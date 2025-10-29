Wolfspeed Aktie
WKN DE: A41JEH / ISIN: US97785W1062
|Quartalsbilanz
|
29.10.2025 21:57:00
Wolfspeed-Aktie sackt ab: Wolfspeed rutscht tiefer in die roten Zahlen
Wolfspeed hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 einen Verlust in Höhe von 4,12 US-Dollar je Aktie erlitten, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Minus von 2,23 US-Dollar ausgewiesen worden war. Die Analysten hatten für den Berichtszeitraum in ihren Schätzungen einen Fehlbetrag von 0,713 US-Dollar je Aktie prognostiziert.
Beim Umsatz lag der Chip-Hersteller unter den Markterwartungen: Statt der von Analysten in Aussicht gestellten 198 Millionen US-Dollar erlöste das Unternehmen im Berichtsquartal 197 Millionen US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum hatte Wolfspeed 195 Millionen US-Dollar umgesetzt.
Die Wolfspeed-Aktie notiert am Mittwoch an der NYSE nachbörslich 7,63 Prozent tiefer bei 29,55 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Nachrichten zu Wolfspeedmehr Nachrichten
|
28.10.25
|Ausblick: Wolfspeed präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.10.25
|Wolfspeed-Aktie sinkt: Aus für Deutschland-Pläne (Dow Jones)
|
02.10.25
|Nach Chapter-11-Sanierung: Wolfspeed-Aktie unterbricht Rally weiter (finanzen.at)
|
01.10.25
|Rally der Wolfspeed-Aktie unterbrochen - Was steckt hinter der fulminanten Kursentwicklung? (finanzen.at)
|
30.09.25
|Wolfspeed-Aktie wird zur Kursrakete: Neue Papiere steigen massiv nach Insolvenz-Sanierung (finanzen.at)
|
23.06.25
|US semiconductor maker Wolfspeed to file for bankruptcy (Financial Times)
|
23.06.25
|US semiconductor maker Wolfspeed to file for bankruptcy (Financial Times)
|
13.05.25
|Creditors offer US chipmaker $600mn refinancing to avert bankruptcy (Financial Times)
Analysen zu Wolfspeedmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Wolfspeed
|22,60
|-9,24%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf EZB-Zinsentscheid: ATX im Plus -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer ebenso leicht zulegt. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.