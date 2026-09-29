XETRA-Handel: SDAX nachmittags mit Kursplus

Um 15:40 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0,65 Prozent auf 18 367,52 Punkte an der SDAX-Kurstafel. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 92,082 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,057 Prozent auf 18 258,97 Punkte an der Kurstafel, nach 18 248,52 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 18 458,21 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 258,97 Punkten lag.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, den Stand von 18 995,19 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, wies der SDAX einen Stand von 17 927,03 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 29.09.2025, lag der SDAX-Kurs bei 16 872,76 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 5,83 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern registriert.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell LPKF Laser Electronics (+ 8,28 Prozent auf 15,70 EUR), Basler (+ 5,26 Prozent auf 24,00 EUR), PVA TePla (+ 4,59 Prozent auf 31,42 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 4,47 Prozent auf 71,25 EUR) und Südzucker (+ 4,15 Prozent auf 13,06 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen OHB SE (-6,29 Prozent auf 175,80 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5,85 Prozent auf 28,32 EUR), pbb (-2,91 Prozent auf 3,07 EUR), Drägerwerk (-2,41 Prozent auf 121,40 EUR) und grenke (-1,81 Prozent auf 10,86 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Im SDAX ist die HelloFresh-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 809 449 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,264 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,51 erwartet. Die Mutares-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,33 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at