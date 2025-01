XETRA-Handel: MDAX verbucht am Freitagnachmittag Gewinne

Am Freitag bewegt sich der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,42 Prozent höher bei 26 061,12 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 256,874 Mrd. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,452 Prozent auf 26 068,64 Punkte an der Kurstafel, nach 25 951,24 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 26 058,52 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 284,49 Zählern.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der MDAX bereits um 0,806 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2024, den Stand von 25 705,25 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.10.2024, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 27 142,17 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 24.01.2024, betrug der MDAX-Kurs 26 141,29 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 1,33 Prozent. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 26 284,49 Punkten. Bei 24 989,87 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell Carl Zeiss Meditec (+ 4,99 Prozent auf 55,75 EUR), Hypoport SE (+ 3,52 Prozent auf 211,60 EUR), HUGO BOSS (+ 2,67 Prozent auf 45,06 EUR), KION GROUP (+ 2,57 Prozent auf 35,50 EUR) und Bechtle (+ 2,44 Prozent auf 31,10 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen TAG Immobilien (-2,55 Prozent auf 12,97 EUR), LEG Immobilien (-2,44 Prozent auf 73,72 EUR), Aroundtown SA (-2,20 Prozent auf 2,71 EUR), Deutsche Wohnen SE (-1,74 Prozent auf 22,60 EUR) und HelloFresh (-1,55 Prozent auf 11,41 EUR).

Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 6 914 185 Aktien gehandelt. Im MDAX macht die Talanx-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 21,265 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Fokus

Im MDAX verzeichnet die TRATON-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 14,17 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at