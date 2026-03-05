XETRA-Handel: DAX mittags in Grün

Am Donnerstag tendiert der DAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,42 Prozent höher bei 24 305,82 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,041 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,248 Prozent auf 24 145,44 Punkte an der Kurstafel, nach 24 205,36 Punkten am Vortag.

Bei 24 366,81 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 24 035,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 1,58 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 05.02.2026, betrug der DAX-Kurs 24 491,06 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 05.12.2025, betrug der DAX-Kurs 24 028,14 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 05.03.2025, betrug der DAX-Kurs 23 081,03 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,952 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 25 507,79 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 23 601,11 Punkten.

DAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell adidas (+ 2,89 Prozent auf 145,90 EUR), Symrise (+ 2,59 Prozent auf 72,78 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,19 Prozent auf 363,70 EUR), Airbus SE (+ 1,95 Prozent auf 180,70 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,79 Prozent auf 33,59 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen DHL Group (ex Deutsche Post) (-3,51 Prozent auf 46,43 EUR), QIAGEN (-2,57 Prozent auf 39,83 EUR), Fresenius SE (-2,35 Prozent auf 47,05 EUR), Siemens Healthineers (-2,22 Prozent auf 40,49 EUR) und Continental (-1,37 Prozent auf 66,04 EUR) unter Druck.

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 1 760 711 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 193,207 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

DAX-Fundamentalkennzahlen

Unter den DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,68 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at