Unilever PLCShs Aktie
WKN: 854342 / ISIN: US9047677045
|
21.01.2026 11:11:09
World’s largest chocolate maker hires ousted Unilever boss to replace CEO
Barry Callebaut has been grappling with steep increases in cocoa pricesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Nachrichten zu Unilever PLCShs Sponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh
|
05.11.25
|Unilever-Aktie freundlich: IPO von Magnum Ice Cream Anfang Dezember geplant (Dow Jones)
|
23.10.25
|Unilever-Aktie höher: Quartalszahlen übertreffen Erwartungen (Dow Jones)
|
21.10.25
|Unilever-Aktie in Rot: Börsengang von Magnum verzögert - wegen US-Shutdown (Dow Jones)
|
16.09.25
|Unilever-Aktie aber im Minus: Fernando Phatak übernimmt dauerhaft CFO-Posten (Dow Jones)
|
09.09.25
|Magnum Ice Cream: Unilever-Tochter gibt neue Finanzziele bekannt - IPO im Fokus (Dow Jones)
|
04.09.25
|Unilever-Aktie gewinnt: Konzern will Teile des oberen Managements austauschen (Dow Jones)
Analysen zu Unilever PLCShs Sponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh
