XETRA-Handel SDAX notiert im Minus

Um 12:09 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,29 Prozent tiefer bei 13 907,67 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 99,014 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,213 Prozent tiefer bei 13 917,91 Punkten in den Handel, nach 13 947,57 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 13 933,05 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 13 891,98 Punkten.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 26.07.2024, erreichte der SDAX einen Stand von 14 134,04 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, einen Stand von 15 168,44 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, den Wert von 12 999,78 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 0,626 Prozent. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 337,24 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 12 940,72 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell PNE (+ 3,46 Prozent auf 12,56 EUR), AUTO1 (+ 2,98 Prozent auf 9,35 EUR), BVB (Borussia Dortmund) (+ 1,87 Prozent auf 3,82 EUR), Deutsche Wohnen SE (+ 1,67 Prozent auf 21,35 EUR) und Douglas (+ 1,15 Prozent auf 21,14 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,63 Prozent auf 17,77 EUR), flatexDEGIRO (-2,53 Prozent auf 12,90 EUR), Ceconomy St (-2,33 Prozent auf 2,77 EUR), BayWa (-2,03 Prozent auf 12,52 EUR) und adesso SE (-1,99 Prozent auf 69,00 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 134 454 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Deutsche Wohnen SE mit 8,336 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Mitglieder

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Mutares-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,05 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

