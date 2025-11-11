Workhorse Group Aktie
Workhorse Group Inc Q3 Loss Drops
(RTTNews) - Workhorse Group Inc (WKHS) revealed Loss for third quarter of -$7.83 million
The company's bottom line totaled -$7.83 million, or -$0.50 per share. This compares with -$25.14 million, or -$19.00 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 5.2% to $2.38 million from $2.51 million last year.
Workhorse Group Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$7.83 Mln. vs. -$25.14 Mln. last year. -EPS: -$0.50 vs. -$19.00 last year. -Revenue: $2.38 Mln vs. $2.51 Mln last year.
