Wolverine World Wide Bottom Line Climbs In Q4
(RTTNews) - Wolverine World Wide (WWW) announced a profit for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $31.8 million, or $0.38 per share. This compares with $23.1 million, or $0.28 per share, last year.
Excluding items, Wolverine World Wide reported adjusted earnings of $0.45 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 4.6% to $517.5 million from $494.7 million last year.
Wolverine World Wide earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $31.8 Mln. vs. $23.1 Mln. last year. -EPS: $0.38 vs. $0.28 last year. -Revenue: $517.5 Mln vs. $494.7 Mln last year.
