Wohl wegen Bahn-Streiks: 84 Prozent mehr Mietwagenbuchungen

BERLIN (dpa-AFX) - In Deutschland sind 84 Prozent mehr Mietwagen für Mittwoch und Donnerstag gebucht worden als in der Vorwoche - wohl als Folge des angekündigten Warnstreiks bei der Bahn. In Frankfurt am Main liegt der Buchungsanstieg sogar bei 157 Prozent, wie aus Zahlen des Preisvergleichportals Check24 hervorgeht. Auch in Leipzig, Berlin und Köln gab es einen Buchungsanstieg von mehr als 100 Prozent, hieß es in der Mitteilung vom Mittwoch.

Auch die Preise sind im Vergleich zur Vorwoche im bundesweiten Durchschnitt um 23 Prozent angestiegen. Am stärksten gestiegen sind sie in Köln (56 Prozent) und Leipzig (53 Prozent).

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat ihre Mitglieder aufgerufen, von Mittwoch, 22.00 Uhr bis Donnerstag, 18.00 Uhr die Arbeit niederzulegen. Die Bahn erwartet bundesweit Ausfälle im Regional- und Fernverkehr./ram/DP/stw