XETRA-Handel: Das macht der MDAX am Mittag

Am Freitagmittag wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Am Freitag geht es im MDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 2,44 Prozent auf 32 223,37 Punkte nach oben. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 368,444 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der MDAX 0,999 Prozent höher bei 31 770,23 Punkten, nach 31 456,13 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 32 267,06 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 31 769,48 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 0,427 Prozent nach oben. Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 12.05.2026, den Stand von 31 010,38 Punkten. Der MDAX notierte noch vor drei Monaten, am 12.03.2026, bei 29 243,41 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 12.06.2025, den Stand von 30 201,70 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4,01 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

MDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell TUI (+ 9,06 Prozent auf 7,10 EUR), Lufthansa (+ 7,45 Prozent auf 8,63 EUR), Schaeffler (+ 7,35 Prozent auf 9,78 EUR), flatexDEGIRO (+ 7,11 Prozent auf 36,46 EUR) und Fraport (+ 6,39 Prozent auf 70,80 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen HENSOLDT (-1,95 Prozent auf 77,34 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-0,82 Prozent auf 72,20 EUR), RTL (-0,77 Prozent auf 32,20 EUR), RENK (-0,70 Prozent auf 48,29 EUR) und Nemetschek SE (-0,61 Prozent auf 56,75 EUR) unter Druck.

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 5 071 297 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 43,915 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte

2026 weist die Aroundtown SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,67 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at