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14.08.2026 06:04:38
WOCHENVORSCHAU: Termine bis 27. August 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 27. August
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FREITAG, DEN 14. AUGUST
TERMINE UNTERNEHMEN
07:30 DEU: SFC Energy, Q2-Zahlen
07:30 DEU: Nagarro, Q2-Zahlen (13.00 Analystencall)
07:30 DEU: Talanx, Q2-Zahlen (8.30 Pk)
08:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q2-Zahlen
08:00 GBR: Aviva, Halbjahreszahlen
18:00 DEU: Flatexdegiro, Halbjahreszahlen (detailliert)
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 FIN: Verbraucherpreise 7/26
08:00 DEU: Großhandelspreise 7/26
08:00 ROU: BIP Q2/26 (vorläufig)
08:45 FRA: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)
09:30 POL: BIP Q2/26 (vorläufig)
11:00 EUR: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Handelsbilanz 6/26
11:00 EUR: Beschäftigung Q2/26 (vorläufig)
14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 7/26
15:00 RUS: Leistungsbilanz Q2/26 (vorläufig)
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 8/26 (vorläufig)
16:00 USA: Lagerbestände 6/26
SONSTIGE TERMINE
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MONTAG, DEN 17. AUGUST
TERMINE UNTERNEHMEN
DEU: Wüstenrot & Württembergische, Capital Markets Day
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: BIP Q2/26 (1. Veröffentlichung)
04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 7/26
04:00 CHN: Industrieprodukten 7/26
06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 6/26
06:30 JPN: Industrieproduktion 6/26 (endgültig)
10:00 BGL: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)
14:30 USA: Empire State Index 8/26
16:00 USA: NAHB Wohnungsmarktindex 8/26
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Pk Tennet zum symbolischen Tunneldurchschlag der SuedLink-Elbquerung, Wischhafen
HINWEIS
KOR: Feiertag, Börse geschlossen
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DIENSTAG, DEN 18. AUGUST
TERMINE UNTERNEHMEN
00:30 AUS: BHP Group, Jahreszahlen
08:00 GBR: Klarna Group, Q2-Zahlen
08:30 DEU: Einhell, Q2-Zahlen
10:00 DEU: Elmos Semiconductor, Hauptversammlung (außerordentlich)
10:30 DEU: Verband der Sparda-Banken, Jahrespressegespräch, Frankfurt/M.
12:00 USA: Home Depot, Q2-Zahlen
DEU: Mutares, Call zu den Halbjahreszahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 6/26
14:15 USA: ADP Beschäftigung
14:30 USA: Im- und Exportpreise 7/26
14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 7/26
15:15 USA: Industrieproduktion 7/26
15:15 USA: Kapazitätsauslastung 7/26
16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 7/26
SONSTIGE TERMINE
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MITTWOCH, DEN 19. AUGUST
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: Straumann Holding, Halbjahreszahlen
07:00 CHE: Sunrise Communications, Halbjahreszahlen
07:00 CHE: Geberit, Q2-Zahlen
07:00 NLD: DocMorris, Halbjahreszahlen
07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q1-Zahlen (11.00 Pk)
08:00 DNK: Carlsberg, Halbjahreszahlen
13:00 USA: Analog Devices, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 6/26
08:00 GBR: Verbraucherpreise 7/26
10:00 BGL: Leistungsbilanz 6/26
10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 6/26
11:00 EUR: Arbeitskosten Q2/26 (vorläufig)
11:00 EUR: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)
20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 29.7.26
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DONNERSTAG, DEN 20. AUGUST
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 NLD: Aegon, Halbjahreszahlen
07:30 DEU: Tonies, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Hays, Jahreszahlen
10:00 DEU: BayernLB, Halbjahreszahlen
13:00 USA: Walmart, Q2-Zahlen
17:45 DEU: CTS Eventim, Q2-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: Deere & Co, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Handelsbilanz 7/26
06:30 NLD: Arbeitslosenquote 7/26
08:00 DEU: Erzeugerpreise 7/26
08:00 DNK: BIP Q2/26 (1. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Im- und Exporte 7/26
09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid
09:30 POL: Industrieproduktion 7/26
09:30 POL: Erzeugerpreise 7/26
11:00 EUR: Bauproduktion 6/26
14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 8/26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
16:00 USA: Frühindikator 7/26
SONSTIGE TERMINE
10:30 DEU: Jahrespressekonferenz des Verbands für Schiffbau und Meerestechnik (VSM), Hamburg
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FREITAG, DEN 21. AUGUST
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: Siegfried Holding, Halbjahreszahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 8/26
01:30 JPN: Verbraucherpreise 7/26
02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 7/26
08:45 FRA: Geschäftsklima 8/26
08:45 FRA: Produzentenvertrauen 8/26
09:15 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung)
09:30 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung)
10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung)
15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung)
16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 8/26 (vorläufig)
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MONTAG, DEN 24. AUGUST
TERMINE UNTERNEHMEN
DEU: Deutz, außerordentliche Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
09:30 POL: Einzelhandelsumsatz 7/26
14:30 USA: CFNA-Index 7/26
SONSTIGE TERMINE
12:00 DEU: Branchentag Erneuerbare Energien & Energie-Sommerfest mit Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies und Energieminister Christian Meyer, Hannover
13:00 DEU: Preiserhöhungen bei Fernwärme: Mündliche Verhandlung im Fall der Sammelklage des Verbraucherzentrale Bundesverbandes gegen Eon
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DIENSTAG, DEN 25. AUGUST
TERMINE UNTERNEHMEN
07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q2-Zahlen
09:30 DEU: VW-Betriebsversammlung mit Konzernchef Oliver Blume zu Plänen für weitere Sparmaßnahmen, Wolfsburg
10:00 DEU: DZ Bank, Pressegespräch anlässlich Veröffentlichung der Halbjahreszahlen, Frankfurt/M.
22:00 USA: Zoom Video Communications, Q2-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Dekabank, Halbjahreszahlen
USA: Intuit, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 6/26 (endgültig)
07:00 FIN: Arbeitslosenquote 7/26
08:00 DEU: Staatsausgaben Q2/26
08:00 DEU: BiP Q2/26 (2. Veröffentlichung)
08:00 DEU: Privatkonsum Q2/26
08:45 FRA: Verbauchervertrauen 8/26
09:30 POL: Arbeitslosenquote 7/26
10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 8/26
14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheidung
14:15 USA: ADP Beschäftigung
15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 6/26
15:00 BEL: Geschäftsklima 8/26
16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 8/26
16:00 USA: Neubauverkäufe 7/26
16:00 USA: Verbrauchervertrauen 8/26
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MITTWOCH, DEN 26. AUGUST
TERMINE UNTERNEHMEN
06:45 LUX: Aroundtown S. A., Q2-Zahlen
07:00 AUT: Vienna Insurance Group, Q2-Zahlen
09:30 DEU: VW-Betriebsversammlung mit Konzernchef Oliver Blume zu Plänen für weitere Sparmaßnahmen, Emden
10:00 NLD: Prosus, Hauptversammlung
13:30 USA: Abercrombie & Fitch, Q2-Zahlen
14:00 NOR: Equinor, Globaler Lieferantentag 2026
22:00 USA: HP Inc., Q3-Zahlen
22:00 USA: Salesforce, Q2-Zahlen
22:20 USA: Nvidia, Q2-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: Agilent Technologies, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 SWE: Erzeugerpreise 7/26
14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 7/26
14:30 USA: Realeinkommen 7/26
14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 7/26 (vorläufig)
14:30 USA: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)
14:30 USA: Privater Konsum Q2/26 (2. Veröffentlichung)
18:00 RUS: Industrieproduktion 7/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Gamescom, (bis 30.08.2026) Köln
10:00 DEU: Online-Talk des Bundesverbands Windenergie Offshore zu Auswirkungen der geplanten Änderungen des EU-Emissionshandels auf die Stahlindustrie, Berlin
10:30 DEU: Forschungspressekonferenz Chemieverband VCI, Frankfurt/M.
10:30 DEU: Hybrid-Pk Vorstellung des «Bau-Monitor 2026» zum Bau und Wohnungsmarkt (mit Länder-Zahlen), Berlin
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DONNERSTAG, DEN 27. AUGUST
TERMINE UNTERNEHMEN
07:30 DEU: Fielmann, Q2-Zahlen
07:30 DEU: Delivery Hero, Halbjahreszahlen
07:30 FRA: Pernod Ricard, Jahreszahlen
10:00 DEU: Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), Halbjahreszahlen
10:00 CHE: Givaudan, Summer Investor Conference
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Asta Energy Solutions, Halbjahreszahlen
USA: Autodesk, Q2-Zahlen
USA: Best Buy, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
03:30 CHN: Industriegewinne 7/26
08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 7/26 (endgültig)
08:00 NOR: BIP Q2/26
08:00 SWE: Handelsbilanz 7/26
08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 9/26
08:45 FRA: Erzeugerpreise 7/26
14:00 POL: Zentralbank, Zinsentscheidung
14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 7/26 (vorläufig)
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
SONSTIGE TERMINE
DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin
17:30 DEU: Zukunftsforum der EWR Aktiengesellschaft 2026 mit dem rheinland-pfälzischen Wirtschaftsminister Michael Ebling (SPD), Worms
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