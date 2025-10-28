Ausblick: Wolfspeed präsentiert Quartalsergebnisse

Wolfspeed wird am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,713 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Wolfspeed noch ein Verlust pro Aktie von -2,230 USD in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 198,0 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 1,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 194,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -2,553 USD, gegenüber -11,390 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 850,5 Millionen USD im Vergleich zu 757,6 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at