Wuxi Autowell Technology A legte Quartalsergebnis vor

Wuxi Autowell Technology A präsentierte in der am 28.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,26 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,26 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 48,16 Prozent auf 1,29 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,49 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at