XBP Europe Holdings Aktie
WKN DE: A3EYEB / ISIN: US98400V1017
|
11.12.2025 15:21:36
XBP Global Bags Multi-Year Deal To Serve As Full-Service Provider For BG-Phoenics
(RTTNews) - XBP Global Holdings, Inc. (XBP), Thursday announced a new five-year agreement with BG-Phoenics GmbH, an IT service provider, worth up to 21.5 million euros.
As per the deal, XBP Global will serve as a full-service provider for incoming mail processing, supporting the client's transformation from paper-based workflows to AI-driven digital document management.
This deal is in line with XBP Global's strategy to strengthen its presence in regulated industries and key European markets.
In the pre-market hours, XBP is trading at $0.41, up 0.36 percent on the Nasdaq.
