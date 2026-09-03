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03.09.2026 17:34:38
WOCHENVORSCHAU: Termine bis 17. September 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 17. September
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FREITAG, DEN 4. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 GBR: Standard Life, Halbjahreszahlen
DEU: Volkswagen, Aufsichtsratssitzung
GBR: Unilever, Capital Markets Day
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Arbeitszeitwünsche 2025
08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 7/26
08:00 DEU: Dienstleistungsbereich, Umsatz 7/26
08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe, Umsatz 7/26
09:00 CZS: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)
10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 7/26
11:00 GRC: Arbeitslosenquote Q2/26
11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 7/26
14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 8/26
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: CleanTech-Konferenz 2026 u.a. mit Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD)
DEU: Beginn der Elektronikmesse IFA 2026 (bis 8. September) +09.00 Eröffnungsrundgang mit Digitalminister Karsten Wildberger und Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner
DEU: 8. Länderkonferenz Rhein Der Gastgeber, Hessens Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD), berät sich mit Anrainern des Rheins zur aktuellen Situation sowie langfristigen Herausforderungen an dem Fluss.
IRL: Informelles Treffen der Minister für allgemeine Angelegenheiten der EU-Staaten
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MONTAG, DEN 7. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 GBR: Standard Life, Halbjahreszahlen
08:00 DEU: Hannover Rück, Pk anlässlich Rendez-Vous de Septembre in Monte Carlo
14:15 CHE: Swiss Re, Pk anlässlich Rendez-Vous de Septembre in Monte Carlo
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 7/26 (vorläufig)
08:00 DEU: Industrieproduktion 7/26
08:00 ROU: BIP Q2/26 (vorläufig)
08:00 SWE: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)
08:30 HUN: Industrieproduktion 7/26
09:00 CHE: Arbeitslosenquote 8/26
10:30 DEU: Sentix-Konjunkturerwartungen 9/26
11:00 EUR: BIP Q2/26 (3. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Staatsausgaben Q2/26
11:00 EUR: Beschäftigung Q2/26 (endgültig)
SONSTIGE TERMINE
IRL: Informelles Treffen der Landwirtschaftsminister der EU-Staaten
HINWEIS
USA: Feiertag, Börse geschlossen
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DIENSTAG, DEN 8. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
09:00 CHE: Oerlikon, Kapitalmarkttag
14.30 CHE: Sandoz Group, Kapitalmarkttag
16:00 CHE: Logitech, Hauptversammlung
18:00 USA: Nike, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
CHN: Handelsbilanz 8/26
01:50 JPN: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)
01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 7/26
01:50 JPN: Handelsbilanz 7/26
06:30 NLD: Verbraucherpreise 8/26 (endgültig)
08:00 DEU: Handelsbilanz 7/26
08:30 HUN: Verbraucherpreise 8/26
08:45 FRA: Handelsbilanz 7/26
21:00 USA: Konsumentenkredite 7/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Bundestag - Haushaltswoche
+ Einbringung Haushaltsentwurf 2027, Beratung Etats Verkehr, Umwelt, Digitales, Wirtschaft
10:30 DEU: Online-Präsentation des Weltenergierat-Deutschland e.V. der Jahrespublikation «Energie für Deutschland 2026» zur Energieversorgung
DEU: Deutscher Luft- und Raumfahrtkongress, Hamburg
DEU: Automechanika 2026, Frankfurt
IRL: Informelles Treffen der Landwirtschaftsminister der EU-Staaten
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MITTWOCH, DEN 9. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:30 ESP: Inditex, Halbjahreszahlen
10:00 CHE: Richemont, Hauptversammlung
13:30 GBR: Legal & General, außerordentliche Hauptversammlung
19:00 USA: Apple, Special Event zur Vorstellung neuer Produkte
21:00 GBR: ARM Holding, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
POL: Zentralbank, Zinsentscheid
03:30 CHN: Verbraucherpreise 8/26
03:30 CHN: Erzeugerpreise 8/26
08:45 FRA: Industrieproduktion 7/26
11:00 GRC: Verbraucherpreise 8/26
14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
14:15 USA: ADP Beschäftigungsindex
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt über "Werkstattrisiko" in der Kfz-Kaskoversicherung
10:00 DEU: Immobilien-Forum Die deutschen Pfandbriefbanken (vdp) zu ein Jahr Bau-Turbo und Wohnimmobilienmarkt
11:00 DEU: Online-Veranstaltung Bundesverband deutscher Banken e.V. zu «Digitale Souveränität in der Cloud - brauchen wir mehr Europa?»
DEU: Bundestag - Fortsetzung Haushaltswoche mit Generalaussprache
+ Generalaussprache zu Regierungspolitik, Einzeletats Auswärtiges, Verteidigung, Entwicklungspolitik
BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Vorschläge zu öffentlicher Beschaffung und Innovationsförderung vor
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DONNERSTAG, DEN 10. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 GBR: Associated British Foods, Q4 Trading Update
10:00 IRL: Ryanair, Hauptversammlung
10:00 ITA: Intesa Sanpaolo (außerordentliche Hauptversammlung)
22:05 USA: Adobe, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: Macy's, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 FIN: Industrieproduktion 7/26
08:00 NOR: Verbraucherpreise 8/26
08:00 DNK: Verbraucherpreise 8/26
08:00 DEU: Verbraucherpreise 8/26 (endgültig)
09:00 ESP: Industrieproduktion 7/26
09:00 AUT: Industrieproduktion 7/26
09:00 ESP: Industrieproduktion 7/26
10:00 ITA: Industrieproduktion 7/26
11:00 GRC: Industrieproduktion 7/26
14:15 EUR: EZB Zinsentscheid (14.45 Pk)
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: Erzeugerpreise 8/26
16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 8/26
16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 7/26 (endgültig)
16:00 USA: Großhandelsumsatz 7/26
16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
SONSTIGE TERMINE
DEU: Bundestag - Fortsetzung Haushaltswoche, Berlin
11:30 DEU: Online-Pk Zentraler Immobilienausschuss e.V. (ZIA) und EY Parthenon zu Vorstellung der ZIA/EY-Digitalisierungsstudie, Berlin
17:00 DEU: Auftakt Dialogformat EXPO 2035 Berlin GMBH «Deutschland 2035 - Das Zukunftsforum» u.a. mit SPD-Bundesvorsitzenden Lars Klingbeil (SPD), Berlin
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FREITAG, DEN 11. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 8/26
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Erzeugerpreise 8/26
07:00 FIN: Leistungsbilanz 7/26
08:00 ROU: Verbraucherpreise 8/26
08:00 GBR: Industrieproduktion 7/26
08:00 GBR: Handelsbilanz 7/26
09:00 CHE: SECO Verbrauchervertrauen 8/26
12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid
14:30 USA: Verbraucherpreise 8/26
14:30 USA: Realeinkommen 8/26
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 9/26 (vorläufig)
18:00 RUS: Verbraucherpreise 8/26
18:00 RUS: BIP Q2/26 (1. Veröffentlichung)
SONSTIGE TERMINE
DEU: Bundestag - Abschluss Haushaltswoche
+ Einzeletats Arbeit/Soziales, Forschung, dann Schlussrunde zum Haushaltsgesetz 2027
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MONTAG, DEN 14. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
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TERMINE KONJUNKTUR
06:30 JPN: Industrieproduktion 7/26 (endgültig)
06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 7/26
07:00 FIN: Verbraucherpreise 8/26
08:00 SWE: Verbraucherpreise 8/26 (endgültig)
08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 8/26
14:00 POL: Leistungsbilanz 7/26
SONSTIGE TERMINE
09:30 DEU: Eröffnung 2. KI-Kongress «Brains on Silicon»
Erwartet werden mehr als 1500 Entscheider, Innovationsverantwortliche, Gründer und Fachkräfte aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Im Mittelpunkt soll die konkrete Umsetzung von KI-Anwendungen stehen.
IRL: Informelles Treffen der Minister für allgemeine Angelegenheiten der EU-Staaten
AUT: Generalkonferenz der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Wien
USA: US-Senat tagt erstmals nach der Sommerpause
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DIENSTAG, DEN 15. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
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TERMINE KONJUNKTUR
04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 8/26
04:00 CHN: Industrieproduktion 8/26
04:00 CHN: Sachinvestitionen bis 8/26
08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 7/26
08:45 FRA: Verbraucherpreise 8/26 (2. Schätzung)
09:00 SPA: Verbraucherpreise 8/26 (2. Schätzung)
10:00 ITA: Handelsbilanz 7/26
11:00 DEU: ZEW-Index 9/26
11:00 EUR: Handelsbilanz 7/26
14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht (wöchentlich)
14:30 USA: Empire-State-Mfg-Bericht
SONSTIGE TERMINE
09:15 DEU: Auftakt im Prozess wegen Millionenbetruges mit betrügerischer Finanzplattform, u.a. gegen verantwortliche Betreiber
11:00 DEU: Online-Pk Deutscher Sparkassen- und Giroverband zu «Zukunft Mittelstand»
13:00 DEU: Unternehmertag des Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V. (BGA) u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)
17:00 LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Bericht zu Erzeugerorganisationen im Obst- und Gemüsesektor in der EU
DEU: Deutscher Apothekertag (bis 17.09.)
DEU: Prozessbeginn der Verbraucherzentrale-Klage gegen Lidl, weil Discounter einen Rabatt nur bei Verwendung der App gewährt hatte
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MITTWOCH, DEN 16. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
11:00 DEU: Fest zum 40-jährigen Bestehen der Hexal AG mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Landtagspräsidentin Ilse Aigner
USA: Salesforce, Investor Day
USA: On Semiconductor, Financial Analyst Day
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Handelsbilanz 8/26
08:00 GBR: Erzeugerpreise 8/26
08:00 GBR: Verbraucherpreise 8/26
10:00 ITA: Verbraucherpreise 8/26 (2. Schätzung)
11:00 EUR: Arbeitskosten Q2/26 (2. Schätzung)
11:00 EUR: Industrieproduktion 7/26
13:00 USA: MBA Hypothekenanträge
14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 8/26
14:30 USA: Export- und Importpreise 8/26
16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index
16:00 USA: Lagerbestände 7/26
20:00 USA: Notenbank-Entscheidung
SONSTIGE TERMINE
09:30 DEU: Verkündung in Berufungsverhandlung im Streit um Produktnamen der veganen Spirituose «Likör ohne Ei»
10:00 DEU: Bundesgerichtshof (BGH) prüft Streit um Corona-Masken-Lieferungen
13:30 FRA: Ex-Autoboss Ghosn in Korruptionsaffäre in Frankreich vor Gericht (bis 28.09.)
17:30 DEU: Veranstaltung Bundesverband deutscher Banken e.V. zu «Demografie, Sozialstaat und Finanzen - welche Reformen brauchen wir?»
DEU: BaFin Konferenz zur Proportionalität in der Bankenaufsicht und -regulierung
DEU: «Big Bang KI Festival 2026» mit Digitalminister Karsten Wildberger, Umweltminister Carsten Schneider und Grünen-Co-Chefin Franziska Brantner (bis 17.09.)
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DONNERSTAG, DEN 17. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 GBR: Next, Halbjahreszahlen
10:00 AUT: Kontro, Kapitalmarkttag zur Strategie 2030
15:00 DEU: Eröffnung einer neuen Gigawatt Factory von SMA Solar mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD)
16:00 DEU: DHL, Kapitalmarkttag in London
17:00 USA: Intuit, Investor Day
DEU: Bechtle, Kapitalmarkttag
DEU: Wacker Chemie, Kapitalmarkttag
NLD: Argenx, außerordentliche Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
11:00 EUR: Erzeugerpreise 8/26 (2. Schätzung)
13:00 GBR: Notenbank-Entscheidung
14:30 USA: Baubeginne und Baugenehmigungen 8/26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
16:00 USA: Hausverkäufe 8/26
SONSTIGE TERMINE
08:45 DEU: Bundesgerichtshof urteilt im Baumarkt-Streit um Markenschutz für die Farbe Orange
10:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt Leitverfahren zu Erstattung von Verlusten aus unerlaubten Sportwetten
10:30 DEU: Hybrid-Pk Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) zur Lage im Gastgewerbe
12:00 DEU: Internationaler Cradle to Cradle Congress 2026 (bis 18.09.)
14:30 DEU: Eröffnung des Offshore-Windparks He Dreiht mit Umweltminister Carsten Schneider (SPD)
DEU: Fortsetzung «Big Bang KI Festival 2026»
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Börse aktuell - Live TickerATX geht stärker in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus - 26.000er-Marke zurückerobert -- Asiens Börsen zum Handelsende gespalten
Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.