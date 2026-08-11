XETRA-Handel: MDAX bewegt sich nachmittags im Plus

Am Dienstag klettert der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,22 Prozent auf 32 323,53 Punkte. Die MDAX-Mitglieder sind damit 357,933 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,049 Prozent fester bei 32 266,81 Punkten in den Dienstagshandel, nach 32 251,14 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Dienstag bei 32 057,12 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 32 341,75 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Wert von 31 919,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.05.2026, lag der MDAX-Kurs bei 31 448,76 Punkten. Der MDAX lag noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, bei 31 282,97 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 4,34 Prozent. Bei 33 547,52 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit Elmos Semiconductor (+ 4,60 Prozent auf 154,60 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,53 Prozent auf 80,80 EUR), AIXTRON SE (+ 4,50 Prozent auf 42,29 EUR), KION GROUP (+ 3,79 Prozent auf 41,32 EUR) und Siltronic (+ 2,81 Prozent auf 78,70 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen Nemetschek SE (-2,79 Prozent auf 59,20 EUR), PUMA SE (-2,69 Prozent auf 26,44 EUR), TRATON (-2,12 Prozent auf 37,90 EUR), Bechtle (-2,02 Prozent auf 35,88 EUR) und Salzgitter (-2,00 Prozent auf 51,45 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Das Handelsvolumen der TUI-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 2 771 162 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 39,993 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,28 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,63 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at