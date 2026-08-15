15.08.2026 11:02:16

Worker Pay Isn’t Keeping Up With Inflation Once Again

When prices spiked in 2021-22, wages failed to keep up for many workers, new research shows. Now the pattern is repeating.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
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