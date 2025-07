Wolfspeed-Aktie mit dreistelligem Kurssprung: Insolvenz nach Chapter 11 angemeldet

• Wolfspeed hat Chapter 11 angemeldet• Strategische Restrukturierung mit 70 Prozent Schuldenschnitt• Wolfspeed-Aktie explodiert

Am Dienstag explodiert der Kurs der Wolfspeed-Aktie an der NYSE zeitweise um 125,18 Prozent auf 0,8989 US-Dollar, während das Unternehmen gleichzeitig einen radikalen Schuldenschnitt von 4,6 Milliarden US-Dollar ankündigte.

Für Anleger eröffnet sich ein hochriskantes Szenario: Die bisherigen Aktionäre werden nach der Restrukturierung nur noch 3 bis 5 Prozent des neuen Aktienkapitals halten.

Strategische Insolvenz: Wolfspeed schneidet 70 Prozent seiner Schulden ab

Der Siliziumkarbid-Spezialist Wolfspeed hat am 1. Juli 2025 offiziell Insolvenz nach Chapter 11 des US-Insolvenzrechts angemeldet. Anders als bei klassischen Pleiten handelt es sich jedoch um eine strategisch geplante Restrukturierung, die vom Management und den wichtigsten Kreditgebern unterstützt wird. Das Unternehmen plant eine drastische Entschuldung um 70 Prozent, was etwa 4,6 Milliarden US-Dollar entspricht.

Parallel dazu sollen die jährlichen Zinszahlungen um 60 Prozent gesenkt werden. Chief Restructuring Officer Robert Feurle betont in einer Unternehmensmitteilung, dass das Unternehmen durch diese Maßnahmen finanziell gestärkt werde und seine strategische Führungsrolle im wachsenden Siliziumkarbidmarkt ausbauen könne.

Aktionäre verlieren massiv an Einfluss - trotz Kursexplosion

Nach Abschluss der Restrukturierung sollen die bisherigen Anteilseigner nur noch 3 Prozent bis 5 Prozent des neuen Aktienkapitals halten. Diese massive Verwässerung macht die kurzfristige Kursexplosion zu einem trügerischen Signal. Zudem wird die Aktie infolge des Insolvenzverfahrens ab dem 1. Juli 2025 aus wichtigen Indizes entfernt, wie Solactive mitteilte. Dies könnte zusätzlichen Verkaufsdruck durch Indexfonds erzeugen.

Operativer Neustart mit erfahrenem Management

Bereits im Juni 2025 hatte Wolfspeed mit David Emerson einen erfahrenen Branchenmanager zum Chief Operating Officer berufen. Seine Hauptaufgabe wird die Verbesserung der operativen Effizienz und der Margen sein - ein entscheidender Faktor für den langfristigen Erfolg des restrukturierten Unternehmens.

Wolfspeed rechnet mit einer raschen Umsetzung der Restrukturierung bis spätestens Ende des dritten Quartals 2025. Ab diesem Zeitpunkt soll die operative Finanzierung wieder aus dem laufenden Geschäft erfolgen, was die Abhängigkeit von externer Finanzierung reduzieren würde.

Marktchancen trotz Insolvenz: Siliziumkarbid bleibt Wachstumsmarkt

Trotz der finanziellen Schieflage bleibt Wolfspeed ein bedeutender Akteur im Markt für Siliziumkarbid-Technologien. Das Unternehmen sieht in der Restrukturierung die Chance, die rasant steigende Nachfrage im Halbleitermarkt künftig profitabel zu bedienen. Siliziumkarbid-Halbleiter gelten als Schlüsseltechnologie für Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energien und industrielle Anwendungen - allesamt Wachstumsmärkte. Die Entschuldung könnte Wolfspeed in die Lage versetzen, in diesem Umfeld wieder wettbewerbsfähig zu agieren.

Redaktion finanzen.at