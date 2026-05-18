XETRA-Handel DAX verliert zum Start

Der DAX fällt heute nach Vortagesgewinnen zurück.

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,58 Prozent tiefer bei 23 811,75 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,986 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der DAX 0,490 Prozent schwächer bei 23 833,11 Punkten, nach 23 950,57 Punkten am Vortag.

Bei 23 853,66 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 23 811,21 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24 702,24 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 18.02.2026, wurde der DAX mit 25 278,21 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, wies der DAX einen Wert von 23 767,43 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 2,96 Prozent zurück. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 1,63 Prozent auf 1 138,20 EUR), SAP SE (+ 1,08 Prozent auf 145,62 EUR), Deutsche Börse (+ 0,94 Prozent auf 246,70 EUR), Infineon (+ 0,74 Prozent auf 65,67 EUR) und Hannover Rück (+ 0,25 Prozent auf 238,00 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Heidelberg Materials (-2,87 Prozent auf 164,30 EUR), Vonovia SE (-2,45 Prozent auf 21,11 EUR), MTU Aero Engines (-2,23 Prozent auf 267,00 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,82 Prozent auf 86,34 EUR) und GEA (-1,74 Prozent auf 53,80 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Vonovia SE-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 417 640 Aktien gehandelt. Im DAX macht die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 197,884 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,32 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,84 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at