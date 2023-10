XETRA-Handel So entwickelt sich der SDAX aktuell

Heute herrscht in Frankfurt ein ruhiger Handel.

Um 15:42 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,01 Prozent schwächer bei 12 843,19 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 105,864 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,502 Prozent fester bei 12 908,52 Punkten, nach 12 844,00 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 12 979,95 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 12 843,19 Einheiten.

SDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der SDAX bereits um 1,76 Prozent. Vor einem Monat, am 12.09.2023, wurde der SDAX mit 13 034,57 Punkten gehandelt. Der SDAX notierte noch vor drei Monaten, am 12.07.2023, bei 13 549,25 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.10.2022, lag der SDAX noch bei 10 280,33 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 schlägt ein Plus von 6,28 Prozent zu Buche. Das SDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 13 880,68 Punkten. Bei 11 980,54 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell PVA TePla (+ 6,51 Prozent auf 16,35 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 3,26 Prozent auf 22,20 EUR), Dermapharm (+ 2,73 Prozent auf 39,10 EUR), ATOSS Software (+ 2,42 Prozent auf 211,50 EUR) und Kontron (+ 2,33 Prozent auf 19,34 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil ADTRAN (-2,65 Prozent auf 7,70 USD), Schaeffler (-2,64 Prozent auf 5,36 EUR), METRO (St) (-2,54 Prozent auf 6,34 EUR), BayWa (-2,52 Prozent auf 32,85 EUR) und STRATEC SE (-2,31 Prozent auf 42,25 EUR) unter Druck.

Die teuersten SDAX-Konzerne

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Aroundtown SA-Aktie. 2 823 264 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die TRATON-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 9,575 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,73 zu Buche schlagen. Mit 8,21 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Grand City Properties-Aktie an.

