XETRA-Handel MDAX zeigt sich am Freitagmittag schwächer

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,13 Prozent schwächer bei 26 066,25 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 241,996 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der MDAX 0,115 Prozent schwächer bei 26 071,12 Punkten, nach 26 101,25 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 25 990,78 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 26 091,51 Einheiten.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der MDAX bereits um 0,901 Prozent zurück. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 24.10.2023, den Stand von 24 423,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.08.2023, wies der MDAX einen Wert von 27 105,06 Punkten auf. Der MDAX stand vor einem Jahr, am 24.11.2022, bei 26 054,93 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 2,32 Prozent zu. Bei 29 815,39 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 23 626,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit United Internet (+ 1,05 Prozent auf 20,20 EUR), GEA (+ 1,01 Prozent auf 33,87 EUR), Sixt SE St (+ 0,92 Prozent auf 93,70 EUR), HELLA GmbH (+ 0,76 Prozent auf 79,30 EUR) und HENSOLDT (+ 0,61 Prozent auf 26,32 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen ENCAVIS (-2,06 Prozent auf 13,07 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,47 Prozent auf 85,80 EUR), Jungheinrich (-1,32 Prozent auf 28,48 EUR), Nordex (-1,28 Prozent auf 9,88 EUR) und SMA Solar (-1,13 Prozent auf 56,95 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im MDAX ist die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 208 860 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX nimmt die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 16,837 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Aktien

In diesem Jahr hat die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. RTL lockt Anleger 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,75 Prozent.

