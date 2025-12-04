Wolfspeed Aktie
WKN DE: A41JEH / ISIN: US97785W1062
|
04.12.2025 23:18:56
Wolfspeed: Meme Stock or Turnaround in the Making? Does This $700 Million Refund Change Anything?
Wolfspeed (NYSE: WOLF) shareholders have gotten some good news recently. The company has now received its nearly $700 million in tax refunds from the CHIPS Act, and its stock is now up roughly 12% following the news.Wolfspeed emerged from bankruptcy protections and completed a corporate restructuring earlier this year, and the company continues to have a base support among some meme-stock investors. Is the silicon-carbide (SiC) specialist poised for a bull run after finally securing its CHIPS money, or are dreams of a turnaround misplaced?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Wolfspeed
|
30.10.25
|Wolfspeed-Aktie sackt ab: Wolfspeed rutscht tiefer in die roten Zahlen (finanzen.at)
|
28.10.25
|Ausblick: Wolfspeed präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.10.25
|Wolfspeed-Aktie sinkt: Aus für Deutschland-Pläne (Dow Jones)
|
02.10.25
|Nach Chapter-11-Sanierung: Wolfspeed-Aktie unterbricht Rally weiter (finanzen.at)
|
01.10.25
|Rally der Wolfspeed-Aktie unterbrochen - Was steckt hinter der fulminanten Kursentwicklung? (finanzen.at)
|
30.09.25
|Wolfspeed-Aktie wird zur Kursrakete: Neue Papiere steigen massiv nach Insolvenz-Sanierung (finanzen.at)
|
23.06.25
|US semiconductor maker Wolfspeed to file for bankruptcy (Financial Times)
|
23.06.25
|US semiconductor maker Wolfspeed to file for bankruptcy (Financial Times)
Analysen zu Wolfspeed
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade?
Aktien in diesem Artikel
|CHANGE Inc.
|1 040,00
|4,21%
|Wolfspeed
|19,40
|4,30%
