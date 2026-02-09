Siemens Energy Aktie

Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
DAX-Kursverlauf 09.02.2026 17:58:48

XETRA-Handel: DAX legt schlussendlich zu

XETRA-Handel: DAX legt schlussendlich zu

Der DAX machte zum Handelsschluss Gewinne.

Zum Handelsende notierte der DAX im XETRA-Handel 1,15 Prozent fester bei 25 004,74 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,123 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,563 Prozent höher bei 24 860,67 Punkten in den Handel, nach 24 721,46 Punkten am Vortag.

Bei 24 714,89 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 25 010,66 Punkten den höchsten Stand markierte.

DAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 09.01.2026, wies der DAX einen Stand von 25 261,64 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, lag der DAX-Kurs bei 23 569,96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, bei 21 787,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,90 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 266,33 Punkten erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Commerzbank (+ 4,23 Prozent auf 35,45 EUR), Siemens Energy (+ 3,88 Prozent auf 157,90 EUR), Rheinmetall (+ 2,77 Prozent auf 1 649,00 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,23 Prozent auf 220,20 EUR) und Siemens (+ 2,18 Prozent auf 255,95 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,09 Prozent auf 39,79 EUR), Siemens Healthineers (-1,45 Prozent auf 40,80 EUR), Deutsche Börse (-1,40 Prozent auf 211,50 EUR), Hannover Rück (-1,37 Prozent auf 245,00 EUR) und Symrise (-1,27 Prozent auf 71,64 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 5 728 213 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Siemens mit 195,456 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,32 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,19 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur DAX-Realtime-Indikation
Analysen zu DAX-Werten
Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen

Bildquelle: PhotoSTS / Shutterstock.com,KenDrysdale / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens Energy AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Deutsche Bank AG

mehr Analysen
30.01.26 Deutsche Bank Overweight Barclays Capital
30.01.26 Deutsche Bank Buy UBS AG
30.01.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
29.01.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 Deutsche Bank Overweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 153,65 0,82% adidas
Commerzbank 35,40 4,36% Commerzbank
Deutsche Bank AG 31,82 1,22% Deutsche Bank AG
Deutsche Börse AG 211,60 -1,63% Deutsche Börse AG
Fresenius Medical Care (FMC) St. 39,75 -2,57% Fresenius Medical Care (FMC) St.
Hannover Rück 245,60 -1,68% Hannover Rück
Heidelberg Materials 220,90 2,08% Heidelberg Materials
Porsche Automobil Holding SE 35,09 -0,96% Porsche Automobil Holding SE
Rheinmetall AG 1 647,00 2,68% Rheinmetall AG
Siemens AG 255,20 1,35% Siemens AG
Siemens Energy AG 157,75 3,92% Siemens Energy AG
Siemens Healthineers AG 40,61 -1,93% Siemens Healthineers AG
Symrise AG 71,42 -1,87% Symrise AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 100,65 -0,25% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

DAX 25 014,87 1,19%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt schlussendlich kräftig zu -- DAX beendet Handel über 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Aktienmarkt zog am Montag deutlich an. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentieren sich uneinheitlich. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen