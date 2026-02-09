Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|DAX-Kursverlauf
|
09.02.2026 17:58:48
XETRA-Handel: DAX legt schlussendlich zu
Zum Handelsende notierte der DAX im XETRA-Handel 1,15 Prozent fester bei 25 004,74 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,123 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,563 Prozent höher bei 24 860,67 Punkten in den Handel, nach 24 721,46 Punkten am Vortag.
Bei 24 714,89 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 25 010,66 Punkten den höchsten Stand markierte.
DAX-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat, am 09.01.2026, wies der DAX einen Stand von 25 261,64 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, lag der DAX-Kurs bei 23 569,96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, bei 21 787,00 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,90 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 266,33 Punkten erreicht.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX
Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Commerzbank (+ 4,23 Prozent auf 35,45 EUR), Siemens Energy (+ 3,88 Prozent auf 157,90 EUR), Rheinmetall (+ 2,77 Prozent auf 1 649,00 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,23 Prozent auf 220,20 EUR) und Siemens (+ 2,18 Prozent auf 255,95 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,09 Prozent auf 39,79 EUR), Siemens Healthineers (-1,45 Prozent auf 40,80 EUR), Deutsche Börse (-1,40 Prozent auf 211,50 EUR), Hannover Rück (-1,37 Prozent auf 245,00 EUR) und Symrise (-1,27 Prozent auf 71,64 EUR).
Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 5 728 213 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Siemens mit 195,456 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,32 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,19 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|153,65
|0,82%
|Commerzbank
|35,40
|4,36%
|Deutsche Bank AG
|31,82
|1,22%
|Deutsche Börse AG
|211,60
|-1,63%
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|39,75
|-2,57%
|Hannover Rück
|245,60
|-1,68%
|Heidelberg Materials
|220,90
|2,08%
|Porsche Automobil Holding SE
|35,09
|-0,96%
|Rheinmetall AG
|1 647,00
|2,68%
|Siemens AG
|255,20
|1,35%
|Siemens Energy AG
|157,75
|3,92%
|Siemens Healthineers AG
|40,61
|-1,93%
|Symrise AG
|71,42
|-1,87%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|100,65
|-0,25%
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|25 014,87
|1,19%
