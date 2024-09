XETRA-Handel So steht der SDAX am Mittag

Der SDAX notiert am Dienstag im Minus.

Um 12:10 Uhr fällt der SDAX im XETRA-Handel um 0,76 Prozent auf 13 858,92 Punkte. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 100,515 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,034 Prozent tiefer bei 13 959,93 Punkten in den Handel, nach 13 964,66 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 13 986,49 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13 858,92 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.08.2024, verzeichnete der SDAX einen Stand von 13 707,32 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 03.06.2024, den Stand von 15 189,54 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, bei 13 324,21 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,273 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 15 337,24 Punkten. Bei 12 940,72 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell AUTO1 (+ 3,16 Prozent auf 9,62 EUR), flatexDEGIRO (+ 1,93 Prozent auf 13,18 EUR), ATOSS Software (+ 1,69 Prozent auf 144,40 EUR), MLP SE (+ 1,58 Prozent auf 5,79 EUR) und Dermapharm (+ 1,32 Prozent auf 34,60 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil RENK (-5,44 Prozent auf 24,77 EUR), SÜSS MicroTec SE (-4,34 Prozent auf 55,10 EUR), PNE (-3,45 Prozent auf 12,32 EUR), BayWa (-3,24 Prozent auf 10,76 EUR) und Ceconomy St (-2,66 Prozent auf 2,57 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Im SDAX weist die AUTO1-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 138 423 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX macht die Deutsche Wohnen SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 8,554 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Fokus

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die TAKKT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,75 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

