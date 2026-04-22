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22.04.2026 17:37:39
WOCHENVORSCHAU: Termine bis 6. Mai 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 6. Mai
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DONNERSTAG, DEN 23. APRIL
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Volkswagen, Group China Investor Update 2026
07:00 DEU: Hella, Q1-Umsatz
07:00 DEU: Sartorius, Q1-Zahlen
07:00 CHE: Schindler, Q1-Zahlen
07:00 CHE: Nestle, Q1-Umsatz
07:00 CHE: Roche, Q1-Umsatz (14.00 Call)
07:00 CHE: SGS, Q1-Umsatz
07:00 CHE: STMicroelectronics, Q1-Zahlen
07:00 FIN: Nokia, Q1-Zahlen
07:00 FRA: Orange, Q1-Zahlen
07:00 FRA: Renault, Q1-Umsatz
07:00 FRA: Sartorius Stedim Biotech, Q1-Zahlen
07:00 FRA: Safran, Q1-Umsatz
07:00 NLD: Heineken, Q1-Zahlen
07:00 NLD: BE Semiconductor, Q1-Zahlen und Hauptversammlung (10.30)
07:00 NOR: DNB ASA, Q1-Zahlen
07:00 KOR: Hyundai Motor, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Vossloh, Q1-Zahlen
07:30 FRA: Sanofi, Q1-Zahlen
07:30 FRA: Dassault Systemes, Q1-Zahlen
08:00 GBR: Man Group, Q1-Umsatz
08:00 GBR: Sainsbury, Jahreszahlen
08:00 GBR: London Stock Exchange (LSE), Q1-Umsatz
08:45 ITA: De Longhi, Hauptversammlung
09:00 ITA: Generali Group, Hauptversammlung
10:00 DEU: Flatex, Q1-Analystenkonferenz
10:00 DEU: Schaeffler, Hauptversammlung
10:00 DEU: Beiersdorf, Hauptversammlung
10:00 DEU: Eon, Hauptversammlung
10:30 FRA: LVMH, Hauptversammlung
10:30 GBR: Relx, Hauptversammlung
12:00 GBR: BP, Hauptversammlung
12:00 USA: Dow, Q1-Zahlen
12:00 USA: Comcast, Q1-Zahlen
12:30 USA: Honeywell, Q1-Zahlen
13:00 USA: Blackstone, Q1-Zahlen
13:00 USA: Nasdaq, Q1-Zahlen
13:00 USA: American Airlines, Q1-Zahlen
13:00 USA: American Express, Q1-Zahlen
13:30 NLD: Heineken, Hauptversammlung
13:30 USA: Lockheed Martin, Q1-Zahlen
14:00 NLD: Akzo Nobel, Hauptversammlung
14:30 FRA: Danone, Hauptversammlung
15:00 USA: Pfizer, Hauptversammlung
16:00 USA: Johnson & Johnson, Hauptversammlung
17:45 FRA: Accor, Q1-Umsatz
17:45 FRA: Vinci, Q1-Umsatz
17:45 FRA: Saint-Gobain, Q1-Umsatz
18:30 FRA: Valeo, Q1-Umsatz
22:00 USA: Southwest Airlines, Q1-Zahlen
22:00 USA: Intel, Q1-Zahlen
22:05 USA: Verisign, Q1-Zahlen
22:05 DEU: SAP, Q1-Zahlen (23.00 Analystenkonferenz)
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q1-Umsatz
USA: PG&E, Q1-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:00 KOR: BIP Q1/26 (vorab)
02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung)
06:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 3/26
08:45 FRA: Geschäftsklima 4/26
08:45 FRA: Produzentenvertrauen 4/26
09:15 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung)
09:30 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung)
09:30 POL: Einzelhandelsumsatz 3/26
10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung)
14:30 USA: CFNA-Index 3/26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung)
SONSTIGE TERMINE
08:00 DEU: Destatis: Strukturdaten zum Handwerk (Zahl der Unternehmen, Umsatz und Zahl tätiger Personen), Ergebnisse der Handwerkszählung, Jahr 2024
09:00 DEU: Konferenz der internationalen Luftverkehrsbranche «Capa Airline Leader Summit»
Der Flughafen Berlin Brandenburg (BER), Visit Berlin und die Industrie- und Handelskammern (IHK) Berlin und Cottbus veranstalten das Treffen.
09:00 DEU: Fortsetzung Hannover Messe, Hannover
+ 13.35 Carsten Maschmeyer, Keynote «Mut zur Zukunft - Gründergeist und KI als Schlüssel zur Technation Deutschland»
09:30 LUX: EuGH urteilt zu Corona-Hilfen für Lufthansa
10:00 DEU: Online-Pressegespräch ZEW und KfW: Sind Unternehmen, die stark in ihre Digitalisierung investieren, produktiver als andere?
ZEW Mannheim und KfW Research stellen ihre gemeinsamen Analysen zu dieser Frage vor. Mit: Prof. Dr. Irene Bertschek, Leiterin des ZEW-Forschungsbereichs «Digitale Ökonomie« und Dr. Dirk Schumacher, Chefvolkswirt der KfW.
10:00 DEU: Hybride Konferenz des Kreditversicherers «Coface» zu «Wirtschaft reloaded - Kurswechsel oder weiter so?», Mainz
CYP: Informelles Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen, Nikosia
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FREITAG, DEN 24. APRIL
TERMINE UNTERNEHMEN
06:30 CHE: Holcim, Q1-Umsatz, Zug
07:00 DEU: Atoss Software, Q1-Zahlen
07:00 CHE: Kuehne & Nagel, Q1-Zahlen
07:00 NLD: Signify, Q1-Zahlen und Hauptversammlung (13.30)
07:00 SWE: Electrolux, Q1-Zahlen
07:00 SWE: Telia Company AB, Q1-Zahlen
07:20 SWE: Volvo AB, Q1-Zahlen
07:30 FRA: Forvia, Q1-Umsatz
07:45 ITA: Eni, Q1-Zahlen
08:00 NOR: Yara, Q1-Zahlen
08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q1-Zahlen
10:00 DEU: Grenke, Hauptversammlung
10:00 DEU: Bayer, Hauptversammlung
10:00 DEU: Merck KGaA, Hauptversammlung
10:00 FRA: L' Oréal, Hauptversammlung
13:00 USA: Procter & Gamble, Q3-Zahlen
14:00 USA: Norfolk Southern, Q1-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 4/26
01:30 JPN: Verbraucherpreise 3/26
07:00 FIN: Erzeugerpreise 3/26
08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz) 2/26
08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 3/26
08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 4/26
09:00 ESP: Erzeugerpreise 3/26
10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 4/26
12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid
15:00 BEL: Geschäftsklima 4/26
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 4/26 (endgültig)
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: BGH entscheidet zu Streit um Balkonsanierung in einer Wohnungseigentümer-Gemeinschaft, Karlsruhe
COL: Kolumbien und die Niederlande richten erste internationale Konferenz zum Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas aus, Santa Marta
CYP: Informelles Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten, Nikosia
CHN: Beginn der Automesse «Auto China 2026», Peking (bis 3.5.26)
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MONTAG, DEN 27. APRIL
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Südzucker, Q4-Umsatz
07:00 DEU: Nordex, Q1-Zahlen
10:00 DEU: Henkel, Hauptversammlung
13:00 USA: Verizon Communications, Q1-Zahlen
19:00 DEU: Deutsche Börse, Q1-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: Bed Bath & Beyond, Q1-Zahlen, Midvale
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 FIN: Verbrauchervertrauen 4/26
08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 5/26
16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 4/26
SONSTIGE TERMINE
11:00 DEU: Eröffnung Amazon Mikromobilitätszentrum mit Verkehrssenatorin Ute Bonde
Von diesem Standort liefern Amazons Lieferpartner mit elektrischen Lastenrädern an Amazon Kundinnen und Kunden aus.
LUX: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Luxemburg
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DIENSTAG, DEN 28. APRIL
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 GBR: Barclays, Q1-Zahlen
08:00 GBR: BP, Q1-Zahlen
08:00 DEU: Deutsche Euroshop, Geschäftsbericht
08:00 SWE: Securitas AB, Q1-Zahlen
10:30 FRA: EssilorLuxottica, Hauptversammlung
11:00 ESP: Endesa, Hauptversammlung
12:00 SCO: Natwest, Hauptversammlung
12:00 USA: Spotify, Q1-Zahlen
12:00 USA: UPS, Q1-Zahlen
12:30 USA: General Motors, Q1-Zahlen
12:30 USA: Kimberly-Clark, Q1-Zahlen
12:55 USA: Coca-Cola, Q1-Zahlen
13:00 DEU: Invesco, Q1-Zahlen
13:00 USA: American Tower, Q1-Zahlen
13:00 USA: Sherwin-Williams, Q1-Zahlen
14:00 DEU: Deutsche Börse, Q1-Analystenkonferenz
15:00 CHE: VAT, Hauptversammlung
16:00 USA: Wells Fargo, Hauptversammlung
17:30 CHE: Novartis, Q1-Zahlen
17:45 FRA: Airbus Group, Q1-Zahlen
19:00 USA: IBM, Hauptversammlung
22:00 USA: Booking Holdings, Q1-Zahlen
22:00 USA: T-Mobile US, Q1-Zahlen
22:00 USA: Starbucks, Q2-Zahlen
22:00 USA: Visa, Q2-Zahlen
22:05 USA: Mondelez International, Q1-Zahlen
22:10 NLD: NXP Semiconductors, Q1-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
CHN: BYD, Q1-Zahlen
DEU: NordLB, Geschäftsbericht
NOR: Nordic Semiconductor, Q1-Zahlen
USA: Corning, Q1-Zahlen
USA: Paccar, Q1-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
09:00 SPA: Arbeitsmarktdaten Q1/26
10:00 EUR: EZB Verbraucherpreiserwartungen
11:00 ITA: Erzeugerpreise 3/26
14:15 USA: ADP-Daten zum Arbeitsmarkt
15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 2/26
16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 4/26
16:00 USA: Verbrauchervertrauen 4/26
JPN: Notenbank-Entscheidung mit Prognosen für die Preisentwicklung
SONSTIGE TERMINE
09:15 DEU: «Handelsblatt»-Konferenz: «Zukunft Retail Banking 2026», Frankfurt/M.
09:30 DEU: Hapag-Lloyd und das Institut für Weltwirtschaft Kiel diskutieren über die Zukunft des globalen Handels und der Lieferketten
11:00 DEU: Online-Jahres-Pk des Industrieverbands Agrar (IVA)
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MITTWOCH, DEN 29. APRIL
TERMINE UNTERNEHMEN
06:45 CHE: UBS, Q1-Zahlen
07:00 CHE: Sandoz, Q1-Umsatz
07:00 DEU: Deutsche Bank, Q1-Zahlen (11.00 Analystenkonferenz)
07:00 DEU: Mercedes-Benz, Q1-Zahlen (8.00 Analystenkonferenz, 9.15 Pk)
07:00 DEU: Wacker Chemie, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Deutsche-Bank-Tochter DWS, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Siltronic, Q1-Zahlen (10.00 Call)
07:00 DEU: Hella, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Fuchs, Q1-Zahlen (10.00 Pk, 12.00 Analystenkonferenz)
07:00 ESP: Banco Santander, Q1-Zahlen
07:00 NOR: Norsk Hydro, Q1-Zahlen
07:00 SWE: Volvo Cars, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Scout24, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Baader, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Nagarro, Jahreszahlen
07:30 DEU: Adidas, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Traton SE, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Symrise, Q1-Umsatz
07:30 AUT: Andritz, Q1-Zahlen
07:30 NLD: KPN, Q1-Zahlen
07:30 NOR: Storebrand, Q1-Zahlen
07:30 KOR: LG Electronics, Q1-Zahlen
08:00 DNK: Carlsberg, Q1-Umsatz
08:00 FIN: Fortum, Q1-Zahlen
08:00 FRA: Totalenergies, Q1-Zahlen
08:00 GBR: Haleon, Q1-Umsatz
08:00 GBR: Aston Martin, Q1-Zahlen
08:00 GBR: AstraZeneca, Q1-Zahlen
08:00 GBR: GSK, Q1-Zahlen
08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Q1-Zahlen
08:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q1-Zahlen
08:30 ESP: Iberdrola, Q1-Zahlen
08:30 FIN: UPM Kymmene, Q1-Zahlen
10:00 DEU: BayernLB, Geschäftsbericht (10.00 Bilanz-Pk)
10:00 DEU: Munich Re, Hauptversammlung
10:00 DEU: Gea Group, Hauptversammlung
10:00 DEU: Rational, Hauptversammlung
10:30 DEU: Hochtief, Hauptversammlung
11:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Hauptversammlung
12:00 GBR: Anglo American, Hauptversammlung
12:00 USA: GE Healthcare Technologies, Q1-Zahlen
12:00 USA: Biogen, Q1-Zahlen
12:45 USA: AbbVie, Q1-Zahlen
13:00 DEU: Birkenstock, Hauptversammlung
13:00 USA: General Dynamics, Q1-Zahlen
13:30 USA: Stanley Black & Decker, Q1-Zahlen
14:00 FRA: Sanofi, Hauptversammlung
14:30 USA: Coca-Cola, Hauptversammlung
15:00 LUX: RTL, Hauptversammlung
16:30 USA: Goldman Sachs, Hauptversammlung
17:30 DEU: Porsche AG, Q1-Zahlen (18.00 Analysten- und Pressekonferenz)
17:45 FRA: Michelin, Q1-Umsatz
18:15 NLD: Universal Music Group, Q1-Zahlen
22:00 USA: Qualcomm, Q2-Zahlen
22:00 USA: Align Technology, Q1-Zahlen
22:00 USA: Alphabet, Q1-Zahlen
22:00 USA: Meta, Q1-Zahlen
22:00 USA: Microsoft, Q3-Zahlen
22:00 USA: Amazon, Q1-Zahlen
22:05 USA: Ford Motor Co, Q1-Zahlen
22:05 USA: Mattel, Q1-Zahlen
22:05 USA: Ebay, Q1-Zahlen
22:15 USA: Allstate, Q1-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Nagarro, Geschäftsbericht
DEU: Einhell, Jahreszahlen
FIN: Konecranes Oyj, Q1-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
10:00 DEU: Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen 4/26
10:00 EUR: Geldmenge M3
10:00 ITA: Produzentenvertrauen 4/26
11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 4/26
13:00 USA: MBA Hypothekenanträge
14:00 DEU: Verbraucherpreise 4/26
14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 3/26
14:30 USA: Baubeginne 3/26
14:30 USA: Handelsbilanz 3/26
16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
20:00 USA: Notenbank-Entscheidung (20.30 Pk mit Fed-Chef Jerome Powell)
SONSTIGE TERMINE
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HINWEIS
JPN: Feiertag, Börse geschlossen
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DONNERSTAG, DEN 30. APRIL
TERMINE UNTERNEHMEN
02:00 KOR: Samsung Electronics, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Alzchem, Q1-Zahlen
07:00 DEU: BASF, Q1-Zahlen
07:00 DEU: DHL, Q1-Zahlen (8.30 Pk)
07:00 DEU: Kion, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Nemetschek, Q1-Zahlen
07:00 AUT: OMV, Q1-Zahlen
07:00 ESP: BBVA, Q1-Zahlen
07:00 FRA: Societe Generale, Q1-Zahlen
07:00 FRA: Credit Agricole, Q1-Zahlen
07:00 FRA: BNP Paribas, Q1-Zahlen
07:00 FRA: Capgemini, Q1-Umsatz
07:00 LUX: ArcelorMittal, Q1-Zahlen
07:00 NLD: ING Groep, Q1-Zahlen
07:15 FRA: Air France-KLM, Q1-Zahlen
07:30 AUT: Erste Group Bank, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Aixtron, Q1-Zahlen (detailliert)
07:30 DEU: Befesa, Q1-Zahlen (detaillierte Jahreszahlen)
07:30 DEU: Delivery Hero, Q1-Umsatz
07:30 DEU: Drägerwerk, Q1-Zahlen (detailliert)
07:30 DEU: Fielmann, Q1-Zahlen und Geschäftsbericht (10.00 Bilanz-Pk)
07:30 DEU: Volkswagen Group, Q1-Zahlen
07:30 DNK: Danske Bank, Q1-Zahlen
07:30 FRA: Remy Cointreau, Q4-Umsatz
08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q1-Zahlen
08:00 DEU: Puma, Q1-Zahlen
08:00 CHE: Glencore, Q1-Umsatz
08:00 ESP: Repsol, Q1-Zahlen
08:00 GBR: Standard Chartered, Q1-Zahlen
08:00 GBR: Unilever, Q1-Umsatz
08:00 IRL: CRH International Building Materials Group, Q1-Zahlen
08:00 NLD: Stellantis, Q1-Zahlen
09:30 CHE: Alcon, Hauptversammlung
10:00 DEU: Hella, Hauptversammlung
10:00 DEU: RWE, Hauptversammlung
10:00 DEU: Knorr Bremse, Hauptversammlung
10:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Hauptversammlung
10:00 DEU: Sto, Jahreszahlen
11:00 DEU: Atoss Software, Hauptversammlung
11:00 BEL: UCB, Hauptversammlung
11:00 ESP: CaixaBank, Q1-Zahlen
12:00 GBR: Rolls-Royce, Hauptversammlung
12:00 USA: Cigna, Q1-Zahlen
12:00 USA: International Paper, Q1-Zahlen
12:00 USA: Southern Company, Q1-Zahlen
12:30 INT: Royal Caribbean Cruises, Q1-Zahlen
12:30 USA: Caterpillar, Q1-Zahlen
12:30 USA: Merck & Co, Q1-Zahlen
12:30 USA: Valero Energy, Q1-Zahlen
12:45 USA: Eli Lilly, Q1-Zahlen
12:45 USA: Hershey, Q1-Zahlen
13:00 USA: Bristol Myers Squibb, Q1-Zahlen
13:00 USA: Conocophillips, Q1-Zahlen
13:15 USA: Baxter International, Q1-Zahlen
13:30 USA: Intercontinental Exchange, Q1-Zahlen
14:30 FRA: Axa, Hauptversammlung
15:00 FRA: Renault, Hauptversammlung
17:45 BEL: Umicore, Q1-Umsatz
18:00 FRA: Schneider Electric, Q1-Umsatz
22:00 USA: Amgen, Q1-Zahlen
22:00 USA: Sandisk, Q3-Zahlen
22:00 USA: Stryker, Q1-Zahlen
22:00 USA: Weyerhaeuser Co, Q1-Zahlen
22:30 USA: Apple, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 3/26
01:50 JPN: Industrieproduktion 3/26
03:30 CHN: Einkaufsmanagerindex 4/26
03:45 CHN: RatingDog Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 4/26
07:30 FRA: Konsumausgaben 3/26
08:45 FRA: Verbraucherpreise 4/26
09:00 SPA: BIP Q1/26
09:55 DEU: Arbeitsmarktdaten 4/26
10:00 DEU: BIP Q1/26 (1. Veröffentlichung)
10:00 ITA: BIP Q1/26 (1. Veröffentlichung)
11:00 EUR: BIP Q1/26 (1. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Verbraucherpreise 4/26
13:00 GBR: Notenbank-Entscheidung
14:15 EUR: EZB-Notenbank-Entscheidung (14.45 Pk)
14:30 USA: BIP Q1/26 (1. Veröffentlichung)
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: Konsumausgaben 3/26
14:30 USA: Private Einkommen 3/26
14:30 USA: PCE-Preisindex 3/26
15:45 USA: Chicago-PMI 4/26
16:00 USA: Frühindikator 2/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Zweiter Tag der Nationalen Maritimen Konferenz 2026
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FREITAG, DEN 1. MAI
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 GBR: Pearson Group, Q1-Umsatz
08:00 SCO: Natwest, Q1-Zahlen
12:00 GBR: Linde, Q1-Zahlen
12:30 USA: ExxonMobil, Q1-Zahlen
12:45 USA: Chevron Corporation, Q1-Zahlen
13:00 USA: Colgate-Palmolive, Q1-Zahlen
USA: KfZ-Absatz
TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: Verbraucherpreise Großraum Tokio 4/26
10:30 GBR: Konsumentenkredite, Hypothekenzusagen 3/26
10:30 GBR: Geldmenge M4
15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex 4/26 (2. Veröffentlichung)
16:00 USA: ISM-Index 4/26
HINWEIS
AUT, BEL, CHE, CHN, DNK, DEU, ESP, FIN, FRA, HGK, ITA, KOR, LUX, NLD, NOR, PRT, SWE, SGP Feiertag, Börsen geschlossen
USA: Börse geöffnet
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MONTAG, DEN 4. MAI
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 LUX: Stabilus, Q2-Zahlen
10:00 ITA: Unicredit, außerordentliche Hauptversammlung zum geplanten Übernahmeangebot für die Commerzbank
15:30 USA: Eli Lilly, Hauptversammlung
16:00 USA: Bank of America, Hauptversammlung
22:00 CHE: Transocean, Q1-Zahlen
22:00 USA: Palantir, Q1-Zahlen
22:00 USA: Adtran Holdings, Q1-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
09:15 SPA: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 4/26
09:45 ITA: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 4/26
09:50 FRA: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 4/26 (2. Veröffentlichung)
09:55 DEU: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 4/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 4/26 (2. Veröffentlichung)
10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen 5/26
16:00 USA: Auftragseingang Industrie 3/26
16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 3/26 (2. Veröffentlichung)
TERMINE SONSTIGES
DEU: Energie-Tage 2026 zu zentralen Herausforderungen der Energiewende (bis 06.05.)
DEU: Wirtschaftstag des CDU-Wirtschaftsrates, u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz und Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (bis 05.05.)
EUR: Informelles Treffen der Agrarminister der EU-Staaten
EUR: Treffen der Euro-Gruppe
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DIENSTAG, DEN 5. MAI
TERMINE UNTERNEHMEN
06:00 DEU: Adtran Networks, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Norma, Q1-Zahlen
07:00 DEU: FMC, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Fraport, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Springer Nature AG & Co KGaA, Q1-Zahlen
07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Q1-Zahlen
07:00 CHE: Geberit, Q1-Zahlen
07:00 ITA: UniCredit, Q1-Zahlen
07:15 DEU: Elmos Semiconductor, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Secunet Security Networks, Q1-Umsatz
07:30 DEU: Hugo Boss, Q1-Zahlen
07:30 AUT: Raiffeisen International, Q1-Zahlen
08:00 DEU: Schaeffler, Q1-Zahlen
08:00 GBR: HSBC Holdings, Q1-Zahlen
09:00 DEU: KSB, Q1-Umsatz
10:00 DEU: SAP, Hauptversammlung
10:00 DEU: Alzchem, Hauptversammlung
10:00 DEU: DHL, Hauptversammlung
10:30 DEU: Nordex, Hauptversammlung
11:00 LUX: ArcelorMittal, Hauptversammlung
12:00 DEU: Biontech, Q1-Zahlen
12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Q1-Zahlen
12:00 USA: DuPont de Nemours, Q1-Zahlen
12:45 ITA: Ferrari, Q1-Zahlen
12:45 USA: Pfizer, Q1-Zahlen
13:15 USA: PayPal, Q1-Zahlen
14:00 SWE: Hennes & Mauritz, Hauptversammlung
15:00 FRA: Air Liquide, Hauptversammlung
15:00 USA: American Express, Hauptversammlung
16:00 USA: Bristol Myers Squibb, Hauptversammlung
17:45 FRA: Axa, Q1-Umsatz
18:00 ITA: Leonardo, Q1-Zahlen
22:00 CHE: Logitech, Jahreszahlen
22:00 CHE: Alcon, Q1-Zahlen
22:00 USA: AMD, Q1-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: Electronic Arts, Q1-Zahlen
USA: Cummins, Q1-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 NOR: Industrieproduktion 3/26
08:30 CHE: Verbraucherpreise 4/26
14:30 USA: Handelsbilanz 3/26
15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung)
16:00 USA: ISM Index Dienste 4/26
16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 3/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Beginn Wirtschaftsforum Deutscher Apothekerverband (DAV) «Zukunft braucht starke Apotheken», Berlin
DEU: Fortsetzung Energie-Tage 2026 zu zentralen Herausforderungen der Energiewende, Berlin
DEU: Konferenz «GDV Insurance Summit» zur Zukunft von Sicherheit, Resilienz und Verantwortung, u.a. mit Bundesjustizministerin Hubig (SPD) des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), Berlin
09:30 DEU: EHI Payment Kongress 2026 - Veranstaltung zu Zahlweise im deutschen Einzelhandel, Bonn
Bargeld, Karte oder Online-Dienste - aktuelle Branchentrends für den stationären und den Online-Handel werden vorgestellt. U.a. mit Experten von Douglas, Rossmann, Otto, Zalando und weiteren.
11:00 DEU: Fairtrade Deutschland, Online-Jahres-Pk, Köln
13:00 DEU: Diskussionsveranstaltung des Gesamtverbandes der Versicherer u.a. mit Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD), Berlin
BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel
PHL: Gipfeltreffen der Asean-Staaten, Cebu
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MITTWOCH, DEN 6. MAI
TERMINE UNTERNEHMEN
06:30 NLD: Redcare Pharmacy, Q1-Zahlen
06:45 DEU: Fresenius, Q1-Zahlen
06:45 DEU: Basler, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Heidelberg Materials, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Evotec, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Klöckner & Co, Q1-Zahlen
07:00 DEU: HelloFresh, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Lufthansa, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Rational, Q1-Zahlen
07:00 DEU: TeamBank, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Daimler Truck, Q1-Zahlen (10.00 Hauptversammlung)
07:00 DEU: Zalando, Q1-Zahlen
07:00 CHE: DSM-Firmenich, Q1-Umsatz
07:00 FRA: Scor, Q1-Zahlen
07:00 NLD: Wolters Kluwer, Q1-Umsatz
07:00 NLD: Philips, Q1-Zahlen
07:00 NOR: Equinor, Q1-Zahlen
07:25 ITA: Telecom Italia, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Continental, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Hensoldt AG, Q1-Zahlen
07:30 DEU: BMW, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Infineon, Q2-Zahlen
07:30 DEU: Ottobock SE & Co KGaA, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Renk, Q1-Zahlen
07:30 DNK: Vestas, Q1-Zahlen
07:30 DNK: Novo Nordisk, Q1-Zahlen
07:30 FRA: Veolia Environnement, Q1-Zahlen
07:30 NLD: Ahold Delhaize, Q1-Zahlen
07:30 NLD: Adyen, Q1-Umsatz
08:00 GBR: Next, Q1-Umsatz
08:00 GBR: Diageo, Q3-Umsatz
08:00 GBR: Smith & Nephew, Q1-Umsatz
09:00 CHE: Kuehne & Nagel, Hauptversammlung
09:00 ESP: Endesa, Q1-Zahlen
10:00 DEU: Vossloh, Hauptversammlung
10:00 DEU: Fuchs, Hauptversammlung
10:00 DEU: Wacker Chemie, Hauptversammlung
10:00 DEU: Symrise, Hauptversammlung
10:00 DEU: Hannover Rück, Hauptversammlung
10:00 GBR: Rio Tinto, Hauptversammlung
10:00 ITA: Eni, Hauptversammlung
10:30 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Hauptversammlung
12:00 GBR: Aston Martin, Hauptversammlung
12:45 USA: Walt Disney, Q2-Zahlen
13:00 USA: Kraft Heinz, Q1-Zahlen
13:00 USA: Marriott International, Q1-Zahlen
13:00 USA: New York Times, Q1-Zahlen
22:00 USA: Snap, Q1-Zahlen
22:04 USA: Whirlpool, Q1-Zahlen
22:30 GBR: ARM Holding, Q4-Zahlen
23:30 USA: Alcoa, Hauptversammlung
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Neuzulassungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamts, Flensburg
ITA: Banca Generali, Q1-Zahlen
PRT: EDP Renovaveis, Q1-Zahlen
USA: Uber Technologies, Q1-Zahlen
USA: Fortinet, Q1-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
POL: Zentralbank, Zinsentscheid
03:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 4/26
08:00 SWE: Verbraucherpreise 4/26 (vorläufig)
08:30 HUN: Industrieproduktion 3/26
08:45 FRA: Industrieproduktion 3/26
09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung)
09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung)
09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung)
09:55 DEU: S&P Global PMI Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 3/26
10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Erzeugerpreise 3/26
14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 4/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Abschluss Wirtschaftsforum Deutscher Apothekerverband (DAV) «Zukunft braucht starke Apotheken», Berlin
DEU: 3. Tennet Netz-Gipfel, Brunsbüttel
U.a. mit Christian Sewing (Vorstandschef der Deutschen Bank), Markus Krebber (RWE-Vorstandschef) und Tim Oliver Holt (Siemens Energy-Vorstandsmitglied) und Luisa Neubauer (Klimaaktivistin)
Thematisch geht es um die Zukunft des deutschen Energiesystems, die Finanzierung der Energiewende und den aktuellen Stand des Netzausbaus bei Tennet.
DEU: Abschluss Energie-Tage 2026 zu zentralen Herausforderungen der Energiewende, Berlin
PHL: Fortsetzung Gipfeltreffen der Asean-Staaten, Cebu
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Der heimische Aktienmarkt pendelte im Donnerstagshandel um die Nulllinie, während der deutsche Leitindex tiefer tendierte. Die Wall Street bewegt sich abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Donnerstag in Rot.