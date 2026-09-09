Weight Watchers International Aktie
WKN: 765375 / ISIN: US9486261061
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09.09.2026 14:28:00
WW International Appoints Stephen Bye As CEO
(RTTNews) - Wednesday, WW International, Inc. (WW) announced the appointment of Stephen Bye as its President and Chief Executive Officer, effective this fall.
He most recently served as President and CEO of Ookla, a global connectivity intelligence company.
Commenting on his appointment, Bye said, "I look forward to working with the Board and the entire Weight Watchers team to build on the progress underway, strengthen the business and help more people live healthier, longer lives."
WW closed trading at $17.99, down 0.17 percent on the Nasdaq.
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