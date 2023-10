XETRA-Handel: Anleger lassen SDAX zum Start steigen

Im SDAX geht es im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,92 Prozent aufwärts auf 12 962,32 Punkte. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 105,864 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,502 Prozent auf 12 908,52 Punkte an der Kurstafel, nach 12 844,00 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 12 908,52 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 12 964,70 Punkten.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 2,71 Prozent. Der SDAX lag noch vor einem Monat, am 12.09.2023, bei 13 034,57 Punkten. Der SDAX lag noch vor drei Monaten, am 12.07.2023, bei 13 549,25 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.10.2022, wies der SDAX einen Wert von 10 280,33 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2023 stieg der Index bereits um 7,26 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SDAX bislang 13 880,68 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 980,54 Punkten erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit Südzucker (+ 4,37 Prozent auf 14,57 EUR), PVA TePla (+ 3,52 Prozent auf 15,89 EUR), Hypoport SE (+ 2,33 Prozent auf 127,10 EUR), Energiekontor (+ 2,28 Prozent auf 76,30 EUR) und Deutsche Wohnen SE (+ 2,07 Prozent auf 21,70 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen Klöckner (-0,82 Prozent auf 6,63 EUR), adesso SE (-0,62 Prozent auf 96,30 EUR), Ceconomy St (-0,39 Prozent auf 2,04 EUR), Siltronic (-0,12 Prozent auf 84,90 EUR) und Schaeffler (+ 0,00 Prozent auf 5,50 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Aktuell weist die Aroundtown SA-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 78 702 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX nimmt die TRATON-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 9,575 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien

In diesem Jahr hat die TRATON-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die Grand City Properties-Aktie bietet Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,21 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

