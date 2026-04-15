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15.04.2026 06:04:38
WOCHENVORSCHAU: Termine bis 28. April 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 28. April
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MITTWOCH, DEN 15. APRIL
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 3/26
07:00 NLD: ASML Holding, Q1-Zahlen
08:00 FRA: Hermes, Q1-Umsatz
09:00 ITA: Ferrari, Hauptversammlung
10:00 DEU: Mahle, Bilanz-Pk, Stuttgart
10:30 CHE: UBS, Hauptversammlung
11:00 CHE: Adecco, Hauptversammlung
12:30 GBR: British American Tobacco, Hauptversammlung
12:30 USA: PNC Financial Services, Q1-Zahlen
12:45 USA: Bank of America, Q1-Zahlen
13:30 USA: Morgan Stanley, Q1-Zahlen
18:00 USA: Adobe, Hauptversammlung
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
FRA: Airbus, Q1 Pre-Quarterly Communication
NLD: Redcare Pharmacy, Hauptversammlung
NLD: Mediaforeurope, Jahreszahlen
ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Geschäftsbericht und Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 2/26
08:00 ROU: Industrieproduktion 2/26
08:45 FRA: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
09:30 POL: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
11:00 GRC: Verbraucherpreise 3/26
11:00 EUR: Industrieproduktion 2/26
14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
14:30 USA: Empire State Index 4/26
14:30 USA: Im- und Exportpreise 3/26
16:00 USA: NAHB-Index 4/26
16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)
20:00 USA: Beige Book
SONSTIGE TERMINE
DEU: Online-Energietage 2026 zu zentralen Herausforderungen der Energiewende, Berlin
USA: Frühjahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank
+ 15.00 Gemeinsamer O-Ton Klingbeil mit Entwicklungsministerin Radovan
+ 16.15 Pressekonferenz von IWF-Direktorin Kristalina Georgieva zu Global Policy Agenda
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DONNERSTAG, DEN 16. APRIL
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: VAT, Q1-Umsatz
07:00 CHE: Barry Callebaut, Halbjahreszahlen
07:00 CHE: DocMorris, Q1-Umsatz
07:30 TWN: Taiwan Semiconductor, Q1-Zahlen
08:00 GBR: Tesco, Jahreszahlen
08:00 GBR: Rentokil Initial, Q1-Umsatz
08:30 ITA: Banca Generali, Hauptversammlung
09:00 DEU: Bosch, Jahrespressekonferenz, Renningen
09:00 FRA: Pernod Ricard, Q3-Umsatz
10:00 DEU: Mercedes-Benz-Group, Hauptversammlung, Berlin
10:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Hauptversammlung
11:00 DEU: VDMA, Online-Pk Großanlagenbau
12:00 USA: Pepsico, Q1-Zahlen
12:30 USA: U.S. Bancorp, Q1-Zahlen
12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q1-Zahlen
12:30 USA: KeyCorp, Q1-Zahlen
13:00 USA: Travelers, Q1-Zahlen
13:30 USA: Abbott Laboratories, Q1-Zahlen
14:30 CHE: Nestle, Hauptversammlung
15:30 USA: Texas Instruments, Hauptversammlung
17.50 ITA: Pirelli, Jahreszahlen (detailliert)
22:00 USA: Alcoa, Q1-Zahlen
22:01 USA: Netflix, Q1-Zahlen
23:00 USA: HP Inc., Hauptversammlung
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Fuchs, Capital Markets Day
FRA: Kering, Capital Markets Day
TERMINE KONJUNKTUR
04:00 CHN: BIP Q1/26
04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 3/26
04:00 CHN: Industrieproduktion 3/26
06:30 NLD: Arbeitslosenquote 3/36
08:00 GBR: BIP 2/26
08:00 GBR: Industrieproduktion 2/26
08:00 GBR: Handelsbilanz 2/26
08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 3/26
09:00 AUT: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
10:00 ITA: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
11:00 EUR: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 4/26
15:15 USA: Industrieproduktion 3/26
15:15 USA: Kapazitätsauslastung 3/26
SONSTIGE TERMINE
09:30 LUX: EuGH urteilt zur ungarischen C02-Steuer auf Emissionen bei kostenlosen EU-Zertifikaten für Ausstoß, Luxemburg
11:00 DEU: Verhandlung im Fall der Sammelklage der Verbraucherzentrale Hessen u.a. gegen das Energieunternehmen Stromio, Hamm
12:00 DEU: Online-Vorstellung der Studie «Zukunftsquote» zum Anteil von Zukunftsinvestitionen am Bundeshaushalt 2025 des Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH (ZEW) Mannheim und dem WWF Deutschland, Berlin
DEU: Fortsetzung Online-Energietage 2026 zu zentralen Herausforderungen der Energiewende, Berlin
CYP: Informelles Treffen der Tourismusminister der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen, Nikosia
USA: Frühjahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank
18.45 Uhr: Gemeinsame Pressekonferenz mit Bundesbankpräsident Nagel und Bundesfinanzminister Klingbeil
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FREITAG, DEN 17. APRIL
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 SWE: Autoliv, Q1-Zahlen
07:00 SWE: Ericsson, Q1-Zahlen
09:30 FRA: Hermes, Hauptversammlung
10:00 AUT: Erste Group Bank, Hauptversammlung
13:30 USA: Ally Financial, Q1-Zahlen
13:30 USA: State Street, Q1-Zahlen
15:00 USA: Boeing, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Baugenehmigungen 2/26
08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 2/26
10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 2/26
10:00 ITA: Handels- und Leistungsbilanz 2/26
11:00 EUR: Handelsbilanz 2/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Abschluss Online-Energietage 2026 zu zentralen Herausforderungen der Energiewende, Berlin
CYP: Informelles Treffen der Tourismusminister der EU-Staaten, Nikosia
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MONTAG, DEN 20. APRIL
TERMINE UNTERNEHMEN
USA: Steel Dynamics, Q1-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
06:30 JPN: Dienstleistungsindex 2/26
08:00 DEU: Erzeugerpreise 3/26
11:00 EUR: Bauproduktion 2/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Beginn der Hannover Messe, Hannover
+08.00 Pressekonferenz der Verbände BDI, ZVEI & VDMA
+08.00 Messerundgang mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)
+11.00 «Industrielle KI: Von der Strategie zur Skalierung» mit Bundeskanzler Merz, Siemens-CEO Roland Busch, SAP-CEO Christian Klein
+13.05 Keynote Karsten Wildberger (CDU), Bundesminister für Digitales
+14.00 Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) zu «Wehrhafte Wertschöpfung»
+1600 Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) zu «Hightech-Agenda Deutschland»
18:00 DEU: Jahresempfang 75 Jahre Bundesverband deutscher Banken e.V., u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und EZB-Präsidentin Christine Lagarde, Berlin
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DIENSTAG, DEN 21. APRIL
TERMINE UNTERNEHMEN
00:30 GBR: Rio Tinto, Q1-Umsatz
07:00 AUT: Bawag Group, Q1-Zahlen
07:00 FRA: Thales, Q1-Umsatz
07:00 SWE: Investor, Q1-Zahlen
07:00 SWE: SKF, Q1-Zahlen
08:00 DEU: Beiersdorf, Q1-Umsatz
08:00 GBR: Associated British Foods, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: British Land, Q4-Umsatz
10:00 FRA: Vivendi, Hauptversammlung
12:00 USA: Danaher, Q1-Zahlen
12:00 USA: UnitedHealth Group, Q1-Zahlen
12:30 USA: General Electric, Q1-Zahlen
12:30 USA: 3M, Q1-Zahlen
12:30 UsA: GE Aerospace, Q1-Zahlen
12:45 USA: Northrop Grumman, Q1-Zahlen
12:45 USA: Halliburton, Q1-Zahlen
12:55 USA: RTX, Q1-Zahlen
15:00 USA: Whirlpool, Hauptversammlung
17:45 CHE: Temenos Group, Q1-Zahlen
17:45 FRA: Atos, Q1-Umsatz
17:45 ITA: Saipem, Q1-Zahlen
18:00 FRA: Vivendi, Q1-Umsatz
18:00 NLD: ASM International, Q1-Zahlen
18:00 USA: U.S. Bancorp, Hauptversammlung
19:00 GBR: Natwest Group, Investor Day
22:00 AUS: BHP Group, Production Report 9M
22:05 USA: Capital One Financial, Q1-Zahlen
23:00 USA: Adobe, Summit 2026 - Investor Session
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 GBR: Arbeitslosenquote 2/26
08:00 CHE: Im- und Exporte 3/26
09:00 CHE: Geldmenge M3 3/26
09:30 POL: Industrieproduktion 3/26
09:30 POL: Erzeugerpreise 3/26
11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 4/26
14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 3/26
16:00 USA: Lagerbestände 2/26
16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 3/26
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Fortsetzung Hannover Messe, Hannover
Themenschwerpunkt «Produktionstechnologie für Verteidigung»
+14.05 Grußwort Ministerpräsident Olaf Lies (SPD)
+14.50 Armin Papperger, CEO Rheinmetall, Interview+Podiumsdiskussion «Effektive Abschreckung im 21. Jahrhundert: Drohnen, Panzer oder etwas ganz Anderes?»
+15.55 Michael Schöllhorn, CEO Airbus Defence and Space, Impulsvortrag+Podiumsdiskussion «Europäische Verteidigung: Wie wir die industrielle Landschaft schaffen, die wir brauchen»
14:00 DEU: Bundesbank-Symposium: «Handelskonflikte und Zollpolitik: Quo vadis, globale Wirtschaftsordnung?», Frankfurt/M.
Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Institut für Bank- und Finanzgeschichte e.V. (IBF) und dem Center for Financial Studies (CFS) statt. Die Eröffnungsrede hält Bundesbank-Präsident Joachim Nagel.
ESP: Europäische Windenergie-Konferenz (Windeurope), Madrid
LUX: Treffen der EU-Außenminister, Luxemburg
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MITTWOCH, DEN 22. APRIL
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: ABB, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Hamborner Reit, Geschäftsbericht
07:00 FRA: Rexel, Q1-Umsatz
07:00 NLD: Randstad, Q1-Zahlen
07:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Q1-Zahlen
07:00 SWE: Tele2 AB, Q1-Zahlen
07:30 FRA: Danone, Q1-Umsatz
08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Q1-Umsatz
10:00 NLD: ASML Holding, Hauptversammlung
11:00 AUT: Bawag Group, Hauptversammlung
12:30 USA: GE Vernova, Q1-Zahlen
12:30 USA: Boeing, Q1-Zahlen
13:00 SWE: Alfa Laval, Q1-Zahlen
13:00 USA: AT&T, Q1-Zahlen
13:00 USA: Philip Morris International, Q1-Zahlen
13:00 USA: CME Group, Q1-Zahlen
17:50 FRA: Carrefour, Q1-Umsatz
18:00 DEU: Flatexdegiro, Q1-Zahlen
18:00 FRA: EssilorLuxottica, Q1-Umsatz
18:00 FRA: L' Oréal, Q1-Umsatz
22:00 USA: Lam Research, Q1-Zahlen
22:00 USA: United Airlines, Q1-Zahlen
22:00 USA: Texas Instruments, Q1-Zahlen
22:05 USA: Tesla, Q1-Zahlen
22:05 USA: IBM, Q1-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Intershop Communications, Q1-Zahlen
ITA: Saipem, Q1-Zahlen
LUX: Eurofins Scientific, Q1-Umsatz
USA: Boston Scientific, Q1-Zahlen
USA: Southwest Airlines, Q1-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Handelsbilanz 3/26
07:00 FIN: Arbeitslosenquote 3/26
08:00 GBR: Verbraucherpreise 3/26
08:00 GBR: Einzelhandelspreise 3/26
11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 4/26
16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 4/26 (vorläufig)
16:30 USA: EIA Ölbericht
18:00 RUS: Industrieproduktion 3/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Eröffnung Terminal 3 am Frankfurter Flughafen, Frankfurt/M.
09:00 DEU: Tag der Progressiven Wirtschaftspolitik der Friedrich-Ebert-Stiftung u.a. mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), DGB-Chefin Yasmin Fahimi und SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf, Berlin
09:45 DEU: Jahres-Pk Autozulieferer und Getriebespezialist IMS-Gear SE & Co. KGaA, Donaueschingen
11:00 DEU: Jahres-Pk Verband Deutscher Pfandbriefbanken (vdp), Frankfurt/M.
11:00 DEU: Pk Arbeitgeberverband Hessen-Chemie zu aktuellen Zahlen zur chemisch-pharmazeutischen Industrie in Hessen, Frankfurt/M.
12:30 DEU: «Wirtschaftsflächengipfel.RUHR 2026» zur wirtschaftlichen Entwicklung des Ruhrgebiets, Dortmund
13:00 DEU: Fortsetzung Hannover Messe - Panel der IG Metall u.a. mit Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD), Hannover
+13.00 Podiumsdiskussion «Made in Germany: Museumsstück oder Zukunftsversprechen?» mit:
- Christiane Benner, Erste Vorsitzende der IG Metall
- Olaf Lies, niedersächsischer Ministerpräsident
- Arndt G. Kirchhoff, Präsident des Verbandes der Metall- und Elektro-Industrie Nordrhein-Westfalen
- Moritz Schularick, Präsident des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW)
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DONNERSTAG, DEN 23. APRIL
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Hella, Q1-Umsatz
07:00 DEU: Sartorius, Q1-Zahlen
07:00 CHE: Schindler, Q1-Zahlen
07:00 CHE: Nestle, Q1-Umsatz
07:00 CHE: Roche, Q1-Umsatz (14.00 Call)
07:00 CHE: SGS, Q1-Umsatz
07:00 CHE: STMicroelectronics, Q1-Zahlen
07:00 FIN: Nokia, Q1-Zahlen
07:00 FRA: Orange, Q1-Zahlen
07:00 FRA: Sartorius Stedim Biotech, Q1-Zahlen
07:00 FRA: Safran, Q1-Umsatz
07:00 NLD: Heineken, Q1-Zahlen
07:00 NLD: BE Semiconductor, Q1-Zahlen und Hauptversammlung (10.30)
07:00 NOR: DNB ASA, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Vossloh, Q1-Zahlen
07:30 FRA: Sanofi, Q1-Zahlen
07:30 FRA: Dassault Systemes, Q1-Zahlen
08:00 GBR: Man Group, Q1-Umsatz
08:00 GBR: Sainsbury, Jahreszahlen
08:00 GBR: London Stock Exchange (LSE), Q1-Umsatz
08:45 ITA: De Longhi, Hauptversammlung
09:00 ITA: Generali Group, Hauptversammlung
10:00 DEU: Schaeffler, Hauptversammlung
10:00 DEU: Beiersdorf, Hauptversammlung
10:00 DEU: Eon, Hauptversammlung
10:30 FRA: LVMH, Hauptversammlung
10:30 GBR: Relx, Hauptversammlung
12:00 GBR: BP, Hauptversammlung
12:00 USA: Dow, Q1-Zahlen
12:00 USA: Comcast, Q1-Zahlen
12:30 USA: Honeywell, Q1-Zahlen
13:00 USA: Blackstone, Q1-Zahlen
13:00 USA: Nasdaq, Q1-Zahlen
13:00 USA: American Airlines, Q1-Zahlen
13:00 USA: American Express, Q1-Zahlen
13:30 NLD: Heineken, Hauptversammlung
13:30 USA: Lockheed Martin, Q1-Zahlen
14:00 NLD: Akzo Nobel, Hauptversammlung
14:30 FRA: Danone, Hauptversammlung
15:00 USA: Pfizer, Hauptversammlung
16:00 USA: Johnson & Johnson, Hauptversammlung
17:45 FRA: Accor, Q1-Umsatz
17:45 FRA: Vinci, Q1-Umsatz
17:45 FRA: Saint-Gobain, Q1-Umsatz
18:30 FRA: Valeo, Q1-Umsatz
22:00 USA: Southwest Airlines, Q1-Zahlen
22:00 USA: Intel, Q1-Zahlen
22:05 USA: Verisign, Q1-Zahlen
22:05 DEU: SAP, Q1-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Volkswagen, Group China Investor Update 2026
FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q1-Umsatz
USA: PG&E, Q1-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung)
06:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 3/26
08:45 FRA: Geschäftsklima 4/26
08:45 FRA: Produzentenvertrauen 4/26
09:15 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung)
09:30 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung)
09:30 POL: Einzelhandelsumsatz 3/26
10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung)
14:30 USA: CFNA-Index 3/26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung)
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Fortsetzung Hannover Messe, Hannover
+ 13.35 Carsten Maschmeyer, Keynote «Mut zur Zukunft - Gründergeist und KI als Schlüssel zur Technation Deutschland»
10:00 DEU: Hybride Konferenz des Kreditversicherers «Coface» zu «Wirtschaft reloaded - Kurswechsel oder weiter so?», Mainz
CYP: Informelles Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen, Nikosia
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FREITAG, DEN 24. APRIL
TERMINE UNTERNEHMEN
06:30 CHE: Holcim, Q1-Umsatz, Zug
07:00 DEU: Atoss Software, Q1-Zahlen
07:00 CHE: Kuehne & Nagel, Q1-Zahlen
07:00 NLD: Signify, Q1-Zahlen und Hauptversammlung (13.30)
07:00 SWE: Electrolux, Q1-Zahlen
07:00 SWE: Telia Company AB, Q1-Zahlen
07:20 SWE: Volvo AB, Q1-Zahlen
07:30 FRA: Forvia, Q1-Umsatz
07:45 ITA: Eni, Q1-Zahlen
08:00 NOR: Yara, Q1-Zahlen
08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q1-Zahlen
10:00 DEU: Grenke, Hauptversammlung
10:00 DEU: Bayer, Hauptversammlung
10:00 DEU: Merck KGaA, Hauptversammlung
10:00 FRA: L' Oréal, Hauptversammlung
13:00 USA: Procter & Gamble, Q3-Zahlen
14:00 USA: Norfolk Southern, Q1-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 4/26
01:30 JPN: Verbraucherpreise 3/26
07:00 FIN: Erzeugerpreise 3/26
08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 3/26
08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 4/26
09:00 ESP: Erzeugerpreise 3/26
10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 4/26
12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid
15:00 BEL: Geschäftsklima 4/26
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 4/26 (endgültig)
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: BGH entscheidet zu Streit um Balkonsanierung in einer Wohnungseigentümer-Gemeinschaft, Karlsruhe
COL: Kolumbien und die Niederlande richten erste internationale Konferenz zum Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas aus, Santa Marta
CYP: Informelles Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten, Nikosia
CHN: Beginn der Automesse «Auto China 2026», Peking (bis 3.5.26)
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MONTAG, DEN 27. APRIL
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Südzucker, Q4-Umsatz
07:00 DEU: Nordex, Q1-Zahlen
10:00 DEU: Henkel, Hauptversammlung
13:00 USA: Verizon Communications, Q1-Zahlen
19:00 DEU: Deutsche Börse - Q1-Zahlen, Eschborn
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: Bed Bath & Beyond, Q1-Zahlen, Midvale
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 FIN: Verbrauchervertrauen 4/26
08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 5/26
16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 4/26
SONSTIGE TERMINE
LUX: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Luxemburg
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DIENSTAG, DEN 28. APRIL
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 SWE: Securitas AB, Q1-Zahlen, Stockholm
10:30 FRA: EssilorLuxottica, Hauptversammlung
11:00 ESP: Endesa, Hauptversammlung
12:00 SCO: Natwest, Hauptversammlung
12:00 USA: Spotify, Q1-Zahlen
12:00 USA: UPS, Q1-Zahlen
12:30 USA: General Motors, Q1-Zahlen
12:30 USA: Kimberly-Clark, Q1-Zahlen
12:55 USA: Coca-Cola, Q1-Zahlen
13:00 DEU: Invesco, Q1-Zahlen
13:00 USA: American Tower, Q1-Zahlen
13:00 USA: T-Mobile US, Q1-Zahlen
13:00 USA: Sherwin-Williams, Q1-Zahlen
15:00 CHE: VAT, Hauptversammlung
16:00 USA: Wells Fargo, Hauptversammlung
17:30 FRA: Airbus Group, Q1-Zahlen
19:00 USA: IBM, Hauptversammlung
22:00 USA: Booking Holdings, Q1-Zahlen
22:00 USA: Visa, Q2-Zahlen
22:05 USA: Mondelez International, Q1-Zahlen
22:10 NLD: NXP Semiconductors, Q1-Zahlen
NOR: Nordic Semiconductor, Q1-Zahlen, Trondheim
USA: Corning, Q1-Zahlen
USA: PACCAR, Inc., Q1-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
09:00 SPA: Arbeitsmarktdaten Q1/26
10:00 EUR: EZB Verbraucherpreiserwartungen
11:00 ITA: Erzeugerpreise 3/26
14:15 USA: ADP-Daten zum Arbeitsmarkt
15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 2/26
16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 4/26
16:00 USA: Verbrauchervertrauen 4/26
JPN: Notenbank-Entscheidung mit Prognosen für die Preisentwicklung
SONSTIGE TERMINE
09:15 DEU: «Handelsblatt»-Konferenz: «Zukunft Retail Banking 2026», Frankfurt/M.
09:30 DEU: Hapag-Lloyd und das Institut für Weltwirtschaft Kiel diskutieren über die Zukunft des globalen Handels und der Lieferketten
11:00 DEU: Online-Jahres-Pk des Industrieverbands Agrar (IVA)
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