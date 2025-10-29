Wolfspeed Aktie

WKN DE: A41JEH / ISIN: US97785W1062

Quartalsbilanz 29.10.2025 21:57:00

Wolfspeed-Aktie sackt ab: Wolfspeed rutscht tiefer in die roten Zahlen

Der US-Chipproduzent Wolfspeed hat Börsianern nach US-Börsenschlus einen Blick in seine Bücher gewährt.

Wolfspeed hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 einen Verlust in Höhe von 4,12 US-Dollar je Aktie erlitten, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Minus von 2,23 US-Dollar ausgewiesen worden war. Die Analysten hatten für den Berichtszeitraum in ihren Schätzungen einen Fehlbetrag von 0,713 US-Dollar je Aktie prognostiziert.

Beim Umsatz lag der Chip-Hersteller unter den Markterwartungen: Statt der von Analysten in Aussicht gestellten 198 Millionen US-Dollar erlöste das Unternehmen im Berichtsquartal 197 Millionen US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum hatte Wolfspeed 195 Millionen US-Dollar umgesetzt.

Die Wolfspeed-Aktie notiert am Mittwoch an der NYSE nachbörslich 7,63 Prozent tiefer bei 29,55 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

