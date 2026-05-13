Bechtle Aktie
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
|MDAX im Blick
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13.05.2026 17:58:50
XETRA-Handel: MDAX letztendlich mit positivem Vorzeichen
Der MDAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsende um 1,16 Prozent fester bei 31 370,70 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 375,103 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,481 Prozent auf 31 159,68 Punkte an der Kurstafel, nach 31 010,38 Punkten am Vortag.
Bei 30 977,27 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 31 409,47 Punkten den höchsten Stand markierte.
MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Beginn der Woche stieg der MDAX bereits um 0,641 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.04.2026, notierte der MDAX bei 30 251,91 Punkten. Der MDAX lag vor drei Monaten, am 13.02.2026, bei 31 299,04 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 13.05.2025, den Stand von 29 755,94 Punkten.
Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 1,26 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 26 803,25 Punkte.
Top- und Flop-Aktien im MDAX
Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit JENOPTIK (+ 14,01 Prozent auf 44,60 EUR), AUTO1 (+ 12,90 Prozent auf 20,66 EUR), AIXTRON SE (+ 11,24 Prozent auf 51,56 EUR), Delivery Hero (+ 8,29 Prozent auf 26,25 EUR) und Aurubis (+ 6,69 Prozent auf 209,00 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil IONOS (-8,45 Prozent auf 28,16 EUR), Bilfinger SE (-5,56 Prozent auf 91,75 EUR), Lufthansa (-4,58 Prozent auf 8,13 EUR), Nemetschek SE (-3,89 Prozent auf 58,05 EUR) und Bechtle (-3,71 Prozent auf 29,58 EUR).
Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 8 818 721 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die HOCHTIEF-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 40,743 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus
Die Aroundtown SA-Aktie verzeichnet mit 5,32 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Mit 7,45 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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