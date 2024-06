XETRA-Handel: SDAX zum Start mit grünem Vorzeichen

Am Mittwoch bewegt sich der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,30 Prozent höher bei 15 198,86 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 123,552 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,117 Prozent auf 15 171,19 Punkte an der Kurstafel, nach 15 153,50 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 15 171,19 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 15 209,98 Punkten lag.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang ein Plus von 0,054 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, den Wert von 14 431,24 Punkten. Der SDAX notierte noch vor drei Monaten, am 05.03.2024, bei 13 713,39 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.06.2023, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 444,64 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 9,97 Prozent zu. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 15 337,24 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 13 230,25 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Hypoport SE (+ 3,22 Prozent auf 288,80 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 1,66 Prozent auf 55,10 EUR), Schaeffler (+ 1,55 Prozent auf 5,91 EUR), Nagarro SE (+ 1,18 Prozent auf 81,30 EUR) und Vitesco Technologies (+ 1,17 Prozent auf 64,75 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil ADTRAN (-3,39 Prozent auf 5,41 USD), PATRIZIA SE (-1,49 Prozent auf 7,91 EUR), Deutsche Beteiligungs (-1,25 Prozent auf 27,75 EUR), Vossloh (-1,11 Prozent auf 48,95 EUR) und ATOSS Software (-1,08 Prozent auf 228,50 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Ceconomy St-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 49 690 Aktien gehandelt. Im SDAX nimmt die TRATON-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 16,825 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

Die Schaeffler-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die Schaeffler-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,70 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at