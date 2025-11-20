|
20.11.2025 06:04:38
WOCHENVORSCHAU: Termine bis 3. Dezember 2025
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 3. Dezember 2025
^
---------------------------------------------------------------------------------------
DONNERSTAG, DEN 20. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:30 DEU: CTS Eventim, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Halma, Halbjahreszahlen
08:00 CHE: Novartis, Meet Novartis Management 2025
08:30 DEU: Renk, Capital Markets Day
10:30 FRA: Valeo, Investor Day
13:00 USA: Walmart, Q3-Zahlen
13:30 USA: Warner Music Group, Q4-Zahlen
14:30 DEU: Siemens Energy, Capital Markets Day
22:15 USA: Gap, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: Moderna, Capital Markets Day
USA: Intuit, Q1-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
06:30 NLD: Arbeitslosenquote 10/25
08:00 CHE: Im- und Exporte 10/25
08:00 DEU: Erzeugerpreise 10/25
08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 9/25
12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 9/25
14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 11/25
16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 10/25
16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/25 (vorläufig)
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Regionalpolitische Jahrestagung 2025 des Bundeswirtschaftsministeriums unter dem Motto «Wachstum durch regionale Stärke», Chemnitz
Anwesend sind u. a. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer.
09:30 LUX: Mündliche Verhandlung vor dem EuGH zu Staatshilfe für Condor
11:00 DEU: Pk des Touristikkonzerns Alltours zum Geschäftsjahr 2024/25 + Reisetrends Sommer 2026, Düsseldorf
12:00 DEU: Online-Roundtable der Großbank UBS mit Ausblick auf das Investmentjahr 2026
17:00 LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Bericht zu EU-Finanzkorrekturen in der Strukturförderpolitik
DEU: Fachtagung Finanzaufsicht Bafin zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Frankfurt/M.
U.a. mit einem Vortrag der Chefin der neuen EU-Anti-Geldwäschebehörde Amla, Bruna Szego
DEU: Online-Veranstaltung Bundesverband Druck und Medien (BVDM) zur EU-Verpackungsverordnung, Berlin
BEL: EU-Kommission präsentiert Vorschläge zu ergänzenden Altersvorsorgeprodukten
BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém
+ 13.30 Pk u.a. mit Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) zur Rolle der Natur als Verbündeter im Klimaschutz und Vorstellung des weiterentwickelten deutschen Aktionsprogramms Natürlicher Klimaschutz (ANK 2.0)
SAF: Spitzentreffen von Vertretern der EU und Südafrikas
Die von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen initiierte Gruppe, soll internationale Partner zusammenbringen, um Reformen und die Unterstützung der Palästinensischen Autonomiebehörde zu fördern. Erwartet werden Delegationen von etwa 60 Ländern und Organisationen.
---------------------------------------------------------------------------------------
FREITAG, DEN 21. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
--
TERMINE KONJUNKTUR
01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 11/25
00:30 JPN: Verbraucherpreise 10/25
01:30 JPN: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 10/25
08:45 FRA: Geschäftsklima 11/25
08:45 FRA: Produzentenvertrauen 11/25
09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung)
09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung)
10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung)
15:45 USA: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung)
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/25 (endgültig)
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: «Frankfurt European Banking Congress», Frankfurt/M.
U.a. mit Reden von EZB-Präsidentin Christine Lagarde und Bundesbank-Präsident Joachim Nagel
BEL: Treffen der EU-Minister für Entwicklungshilfe, Brüssel
BRA: Geplanter Abschluss der Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém
ZAF: Vor dem zweitägigen G20-Gipfels mit den Themen: Ukraine-Krieg, Lage im Nahen Osten angesichts des Gaza-Kriegs, US-Zollpolitik, Johannesburg
Für US-Präsident Donald Trump reist Vize-Präsident J.D. Vance an. Der russische Präsident Wladimir Putin wird vom stellvertretenden Leiter seiner Präsidialverwaltung, Maxim Oreschkin, vertreten.
---------------------------------------------------------------------------------------
MONTAG, DEN 24. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: Julius Bär, Q3-Umsatz
07:00 NLD: Prosus, Halbjahreszahlen
11:00 DEU: Borussia Dortmund, Hauptversammlung
11:00 SWE: Alfa Laval, Capital Markets Day
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: Agilent Technologies, Q4-Zahlen
USA: Zoom Video Communications, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 FIN: Erzeugerpreise 10/25
10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 11/25
10:00 POL: Industrieprodukten 10/25
10:00 POL: Erzeugerpreise 10/25
14:30 USA: CFNA-Index 10/25
15:00 BEL: Geschäftsklima 11/25
16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 11/25
SONSTIGE TERMINE
DEU: 4. Digitalministerkonferenz (DMK) u.a. mit Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) und der DMK-Vorsitzenden Dörte Schall, Berlin
AGO: EU-Afrika-Gipfel, Luanda
Die EU wird bei dem Gipfel u.a. von EU-Ratspräsident António Costa und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen repräsentiert werden.
BEL: Treffen der EU-Minister für Handel, Brüssel
HINWEIS
JPN: Feiertag, Börse geschlossen
---------------------------------------------------------------------------------------
DIENSTAG, DEN 25. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 GBR: Easyjet, Jahreszahlen
08:00 GBR: Compass Group, Jahreszahlen
08:00 GBR: Kingfisher, Q3-Umsatz
09:00 FIN: Fortum, Investor Day
10:00 FIN: Stora Enso, Capital Markets Day
13:00 USA: Analog Devices, Q3-Zahlen
22:05 USA: HP Inc., Q4-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
FRA: Axa, Investor Day
FRA: Alstom, Investor Day
NLD: ABN Amro, Capital Markets Day
USA: Autodesk, Q3-Zahlen
USA: Best Buy, Q3-Zahlen
USA: Abercrombie & Fitch, Q3-Zahlen
USA: Dell, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
06:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 10/25
07:00 FIN: Arbeitslosenquote 10/25
08:00 SWE: Erzeugerpreise 10/25
08:00 DEU: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
08:00 DEU: Staatsausgaben, Privatkonsum Q3/25
09:00 ESP: Erzeugerpreise 10/25
10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 10/25
14:30 USA: FHFA-Hauspreisindex 9/25
14:30 USA: Erzeugerpreise 9/25
16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 11/25
16:00 USA: Verbrauchervertrauen 11/25
16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 10/25
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: LBBW, Pressekonferenz: Jahresausblick 2026 mit LBBW-Chefvolkswirt Moritz Kraemer, Frankfurt
10:30 DEU: Kapitalmarktausblick DWS für 2026, Frankfurt/M.
11:00 DEU: Weihnachtspressekonferenz des Handelsverbandes Hessen, Frankfurt/M.
AGO: EU-Afrika-Gipfel (zweiter und letzter Tag), Luanda
---------------------------------------------------------------------------------------
MITTWOCH, DEN 26. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
06:45 LUX: Aroundtown, Q3-Zahlen
10:00 FIN: Stora Enso, Capital Markets Day (zweiter Tag)
CHE: Adecco, Capital Markets Day
USA: Deere & Co, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/25 (endgültig)
08:00 NOR: BIP Q3/25
10:00 POL: Arbeitslosenquote 10/25
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
14:30 USA: Privater Konsum Q3/25 (2. Veröffentlichung)
14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 10/25 (vorläufig)
14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/25v (vorläufig)
15:45 USA: MNI PMI Chicago 11/25
16:00 USA: Private Einkommen und Ausgaben 10/25
16:00 USA: Neubauverkäufe 10/25
16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
17:00 RUS: Industrieproduktion 10/25
20:00 USA: Fed, Beige Book
SONSTIGE TERMINE
DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin
09:00 DEU: Bundesarbeitsgericht verhandelt über tarifliche Mehrarbeitszuschläge, Erfurt
10:30 DEU: Konjuktur-Pk des bayerischen Baugewerbes mit dem Präsidenten und Hauptgeschäftsführer des Landesverbandes Bayerischer Bauinnungen (LBB), München
11:00 DEU: Deutsche Bank Kapitalmarktausblick 2026
GBR: Britische Finanzministerin Rachel Reeves legt den Haushalt vor, London
---------------------------------------------------------------------------------------
DONNERSTAG, DEN 27. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:30 DEU: Baywa, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz)
10:00 NOR: Norsk Hydro, Investor Day
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
CHE: Sika AG, Investor Day
FRA: Remy Cointreau, Halbjahreszahlen
TERMINE KONJUNKTUR
02:30 CHN: Industriegewinne 10/25
08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 12/25
10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 11/25
10:00 EUR: Geldmenge M3 10/25
10:00 ITA: Produzentenvertrauen 11/25
11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/25 (endgültig)
11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen, Industrievertrauen 11/25
11:30 BEL: Verbraucherpreise 11/25
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Hybrid-Symposium von «Börsen-Zeitung» und PwC: «Kreditgeschäft der Zukunft», Frankfurt/M.
U.a. mit Christian Gerhardt (Deutsche Bank), Hinrich Holm (Investitionsbank Berlin), Melanie Kehr (KfW) und Eva Wunsch-Weber (Frankfurter Volksbank Rhein/Main)
10:00 DEU: Konsumklima Summit 2025, Berlin
10:30 DEU: Erneut Verhandlung vor dem Oberverwaltungsgericht im Streit um Offshore Windpark Butendieck in der Nordsee, Münster
11:00 DEU: Online-Adventsgespräch Rotkäppchen-Mumm, Eltville am Rhein
11:00 DEU: Presse Roundtable der von Poll Immobilien GmbH «Wohneigentum ermöglichen - Neubau und Revitalisierung: Was 2026 geschehen muss», Frankfurt/M.
12:30 DEU: Festakt bei Volkswagen: «Unsere Mitbestimmung wird 80 Jahre», Wolfsburg
Festrede von Eva Umlauf und Grußworte von Daniela Cavallo, Oliver Blume, Olaf Lies und Christiane Benner.
18:00 DEU: bankendialog «Leitwährungsdiskussion und Kapitalflüsse - wie können Deutschland und der Euroraum profitieren?», Berlin
U.a. mit dem Hauptgeschäftsführer des Bankenverbandes, Heiner Herkenhoff
QAT: Geneva International Motor Show (GIMS), Doha
HINWEIS
USA: Feiertag, Börse geschlossen
---------------------------------------------------------------------------------------
FREITAG, DEN 28. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
--
TERMINE KONJUNKTUR
00:30 JPN: Arbeitslosenquote 10/25
00:30 JPN: Tokio Verbraucherpreise 11/25
00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 10/25
00:50 JPN: Industrieproduktion 10/25 (vorläufig)
06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 10/25
07:00 FIN: BIP Q3/25
08:00 DEU: Erwerbstätigkeit 10/25
08:00 DEU: Reallöhne Q3/25 (vorläufig)
08:00 SWE: BIP Q3/25
08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 10/25
08:00 DNK: Arbeitslosenquote 10/25
08:00 NOR: Arbeitslosenquote 11/25
08:45 FRA: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)
08:45 FRA: Erzeugerpreise 10/25
08:45 FRA: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
09:00 CHE: KOF Frühindikator 11/25
09:00 CHE: BIP Q3/25
09:00 CZS: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
09:00 ESP: Verbraucherpriese 11/25 (vorläufig)
09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 10/25
09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 11/25
10:00 POL: Verbraucherpreise 11/25 (1. Veröffentlichung)
10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 11/25
10:00 ITA: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
11:00 BEL: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
11:00 ITA: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)
12:00 PRT: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
12:00 PRT: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)
14:00 DEU: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)
SONSTIGE TERMINE
DEU: Bundestag - Abschluss Haushaltswoche
HINWEIS
USA: Verkürzter Handel bis 19.00 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------
SONNTAG, DEN 30. NOVEMBER
TERMINE KONJUNKTUR
02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25
---------------------------------------------------------------------------------------
MONTAG, DEN 1. DEZEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
16:00 CHE: Novartis, Social Impact & Sustainability Annual Investor Event
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: Investitionen Q3/25
02:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25
08:30 HUN: Handelsbilanz 10/25
09:00 POL: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25
09:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25
09:30 CZS: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25
09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25
09:45 ITA: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25
09:50 FRA: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung)
09:55 DEU: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung)
10:00 POL: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
10:00 EUR: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung)
15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung)
16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 11/25
16:00 USA: Bauinvestitionen 10/25
---------------------------------------------------------------------------------------
DIENSTAG, DEN 2. DEZEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
10:00 DEU: Bilfinger, Capital Markets Day
10:00 DEU: VDMA veröffentlicht Auftragseingang Oktober 2025
USA: Kfz-Absatz 11/25
TERMINE KONJUNKTUR
06:30 NLD: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)
08:30 HUN: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichungh)
09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 11/25
09:00 AUT: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)
10:00 ITA: Arbeitslosenquote 10/25
11:00 EUR: Arbeitslosenquote 10/25
11:00 EUR: Verbraucherpreise 11/25 (vorab)
12:00 ITA: Erzeugerpreise 10/25
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Online-Pk BKK Dachverband zu BKK Gesundheitsreport 2025 «Vielfalt und gesunde Arbeit»
CHN: Deutsche Handelskammer in China stellt Geschäftsklimaumfrage vor
EUR: PK Nato-Generalsekretär Mark Rutte zum Außenministertreffen am 3. Dezember
EUR: Treffen der EU-Gesundheitsminister
---------------------------------------------------------------------------------------
MITTWOCH, DEN 3. DEZEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
10:00 DEU: KWS Saat, Hauptversammlung
10:30 DEU: Oberlandesgericht Hamm verhandelt Sammelklage gegen Vodafone GmbH, Hamm
12:00 DEU: Reiseveranstalter Tui präsentiert das Sommerprogramm 2026, Berlin
14:00 CHE: Glencore, Capital Markets Day
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Kraftfahrt-Bundesamt veröffentlicht Statistiken zu Auto-Neuzulassungen im Vormonat, Flensburg
USA: Snowflake, Q3-Zahlen
USA: Salesforce, Q3-Zahlen
USA: Macy's, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
POL: Zentralbank, Zinsentscheid
01:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung)
02:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 11/25
08:30 CHE: Verbraucherpreise 11/25
09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 11/25
09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 11/25
09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung)
09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung)
10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Erzeugerpreise 10/25
14:14 USA: ADP Beschäftigung 11/25
15:45 USA: S&P Global Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung)
16:00 USA: ISM Services 11/25
17:00 RUS: Arbeitslosenquote 10/25
SONSTIGE TERMINE
11:00 DEU: Online-Pk Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW): «Der Markt für Schönheits- und Haushaltspflegemittel im Jahr 2025», Frankfurt/M.
BEL: Nato-Außenministertreffen, Brüssel
---------------------------------------------------------------------------------------
°
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach den NVIDIA-Zahlen: ATX fester -- DAX klar im Plus -- Wall Street deutlich im Plus -- Börsen in Fernost schließen uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag steigen sowohl der heimische als auch der deutsche Markt an. Die Wall Street zeigt sich mit kräftigen Zuschlägen. Die Aktienmärkte in Asien tendierten derweil in verschiedene Richtungen.