Writeup legte Quartalsergebnis vor

Writeup stellte am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,87 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,48 JPY je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 616,3 Millionen JPY – eine Minderung von 24,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 814,8 Millionen JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at