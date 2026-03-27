WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

DAX-Performance im Fokus 27.03.2026 12:27:13

XETRA-Handel So entwickelt sich der DAX mittags

XETRA-Handel So entwickelt sich der DAX mittags

Der DAX zeigt sich heute in Rot.

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 1,71 Prozent schwächer bei 22 227,24 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,961 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,000 Prozent leichter bei 22 612,93 Punkten in den Handel, nach 22 612,97 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 22 215,86 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 22 631,76 Punkten.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der DAX bereits um 1,27 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 27.02.2026, notierte der DAX bei 25 284,26 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wurde der DAX auf 24 340,06 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 27.03.2025, wurde der DAX mit 22 678,74 Punkten berechnet.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,42 Prozent. Bei 25 507,79 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im DAX aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit BASF (+ 0,83 Prozent auf 51,16 EUR), SAP SE (+ 0,61 Prozent auf 145,52 EUR), Symrise (+ 0,45 Prozent auf 71,62 EUR), Hannover Rück (+ 0,39 Prozent auf 257,40 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,08 Prozent auf 238,10 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Siemens Energy (-5,56 Prozent auf 141,85 EUR), Infineon (-5,04 Prozent auf 36,93 EUR), RWE (-3,89 Prozent auf 53,82 EUR), Rheinmetall (-3,38 Prozent auf 1 387,50 EUR) und Commerzbank (-2,92 Prozent auf 30,57 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 871 012 Aktien gehandelt. Mit 168,875 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,77 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,02 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

17.03.26 Deutsche Bank Overweight Barclays Capital
12.03.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
10.03.26 Deutsche Bank Overweight Barclays Capital
06.03.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
03.03.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
