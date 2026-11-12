Wolverine World Wide Bottom Line Advances In Q3

(RTTNews) - Wolverine World Wide (WWW) revealed a profit for its third quarter that Increases, from last year

The company's earnings totaled $67.1 million, or $0.78 per share. This compares with $26.3 million, or $0.30 per share, last year.

Excluding items, Wolverine World Wide reported adjusted earnings of $0.79 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 7.5% to $505.4 million from $470.3 million last year.

Wolverine World Wide earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $67.1 Mln. vs. $26.3 Mln. last year. -EPS: $0.78 vs. $0.30 last year. -Revenue: $505.4 Mln vs. $470.3 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 1.95 To $ 1.99 Full year revenue guidance: $ 2.000 B To $ 2.010 B