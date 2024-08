Wohnmobil-Urlaub beliebt: Deutlich mehr Zulassungen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das Verreisen mit dem eigenen Wohnmobil liegt bei den Deutschen weiter im Trend. Von Januar bis Juli wurden gut 52.700 Reisemobile neu zugelassen - 9,8 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, berichtete der Caravaning Industrie-Verband (CIVD). Dagegen sank die Nachfrage nach neuen Wohnanhängern im gleichen Zeitraum leicht um 1,1 Prozent auf knapp 15.000 Neuzulassungen.

Angesichts politischer und wirtschaftlicher Herausforderungen für Unternehmen und Verbraucher sei die Branche zufrieden mit dem bisherigen Jahresverlauf, erklärte CIVD-Geschäftsführer Daniel Onggowinarso. "Diese Entwicklung zeigt, dass das grundlegende Interesse am Caravaning bei den Urlaubern ungebrochen groß ist."

Ende 2023 waren laut Verband mehr als 838.000 Reisemobile aus Deutschland auf den Straßen unterwegs. Hinzu kamen 757.000 Caravans.

Studie: So viele Campingübernachtungen wie noch nie

Der Verband veröffentlichte eine Studie, wonach im vergangenen Jahr so viele Menschen wie noch nie auf Campingplätzen und ausgewiesen Reisemobilstellplätzen in Deutschland übernachtet haben. Laut dem Deutschen Wirtschaftswissenschaftlichen Institut für Fremdenverkehr (dwif) wurden 2023 insgesamt 54,5 Millionen Gästeübernachtungen auf Campingplätzen registriert, so der CIVD, vier Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Zusätzlich hätten ausgewiesene Reisemobilstellplätze 13,5 Millionen Übernachtungen verzeichnet.

Von dem Trend profitiere die heimische Wirtschaft enorm, betonte der Verband. So hätten Caravaning-Urlauber der deutschen Wirtschaft 2023 einen touristischen Umsatz von mehr als 19,5 Milliarden Euro beschert, fast 8 Prozent mehr als 2022. Rund 6,4 Milliarden Euro dieses Umsatzes seien direkt in den Urlaubsregionen geblieben und hätten die lokale Wirtschaft gestärkt.

Messe "Caravan Salon" startet am 30. August

Anlass der Veröffentlichung war die Messe "Caravan Salon", die am 30. August in Düsseldorf startet. Bei der 63. Ausgabe wollen 778 Aussteller ihre Produkte präsentieren. 2023 besuchten rund 254.000 Menschen die nach Angaben der Messe Düsseldorf weltweit größte Messe für Reisemobile und Caravans. Letzter Messetag ist der 8. September. Der CIVD ist der ideelle Träger der Messe./tob/DP/ngu