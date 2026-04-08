XCel Brands, Inc. Q4 Loss Decreases

(RTTNews) - XCel Brands, Inc. (XELB) released Loss for fourth quarter of -$2.78 million

The company's bottom line totaled -$2.78 million, or -$0.55 per share. This compares with -$7.08 million, or -$3.00 per share, last year.

Excluding items, XCel Brands, Inc. reported adjusted earnings of -$1.62 million or -$0.32 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 3.3% to $1.17 million from $1.21 million last year.

XCel Brands, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$2.78 Mln. vs. -$7.08 Mln. last year. -EPS: -$0.55 vs. -$3.00 last year. -Revenue: $1.17 Mln vs. $1.21 Mln last year.