht Q4/25
03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 11/25
03:00 CHN: Industrieproduktion 11/25
07:00 FIN: Verbraucherpreise 11/25
08:30 CHE: Erzeuger-& Importpreise 11/25
11:00 EUR: Industrieproduktion 10/25
14:30 USA: Empire State Index 12/25
16:00 USA: NAHB-Index 12/25
SONSTIGE TERMINE
11:00 DEU: BGH verhandelt über Haftung eines Impfstoff-Herstellers für angebliche Impfschäden
BEL: Treffen der EU-Außenminister
BEL: Treffen der EU-Minister für Energie
