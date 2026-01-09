|
WOCHENVORSCHAU: Termine bis 22. Januar 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 22. Januar 2026
FREITAG, DEN 9. JANUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 GBR: Sainsbury, Q3-Umsatz
09:00 NOR: Yara, Capital Markets Day
TERMINE KONJUNKTUR
02:30 CHN: Erzeugerpreise 12/25
02:30 CHN: Verbraucherpreise 12/25
08:00 DEU: Baupreise für Wohngebäude 11/25
08:00 DEU: Dienstleistungsbereich, Umsatz 10/25
08:00 DEU: Handelsbilanz 11/25
08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 12/25
08:00 DEU: Industrieproduktion 11/25
08:45 FRA: Industrieproduktion 11/25
11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 11/25
14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 12/25
14:30 USA: Baubeginne und Genehmigungen 09/25 und 10/25
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 1/26 (vorläufig)
SONSTIGE TERMINE
ITA: Jahres-Pk Italiens Regierungschefin Meloni
EUR: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident António Costa zu politischen Gesprächen in Syrien und im Libanon
USA: Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas (bis 9.1.2026)
HINWEIS
RUS: Feiertag, Börse geschlossen
MONTAG, DEN 12. JANUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 ESP: Repsol, Q4-Umsatz
14:00 DEU: Volkswagen Group, Auslieferungen 2025
17:45 FRA: Airbus, Aufträge und Auslieferungen 2025 (18.30 Call)
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DNK: Verbraucherpreise 12/25
08:30 HUN: Industrieproduktion 11/25
09:00 CHE: Seco-Verbrauchervertrauen 12/25
10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 1/26
SONSTIGE TERMINE
11:30 DEU: Jahresauftakt Bundesverband deutscher Banken (BdB) mit BdB-Hauptgeschäftsfuührer Heiner Herkenhoff
DIENSTAG, DEN 13. JANUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
05:00 CHE: Sika AG, Q4-Umsatz
07:00 DEU: Südzucker, Q3-Zahlen
07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Q4-Umsatz
12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q4-Zahlen
12:30 USA: Delta Air Lines, Q4-Zahlen
12:45 USA: JPMorgan Chase & Co, Q4-Zahlen
DEU: Munich Re, Naturkatastrophenbericht 2025
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: BoJ-Leistungsbilanz 11/25
06:30 NLD: Verbraucherpreise 12/25 (endgültig)
08:30 HUN: Verbraucherpreise 12/25
11:00 GRC: Verbraucherpreise 12/25
12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 11/25
14:15 USA: ADP Beschäftigung
14:30 USA: Verbraucherpreise 12/25
16:00 USA: Neubauverkäufe 10/25
SONSTIGE TERMINE
10:30 DEU: Pk der Nord/LB zur Neujahrsprognose 2026
10:30 DEU: Online-Pk BGA zu «Großhandel in der Dauerkrise - warum die Reformen am Mittelstand vorbeigehen» mit Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA)
11:00 DEU: OLG: Verkündungstermin im Streit zwischen Aldi Süd und Tchibo
DEU: Pressegespräch DB AG Vorstellung der Studie «Autonomes Fahren - Schluüssel zur Mobilität von Morgen»
DEU: Landgericht will Entscheidung nach der Klage von Ritter Sport gegen Hersteller von quadratischem Haferriegel aus Mannheim verkünden
MITTWOCH, DEN 14. JANUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
12:45 USA: Bank of America, Q4-Zahlen (14.30 Investorenkonferenz)
13:00 USA: Wells Fargo, Q4-Zahlen
14:00 USA: Citigroup, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
über Nacht CHN: Handelsbilanz 12/25
00:50 JPN: Geldmenge M3 12/25
07:00 FIN: Verbraucherpreise 12/25
13:00 USA: MBA Hypothekenanträge
14:30 USA: Erzeugerpreise 10/25 und 11/25
14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 11/25
14:30 USA: Leistungsbilanz Q3/25
16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 12/25
16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Online-Pk EY Real Estate zu Präsentation Trendbarometer Immobilien-Investmentmarkt 2026
DEU: Vor der Internationalen Grünen Woche in Berlin
+ 1100 Eröffnungs-Pk unter anderem mit dem Präsidenten des Deutschen Bauernverbands, Joachim Rukwied
DEU: FUTURE EUROPE Konferenz 2026 des International Bankers Forum
Bei der Konferenz diskutieren Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft u?ber die digitale Souveränität Europas und die Weiterentwicklung der Spar- und Investitionsunion.
DONNERSTAG, DEN 15. JANUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: Richemont, Q3-Umsatz
07:00 CHE: Geberit, Q4-Umsatz
07:30 AUT: OMV, Q4-Umsatz
07:30 TWN: TSMC, Q4-Zahlen
08:00 NOR: Handelsbilanz 12/25
10:00 GBR: Next, Hauptversammlung
12:00 USA: Blackrock, Q4-Zahlen
13:30 USA: Goldman Sachs, Q4-Zahlen
13:30 USA: Morgan Stanley, Q4-Zahlen
18:00 USA: Micron Technology, Hauptversammlung
USA: First Horizon, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: Erzeugerpreise 12/25
02:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid
06:30 NLD: Arbeitslosenquote 12/25
08:00 GBR: BIP 11/25
08:00 GBR: Industrieproduktion 11/25
08:00 GBR: Handelsbilanz 11/25
08:45 FRA: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)
09:00 ESP: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)
10:00 POL: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)
10:00 DEU: BIP 2025
10:00 ITA: Industrieproduktion 11/25
11:00 EUR: Industrieproduktion 11/25
11:00 EUR: Handelsbilanz 11/25
12:00 ITA: Handelsbilanz 11/25
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich)
14:30 USA: Ex- und Importpreise 11/25
14:30 USA: Empire State Manufacturing Bericht 01/26
14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook
SONSTIGE TERMINE
10:30 DEU: Beginn der regionalen Tarifverhandlungen fu?r die Beschäftigten der Chemie- und Pharmaindustrie Hessen
11:00 DEU: Online-Pk zu Status des Windenergieausbaus an Land - Gesamtjahr 2025. Gemeinsame Pk von der Fachagentur Wind und Solar, dem Bundesverband WindEnergie und VDMA Power Systems
FREITAG, DEN 16. JANUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 12/25 und Gesamtjahr 2025
07:00 NOR: Aker BP ASA. Q4-Umsatz
12:30 USA: PNC Financial Services, Q4-Zahlen
13:30 USA: State Street, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)
10:00 ITA: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)
15:15 USA: Industrieproduktion 12/25
15:15 USA: Kapazitätsauslastung 12/25
16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 01/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: 90. Internationale Grüne Woche, Berlin (bis 25.1.26)
MONTAG, DEN 19. JANUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
09:30 CHE: Coca-Cola HBC, außerordentliche Hauptversammlung, Steinhausen
22:30 GBR: BHP, Q2-Produktionsbericht
TERMINE KONJUNKTUR
ROU: Zentralbank, Zinsentscheid
00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 11/25
03:00 CHN: BIP Q4/25
03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 12/25
03:00 CHN: Industrieproduktion 12/25
03:00 CHN: Sachinvestitionen ex Landwirtschaft bis 12/25
05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 11/25
05:30 JPN: Industrieproduktion 11/25 (endgültig)
09:00 AUT: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)
11:00 EUR: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)
SONSTIGE TERMINE
09:30 DEU: Pressefruühstuück Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) zur bundespolitischen Bedeutung der deutschen Seehäfen, Berlin
11:00 DEU: Economic Dialogue u.a. mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) und dem französischen Finanzund Wirtschaftsminister Roland Lescure
BEL: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel
CHE: Eröffnung der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum, WEF), Davos
DIENSTAG, DEN 20. JANUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 NLD: DocMorris, Q4-Umsatz
10:30 DEU: Schott, Jahreszahlen
11:00 DEU: Volkswagen Group, German Corporate Conference mit Veröffentlichung der Jahreszahlen, Frankfurt
12:30 USA: KeyCorp, Q4-Zahlen
12:30 USA: U.S. Bancorp, Q4-Zahlen
17:45 FRA: Vinci, Q4-Umsatz
22:00 USA: United Airlines, Q4-Zahlen
22:01 USA: Netflix, Q4-Zahlen
22:30 GBR: Rio Tinto, Q4-Umsatz
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Erzeugerpreise 12/25
08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 11/25
08:30 CHE: Erzeugerpreise 12/25
08:30 CHE: Importpreise 12/25
11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 1/26
SONSTIGE TERMINE
BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel
CHE: Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum, WEF), Davos
MITTWOCH, DEN 21. JANUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: Barry Callebaut, Q1-Umsatz
07:30 FRA: Alstom, Q3-Umsatz
08:00 GBR: Burberry, Q3-Umsatz
12:45 USA: Halliburton, Q4-Zahlen
12:45 USA: Johnson & Johnson, Q4-Zahlen
13:00 USA: Travelers, Q4-Zahlen
17:45 FRA: Atos, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 GBR: Verbraucherpreise 12/25
08:00 GBR: Erzeugerpreise 12/25
14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 11/25 (vorläufig)
16:00 USA: Frühindikator 12/25
16:00 USA: Bauinvestitionen 10/25
16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 12/25
SONSTIGE TERMINE
CHE: Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum, WEF), Davos
DONNERSTAG, DEN 22. JANUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
07:30 DNK: Tryg, Jahreszahlen
08:00 SWE: Investor, Jahreszahlen
12:30 USA: GE Aerospace, Q4-Zahlen
13:00 USA: Procter & Gamble, Q2-Zahlen
13:30 USA: Abbott Laboratories, Q4-Zahlen
17:00 USA: Intuit, Hauptversammlung
22:00 USA: Alcoa, Q4-Zahlen
22:05 USA: Capital One Financial, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: Handelsbilanz 12/25
10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid
10:00 POL: Industrieproduktion 12/25
10:00 POL: Erzeugerpreise 12/25
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: BIP Q3/25 (3. Veröffentlichung)
16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 1/26 (vorab)
SONSTIGE TERMINE
11:00 DEU: Pressegespräch BNP Paribas Real Estate zu Marktdaten Gewerbeimmobilien Frankfurt Jahr 2025, Frankfurt/M.
CHE/USA: US-Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird wirksam, Genf/Washington
CHE: Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum, WEF), Davos
