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09.07.2026 17:34:39
WOCHENVORSCHAU: Termine bis 23. Juli 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 23. Juli
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FREITAG, DEN 10. JULI
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 DEU: Porsche AG, Pre-Close-Call Q2
10:00 DEU: Hornbach Holding, Hauptversammlung
11:00 DEU: Volkswagen inklusive Audi, Absatz Q2/26 und 1. Halbjahr
14:00 DEU: BMW, Pre-Close-Call Q2
15:30 USA: Delta Air Lines, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Erzeugerpreise 6/26
08:00 DEU: Verbraucherpreise 6/26 (2. Veröffentlichung)
08:00 DEU: Inlandstourismus 5/26
08:00 DEU: Insolvenzen 4/26
08:00 DEU: Baupreise für Wohngebäude 5/26
08:45 FRA: Verbraucherpreise 6/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 ITA: Industrieproduktion 5/26
EUR: Treffen der EU-Finanzminister
EUR: Informelles Treffen der Wettbewerbsminister der EU-Staaten
SONSTIGE TERMINE
DEU: Bundestag und Bundesrat entscheiden über Gebäudemodernisierungsgesetz
21:00 DEU: Ende der gut fünfmonatigen Generalsanierung der Bahnstrecke Köln-Wuppertal-Hagen
BEL: Treffen der EU-Finanzminister
IRL: Informelles Treffen der für Wettbewerb zuständigen Minister der EU-Staaten
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MONTAG, DEN 13. JULI
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 06/26
13:00 USA: Fastenal, Q2-Zahlen
18:00 DEU: Volkswagen, Pre-Close-Call 1. Halbjahr 2026
DEU: Eventuell Börsengang von Smag Mobile Antenna Masts im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse
TERMINE KONJUNKTUR
DEU: Leistungsbilanz 5/26
08:00 ROU: Verbraucherpreise 6/26
SONSTIGE TERMINE
EUR: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister
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DIENSTAG, DEN 14. JULI
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Gerresheimer, Q2-Zahlen
07:00 NOR: DNB ASA, Q2-Zahlen
07:00 SWE: Ericsson, Q2-Zahlen
08:30 DEU: Mercedes-Benz Group, Pre-Close-Call 1. Halbjahr 2026
12:00 GBR: National Grid, Hauptversammlung
12:45 USA: JPMorgan Chase & Co, Q2-Zahlen
12:45 USA: Bank of America, Q2-Zahlen
13:00 USA: Wells Fargo, Q2-Zahlen
13:30 USA: Goldman Sachs, Q2-Zahlen
14:00 USA: Citigroup Inc, Q2-Zahlen
18:00 DEU: Schaeffler, Pre-Close-Call Q2
TERMINE KONJUNKTUR
CHN: Im- und Exporte 6/26
06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 5/26
06:30 JPN: Industrieproduktion 5/26 (endgültig)
07:00 FIN: Verbraucherpreise 6/26
08:30 CHE: Erzeugerpreise 6/26
08:30 CHE: Importpreise 6/26
14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht
14:30 USA: Verbraucherpreise 6/26
14:30 USA: Realeinkommen 6/26
SONSTIGE TERMINE
10:30 DEU: Jahres-Pk Forum Fairer Handel e.V. zur wirtschaftlichen Entwicklung des Fairen Handels in Deutschland im Geschäftsjahr 2025, Berlin
USA: Sicherheitskonferenz Aspen Security Forum, Aspen
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MITTWOCH, DEN 15. JULI
TERMINE UNTERNEHMEN
00:30 GBR: Rio Tinto, Q2-Umsatz
06:30 SWE: SEB, Q2-Zahlen
07:00 FIN: Elisa, Q2-Zahlen
07:00 NLD: DocMorris, Q2-Umsatz
07:00 NLD: ASML Holding, Halbjahreszahlen
07:00 NLD: ABN Amro, Pre-Close Q2
07:30 CHE: Richemont, Q1-Umsatz
07:30 NOR: Storebrand, Q2-Zahlen
11:30 GBR: Burberry, Hauptversammlung
12:30 USA: PNC Financial Services, Q2-Zahlen
12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q2-Zahlen
12:45 USA: Johnson & Johnson, Q2-Zahlen
13:30 USA: Morgan Stanley, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 5/26
04:00 CHN: BIP Q2/26
04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 6/26
04:00 CHN: Industrieproduktion 6/26
06:30 JPN: Dienstleistungsindex 5/26
08:00 SWE: Verbraucherpreise 6/26 (endgültig)
09:00 ESP: Verbraucherpreise 6/26 (endgültig)
09:30 POL: Verbraucherpreise 6/26 (endgültig)
14:30 USA: Empire State Index 7/26
14:30 USA: Erzeugerpreise 6/26
15:45 CDN: Zentralbank, Zinsentscheid
16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
20:00 USA: Beige Book
SONSTIGE TERMINE
BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Pläne für Überarbeitung des Treibhausgashandelssystems vor, Brüssel
IRL: Informelles Treffen der Justiz- und Innenminister der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen
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DONNERSTAG, DEN 16. JULI
TERMINE UNTERNEHMEN
00:30 AUS: BHP Group, Operation Report 2025
06:30 SWE: Nordea Bank, Q2-Zahlen
07:00 SWE: Tele2 AB, Q2-Zahlen
07:00 NOR: Telenor, Q2-Zahlen
07:00 SWE: Investor, Q2-Zahlen
07:00 CHE: ABB, Q2-Zahlen
08:00 FRA: Totalenergies, Q2-Umsatz
10:00 DEU: Südzucker, Hauptversammlung
10:30 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Halbjahres-Pk, Frankfurt/M.
12:00 USA: UnitedHealth Group, Q2-Zahlen
12:30 USA: GE Aerospace, Q2-Zahlen
12:30 USA: U.S. Bancorp, Q2-Zahlen
13:00 DEU: Euwax, Hauptversammlung
13:30 USA: State Street, Q2-Zahlen
13:30 USA: Abbott Laboratories, Q2-Zahlen
17:45 FRA: Vinci, Q2-Umsatz
22:00 USA: Alcoa, Q2-Zahlen
22:01 USA: Netflix, Q2-Zahlen
22:30 USA: United Airlines, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
03:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid
06:30 NLD: Arbeitslosenquote 6/26
08:00 GBR: Industrieproduktion 5/26
08:00 GBR: Bauproduktion 5/26
08:00 GBR: Handelsbilanz 5/26
08:00 GBR: BIP 5/26
10:00 ITA: Verbraucherpreise 6/26 (endgültig)
11:00 EUR: Handelsbilanz 5/26
14:30 USA: Philadelphia Fed Outlook 7/26
14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 6/26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index
16:00 USA: Lagerbestände 5/26
16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 6/26
SONSTIGE TERMINE
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FREITAG, DEN 17. JULI
TERMINE UNTERNEHMEN
06:30 CHE: Georg Fischer, Halbjahreszahlen
07:00 SWE: Telia Company AB, Q2-Zahlen
07:00 SWE: Volvo Car, Q2-Zahlen
07:00 SWE: SKF, Q2-Zahlen
07:00 SWE: Husqvarna, Q2-Zahlen
07:20 SWE: Volvo AB, Q2-Zahlen
07:30 DNK: Danske Bank, Q2-Zahlen
07:30 SWE: Saab, Q2-Zahlen
07:30 SWE: Skanska, Q2-Zahlen
08:00 GBR: United Utilities, Q1-Umsatz
08:00 GBR: Burberry, Q1-Umsatz
08:00 NOR: Yara, Q2-Zahlen
12:00 SWE: Autoliv, Q2-Zahlen
13:00 USA: Travelers Cos, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
10:00 EUR: Leistungsbilanz 5/26
11:00 EUR: Verbraucherpreise 6/26 (endgültig)
14:30 USA: Im- und Exportpreise 6/26
14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 6/26 (vorläufig)
15:15 USA: Industrieproduktion 6/26
15:15 USA: Kapazitätsauslastung 6/26
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 7/26 (vorläufig)
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Bundesgerichtshof entscheidet: Haben Wohnungseigentümer Anspruch auf Split-Klimaanlage?, Karlsruhe
BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Pläne für Überarbeitung des Treibhausgashandelssystems vor, Brüssel
IRL: Informelles Treffen der Justiz- und Innenminister der EU-Staaten
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MONTAG, DEN 20. JULI
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 IRL: Ryanair Q1-Zahlen
12:05 USA: Domino's Pizza, Q2-Zahlen
DEU: Thyssenkrupp, Capital Markets Day
USA: Steel Dynamics, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Erzeugerpreise 6/26
09:30 POL: Industrieproduktion 6/26
09:30 POL: Erzeugerpreise 6/26
11:00 EUR: Bauproduktion 5/26
16:00 USA: Frühindikator 6/26
SONSTIGE TERMINE
IRL: Informelles Treffen der Forschungsminister der EU-Staaten
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DIENSTAG, DEN 21. JULI
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 AUT: Bawag Group, Q2-Zahlen
07:00 CHE: Julius Bär, Halbjahreszahlen
07:00 CHE: Novartis, Q2-Zahlen
07:00 CHE: Schindler, Halbjahreszahlen
07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Halbjahreszahlen
07:30 SWE: Alfa Laval, Q2-Zahlen
08:00 FIN: Fortum, Q2-Zahlen
09:30 FRA: Remy Cointreau, Hauptversammlung
10:00 DEU: Media Tech Day des Autozulieferers Mahle (auch online), Stuttgart
12:00 USA: Danaher, Q2-Zahlen
12:30 USA: Hasbro, Q2-Zahlen
12:30 USA: KeyCorp, Q2-Zahlen
12:30 USA: General Motors, Q2-Zahlen
12:45 USA: Halliburton, Q2-Zahlen
12:45 USA: Northrop Grumman, Q2-Zahlen
22:05 USA: Capital One Financial, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 FIN: Arbeitslosenquote 6/26
08:00 CHE: Im- und Exporte 6/26
08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 5/26
11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 7/26
14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht
14:30 USA: Philadelphia Fed Non-Manufacturing Activity 7/26
SONSTIGE TERMINE
IRL: Informelles Treffen der Forschungsminister der EU-Staaten, Dublin
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MITTWOCH, DEN 22. JULI
TERMINE UNTERNEHMEN
06:45 NOR: Equinor, Q2-Zahlen
07:00 CHE: VAT, Halbjahreszahlen
07:00 CHE: Lonza, Halbjahreszahlen
07:00 ESP: Santander, Halbjahreszahlen
07:00 NLD: Randstad, Q2-Zahlen
07:00 NLD: Akzo Nobel, Q2-Zahlen
07:00 NOR: Norsk Hydro, Q2-Zahlen
07:30 FRA: Alstom, Q1-Umsatz
07:30 NLD: KPN, Q2-Zahlen
08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q2-Zahlen
08:30 ESP: Iberdrola, Halbjahreszahlen
11:30 GBR: Tate & Lyle, Hauptversammlung
12:30 USA: AT&T, Q2-Zahlen
12:30 USA: GE Vernova, Q2-Zahlen
13:00 USA: CME Group, Q2-Zahlen
13:00 USA: Philip Morris, Q2-Zahlen
17:45 CHE: Temenos Group, Q2-Zahlen
18:00 DEU: Flatexdegiro, Q2-Umsatz
18:30 FRA: Valeo, Halbjahreszahlen
19:00 DEU: Deutsche Börse, Q2-Zahlen
22:00 USA: Texas Instruments, Q2-Zahlen
22:00 USA: IBM, Q2-Zahlen
22:00 USA: Southwest Airlines, Q2-Zahlen
22:05 USA: Tesla, Q2-Zahlen
22:05 USA: Alphabet, Q2-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Intershop Communications, Q2-Zahlen
FRA: Dassault Aviation, Halbjahreszahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Handelsbilanz 6/26
08:00 GBR: Verbraucherpreise 6/26
08:00 GBR: Erzeugerpreise 6/26
09:30 POL: Einzelhandelsumsatz 6/26
18:00 RUS: Industrieproduktion 6/26
SONSTIGE TERMINE
BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission legt Energie-Paket vor, Brüssel
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DONNERSTAG, DEN 23. JULI
TERMINE UNTERNEHMEN
06:45 CHE: Kuehne & Nagel, Halbjahreszahlen
07:00 DEU: Sartorius, Q2-Zahlen
07:00 BEL: Argenx, Halbjahreszahlen
07:00 CHE: STMicroelectronics, Q2-Zahlen
07:00 CHE: Nestle, Halbjahreszahlen
07:00 CHE: Roche, Halbjahreszahlen
07:00 CHE: Givaudan, Halbjahreszahlen
07:00 FIN: Nokia, Q2-Zahlen
07:00 FRA: BNP Paribas, Halbjahreszahlen
07:00 FRA: Sartorius Stedim Biotech, Halbjahreszahlen
07:00 FRA: Thales, Halbjahreszahlen
07:00 ITA: UniCredit, Halbjahreszahlen
07:00 NLD: BE Semiconductor Industries, Halbjahreszahlen
07:30 DEU: Traton SE, Q2-Zahlen
07:30 DEU: Vossloh, Q2-Zahlen
07:30 FIN: Stora Enso, Q2-Zahlen
07:30 FRA: Dassault Systemes, Halbjahreszahlen
08:00 DEU: LPKF, Q2-Zahlen
08:00 ESP: Repsol, Halbjahreszahlen
08:00 FRA: Totalenergies, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Centrica, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Relx, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: 3i Group, Q1-Umsatz
08:00 GBR: BT Group, Q1-Zahlen
08:00 GBR: Anglo American, Q2-Umsatz
08:00 GBR: Easyjet, Q3-Umsatz
08:30 USA: UPS, Q2-Zahlen
10:00 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Hauptversammlung
12:00 USA: Dow, Q2-Zahlen
12:00 USA: Comcast, Q2-Zahlen
12:30 USA: Honeywell International, Q2-Zahlen
12:55 USA: RTX, Q2-Zahlen
13:00 USA: Blackstone, Q2-Zahlen
13:00 USA: Nasdaq, Q2-Zahlen
13:30 USA: Lockheed Martin, Q2-Zahlen
14:00 USA: Norfolk Southern, Q2-Zahlen
17:30 FRA: Carrefour, Halbjahreszahlen
22:00 USA: T-Mobile US, Q2-Zahlen
22:00 USA: Intel, Q2-Zahlen
22:05 DEU: SAP, Q2-Zahlen
22:05 USA: Verisign Inc., Q2-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: MWB Wertpapierhandelshaus, Hauptversammlung
USA: PG&E, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
06:00 EUR: Acea Kfz-Erstzulassungen 6/26
08:45 FRA: Geschäftsklima 7/26
08:45 FRA: Produzentenvertrauen 7/26
09:30 POL: Arbeitslosenquote 6/26
14:15 EUR: EZB Zinsentscheid
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: CFNA-Index 6/26
16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 7/26 (vorläufig)
SONSTIGE TERMINE
11:00 DEU: Online-Pk Bundesverband WindEnergie und VDMA Power Systems zu Status des Windenergieausbaus an Land, Berlin
IRL: Informelles Treffen der Energieminister der EU-Staaten
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