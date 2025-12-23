|
23.12.2025 17:34:39
WOCHENVORSCHAU: Termine bis 9. Januar 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 9. Januar 2026
---------------------------------------------------------------------------------------
MONTAG, DEN 29. DEZEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
---
TERMINE KONJUNKTUR
BGR: Zentralbank, Zinsentscheid
07:00 RUS: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe 12/25
07:00 FIN: Verbrauchervertrauen 12/25
07:00 FIN: Geschäftsklima 12/25
08:00 SWE: Handelsbilanz 11/25
16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 11/25
SONSTIGE TERMINE
DEU: Fortsetzung Kongress des Chaos Computer Clubs (CCC), Hamburg
USA: Israels Ministerpräsident Netanjahu trifft US-Präsident Trump in Washington
---------------------------------------------------------------------------------------
DIENSTAG, DEN 30. DEZEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
---
TERMINE KONJUNKTUR
09:00 CHE: KOF Frühindikator 12/25
09:00 AUT: Erzeugerpreise 11/25
09:00 ESP: Verbraucherpreise 12/25 (vorläufig)
15:00 USA: FHFA-Hauspreisindex 10/25
15:45 USA: MNI Chicago PMI 12/25
17:00 RUS: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
20:00 USA: FOMC Sitzungprotokoll 10.12.25
SONSTIGE TERMINE
--
---------------------------------------------------------------------------------------
MITTWOCH, DEN 31. DEZEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
---
TERMINE KONJUNKTUR
02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25
08:00 FIN: Handelsbilanz 10/25 (endgültig)
10:00 POL: Verbraucherpreise 12/25 (vorläufig)
12:00 PRT: Verbraucherpreise 12/25 (vorläufig)
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
SONSTIGE TERMINE
--
---------------------------------------------------------------------------------------
DONNERSTAG, DEN 1. JANUAR
HINWEIS
Feiertag "Neujahr" - Börsen weltweit geschlossen
---------------------------------------------------------------------------------------
FREITAG, DEN 2. JANUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
---
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 NLD: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25
09:00 CZS: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
09:00 POL: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25
09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25
09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25
09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 (2. Veröffentlichung)
09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 (2. Veröffentlichung)
10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 (2. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25
15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25
16:00 USA: Bauinvestitionen 11/25
SONSTIGE TERMINE
--
---------------------------------------------------------------------------------------
MONTAG, DEN 5. JANUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
---
TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25
02:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 12/25
05:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 11/25
09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 12/25
09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25
10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 1/26
16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 12/25
SONSTIGE TERMINE
--
---------------------------------------------------------------------------------------
DIENSTAG, DEN 6. JANUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 GBR: Next, Q4-Umsatz
DEU: 100. Jahrestag Gründung der Deutsche Luft Hansa AG. Vorgängergesellschaft der heutigen Deutsche Lufthansa AG
TERMINE KONJUNKTUR
08:45 FRA: Verbraucherpreise 12/25
09:15 SPA: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25
09:45 ITA: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25
09:50 FRA: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung)
09:55 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung)
10:00 DEU: Verbraucherpreise Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen 12/25
10:00 EUR: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung)
10:30 GBR: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung)
14:00 DEU: Verbraucherpreise 12/25
15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung)
SONSTIGE TERMINE
--
---------------------------------------------------------------------------------------
MITTWOCH, DEN 7. JANUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Grenke, Neugeschäft 2025
TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung)
08:00 DEU: Destatis-Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), 11/25
08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 11/25
08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 12/25
09:30 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 12/25
09:55 DEU: Arbeitsmarktdaten 12/25
11:00 EUR: Verbraucherpreise 12/25
13:00 USA: MBA Hypothekenanträge
14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 12/25
16:00 USA: Industrie, Auftragseingang 10/25
16:00 USA: ISM Dienstleistungsindex 12/25
16:00 USA: Jolts, offene Stellen
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Hans-Böckler-Stiftung präsentiert Studie zum wirtschaftspolitischen Ausblick 2026
---------------------------------------------------------------------------------------
DONNERSTAG, DEN 8. JANUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 FRA: Sodexo, Q1-Umsatz
08:00 GBR: Tesco, Q3-Umsatz
08:00 GBR: Marks & Spencer, Q3-Umsatz
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Industrie, Auftragseingang 11/25
08:45 FRA: Handelsbilanz 11/25
10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang 11/25
11:00 EUR: Arbeitsmarktdaten 12/25
11:00 EUR: Erzeugerpreise 11/25
11:00 EUR: Industrievertrauen 12/25
11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 12/25 (2. Schätzung)
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
14:30 USA: Handelsbilanz 10/25
14:30 USA: Produktivität, Q3/25
16:00 USA: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 10/25
21:00 USA: Konsumentenkredite 11/25
SONSTIGE TERMINE
17:00 DEU: Bankendialog Bundesverband deutscher Banken zur Frage, wie digitales Banking sicher bleibt
DEU: Startup-Verband legt neue Zahlen zur Gründungen im Jahr 2024 vor
DEU: Voraussichtlich erste Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt zwischen Bahn und GDL
---------------------------------------------------------------------------------------
FREITAG, DEN 9. JANUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 GBR: Sainsbury, Q3-Umsatz
09:00 NOR: Yara, Capital Markets Day
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Baupreise für Wohngebäude 11/25
08:00 DEU: Dienstleistungsbereich, Umsatz 10/25
08:00 DEU: Handelsbilanz 11/25
08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 12/25
08:00 DEU: Industrieproduktion 11/25
08:45 FRA: Industrieproduktion 11/25
11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 11/25
14:30 USA: Arbeitsmarktdaten 12/25
14:30 USA: Baubeginne und Genehmigungen 10/25
16:00 USA: Universität Michigan Stimmungsindikator 01/26
SONSTIGE TERMINE
--
---------------------------------------------------------------------------------------
°
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi
