Worth Peripherals legte Quartalsergebnis vor

Worth Peripherals hat am 29.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,02 INR, nach 2,60 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 750,9 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 680,6 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at