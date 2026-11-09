Worldline Aktie
WKN DE: A2QRDL / ISIN: US98161H1014
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09.11.2026 13:10:36
Worldline lanciert neues Zahl-Terminal
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Der Zahlungsdienstleister Worldline lanciert ein neues Zahlungsterminal in der Schweiz. Das Gerät zielt auf kleine und mobile Unternehmen ab und soll eine günstige Alternative zu anderen Wettbewerbern liefern.
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