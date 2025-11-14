Wonder Electricals legte Quartalsergebnis vor

Wonder Electricals hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,02 INR gegenüber 0,040 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Wonder Electricals mit einem Umsatz von insgesamt 952,3 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,30 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 26,51 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at